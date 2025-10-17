Cum faci un cocktail cu mezcal, un fel de Old Fashioned, dar cu note românești de sirop de brad

Introduci un spirit cu personalitate într-un cadru clasic și lași aromele locale să facă restul. Ideea de bază este un Old Fashioned reinterpretat: păstrezi structura de băutură concentrată pe distilat, amestecată rece, cu diluție controlată, dar schimbi zahărul sau siropul simplu cu sirop de brad. Astfel, obții un pahar elegant, cu rezonanțe rășinoase, ierbale și o aluzie florală, rotunjite de căldura condimentată a Becherovka și de finețea florală a bitters-ului de mușețel.

Rețeta rămâne în zona „spirit forward”, așa că vei simți clar mezcalul. Joci apoi pe detalii: siropul de brad aduce o dulceață discretă și note picante, Becherovka adâncește coloana aromată cu condimente central-europene, iar două dash-uri de Chamomile Bitters leagă totul într-un final calm, curat. Garnisești cu muguri de pin sau de brad murați și obții o tușă culinară care face diferența.

De ce mezcal și sirop de brad se potrivesc

Mezcal Joven Montelobos are un profil intens de agave coapte, fum prietenos, piper și o mineralitate uscată. Într-un Old Fashioned clasic, zahărul aduce corp și rotunjime. În varianta de față, rolul acesta îl joacă siropul de brad, dar cu o altă personalitate: nu doar îndulcește, ci desenează o punte între fumul de agave și o paletă rășinoasă, ușor mentolată, ce trimite la pădure după ploaie.

Becherovka intră ca un condiment lichid. Notele ei de scorțișoară, cuișoare și coajă de citrice îmbracă mezcalul fără să-l acopere. În loc să împingă paharul spre dulceață, îl ține ferm pe direcție amar-condimentată. Când adaugi Chamomile Bitters de la Luxardo, pui pe masă o punte florală discretă, cu sugestii de polen și miere uscată, care luminează finalul.

Siropul de brad, accentul românesc cu note picante

Siropul de brad nu înseamnă doar dulceață și rășină. Dacă îl alegi bine, vei descoperi trimiteri către piper verde, ghimbir sau anason, născute din extractele din muguri și din coji de citrice folosite la preparare. Aceste note picante sunt esențiale aici: trezesc mezcalul, aerisesc condimentele Becherovka și previn impresia de pahar „greu”.

Ca să păstrezi echilibrul, dozezi moderat. În locul unui sirop simplu clasic, 7,5 ml de sirop de brad sunt suficiente pentru a susține structura fără să îngreuneze gustul. Dacă siropul tău este mai dulce, poți merge chiar spre 5 ml și să compensezi cu o idee de amestecare mai lungă pentru diluție. Important e ca rășina și condimentele să rămână în planul aromelor, nu în cel al zahărului.

Rețeta, pași clari și micro-ajustări

Ingrediente pentru o porție:

• 50 ml Mezcal Joven Montelobos

• 15 ml Becherovka

• 7,5 ml sirop de brad

• 2 dash-uri Luxardo Chamomile Bitters

• un cub mare de gheață clară

• muguri de pin sau de brad murați, pentru decor

Metodă: În paharul de mixare, adaugi mezcalul, Becherovka, siropul de brad și bitters. Umpli cu gheață solidă și amesteci 20–25 de rotații, cât să cobori temperatura și să obții o diluție scurtă și curată. Strecori fin într-un pahar old fashioned peste un singur cub mare de gheață, pentru ritm lent de topire. Decorezi cu 1–2 muguri de pin sau brad murați, scurși bine, astfel încât să ofere doar o sugestie sărat-acidulată, nu să domine.

Dacă vrei un profil mai uscat, reduci siropul de brad la 5 ml sau crești bitters-ul la 3 dash-uri. Pentru un strop mai cald de condimente, poți urca Becherovka la 20 ml, dar păstrezi proporția mezcalului ca ancoră. Garnitura merită atenție: mugurii murați aduc un contrapunct culinar, un vârf de sărățel și aciditate care subliniază rășina și picantul din sirop.

Servire și pairing, ca să obții maximum de expresie

Temperatura joacă un rol major. Când amesteci suficient, paharul devine lucios la exterior, iar lichidul se așază compact peste cubul mare. În această zonă rece, notele picante ale siropului de brad devin fine, aproape efervescente, iar mezcalul rămâne articulat, fără colțuri dure. Dacă folosești gheață prea mică sau poroasă, diluția va accelera și vei pierde claritatea aromelor.

La snack pairing, țintești simplitate: brânză maturată cu coajă naturală, nuci ușor prăjite sau felii subțiri de carne afumată. Toate scot în evidență fumul din mezcal și condimentele, fără să concureze dulceața discretă a siropului. Când mugurii murați ating palatul, vei simți cum paharul capătă profunzime și un final mai limpede.

