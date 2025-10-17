Ultima ora
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
17 oct. 2025 | 18:33
de Alexandru Puiu

Cum faci un cocktail cu mezcal, un fel de Old Fashioned, dar cu note românești de sirop de brad

ACTUALITATE
Cum faci un cocktail cu mezcal, un fel de Old Fashioned, dar cu note românești de sirop de brad
Old Fashioned cu Mezcal / foto: Playtech

Introduci un spirit cu personalitate într-un cadru clasic și lași aromele locale să facă restul. Ideea de bază este un Old Fashioned reinterpretat: păstrezi structura de băutură concentrată pe distilat, amestecată rece, cu diluție controlată, dar schimbi zahărul sau siropul simplu cu sirop de brad. Astfel, obții un pahar elegant, cu rezonanțe rășinoase, ierbale și o aluzie florală, rotunjite de căldura condimentată a Becherovka și de finețea florală a bitters-ului de mușețel.

Rețeta rămâne în zona „spirit forward”, așa că vei simți clar mezcalul. Joci apoi pe detalii: siropul de brad aduce o dulceață discretă și note picante, Becherovka adâncește coloana aromată cu condimente central-europene, iar două dash-uri de Chamomile Bitters leagă totul într-un final calm, curat. Garnisești cu muguri de pin sau de brad murați și obții o tușă culinară care face diferența.

De ce mezcal și sirop de brad se potrivesc

Mezcal Joven Montelobos are un profil intens de agave coapte, fum prietenos, piper și o mineralitate uscată. Într-un Old Fashioned clasic, zahărul aduce corp și rotunjime. În varianta de față, rolul acesta îl joacă siropul de brad, dar cu o altă personalitate: nu doar îndulcește, ci desenează o punte între fumul de agave și o paletă rășinoasă, ușor mentolată, ce trimite la pădure după ploaie.

Vezi și:
Cum faci un cocktail cu Tatratea, descoperi lichiorul pe bază de ceai din munții Tatra și înveți să faci o spumă cu lecitină

Becherovka intră ca un condiment lichid. Notele ei de scorțișoară, cuișoare și coajă de citrice îmbracă mezcalul fără să-l acopere. În loc să împingă paharul spre dulceață, îl ține ferm pe direcție amar-condimentată. Când adaugi Chamomile Bitters de la Luxardo, pui pe masă o punte florală discretă, cu sugestii de polen și miere uscată, care luminează finalul.

Siropul de brad, accentul românesc cu note picante

Siropul de brad nu înseamnă doar dulceață și rășină. Dacă îl alegi bine, vei descoperi trimiteri către piper verde, ghimbir sau anason, născute din extractele din muguri și din coji de citrice folosite la preparare. Aceste note picante sunt esențiale aici: trezesc mezcalul, aerisesc condimentele Becherovka și previn impresia de pahar „greu”.

Ca să păstrezi echilibrul, dozezi moderat. În locul unui sirop simplu clasic, 7,5 ml de sirop de brad sunt suficiente pentru a susține structura fără să îngreuneze gustul. Dacă siropul tău este mai dulce, poți merge chiar spre 5 ml și să compensezi cu o idee de amestecare mai lungă pentru diluție. Important e ca rășina și condimentele să rămână în planul aromelor, nu în cel al zahărului.

Rețeta, pași clari și micro-ajustări

Ingrediente pentru o porție:

• 50 ml Mezcal Joven Montelobos

• 15 ml Becherovka

• 7,5 ml sirop de brad

• 2 dash-uri Luxardo Chamomile Bitters

• un cub mare de gheață clară

• muguri de pin sau de brad murați, pentru decor

Metodă: În paharul de mixare, adaugi mezcalul, Becherovka, siropul de brad și bitters. Umpli cu gheață solidă și amesteci 20–25 de rotații, cât să cobori temperatura și să obții o diluție scurtă și curată. Strecori fin într-un pahar old fashioned peste un singur cub mare de gheață, pentru ritm lent de topire. Decorezi cu 1–2 muguri de pin sau brad murați, scurși bine, astfel încât să ofere doar o sugestie sărat-acidulată, nu să domine.

Dacă vrei un profil mai uscat, reduci siropul de brad la 5 ml sau crești bitters-ul la 3 dash-uri. Pentru un strop mai cald de condimente, poți urca Becherovka la 20 ml, dar păstrezi proporția mezcalului ca ancoră. Garnitura merită atenție: mugurii murați aduc un contrapunct culinar, un vârf de sărățel și aciditate care subliniază rășina și picantul din sirop.

Servire și pairing, ca să obții maximum de expresie

Temperatura joacă un rol major. Când amesteci suficient, paharul devine lucios la exterior, iar lichidul se așază compact peste cubul mare. În această zonă rece, notele picante ale siropului de brad devin fine, aproape efervescente, iar mezcalul rămâne articulat, fără colțuri dure. Dacă folosești gheață prea mică sau poroasă, diluția va accelera și vei pierde claritatea aromelor.

La snack pairing, țintești simplitate: brânză maturată cu coajă naturală, nuci ușor prăjite sau felii subțiri de carne afumată. Toate scot în evidență fumul din mezcal și condimentele, fără să concureze dulceața discretă a siropului. Când mugurii murați ating palatul, vei simți cum paharul capătă profunzime și un final mai limpede.

Ingredientele le poți achiziționa de pe www.alfadrink.ro.

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
Recomandări
Scene dureroase după explozia din Rahova: mama tinerei însărcinate care a murit, distrusă de durere. Fiul său de 17 ani, în stare gravă: „De două zile mirosea a gaz”
Scene dureroase după explozia din Rahova: mama tinerei însărcinate care a murit, distrusă de durere. Fiul său de 17 ani, în stare gravă: „De două zile mirosea a gaz”
Distrigaz oprește alimentarea cu gaze după explozia din Rahova. Peste 1.000 de locuințe rămân fără gaz
Distrigaz oprește alimentarea cu gaze după explozia din Rahova. Peste 1.000 de locuințe rămân fără gaz
Descoperirea neobișnuită din China care amintește de povestea lui Ed Gein: Oase umane transformate în cupe și măști în urmă cu 5.000 de ani
Descoperirea neobișnuită din China care amintește de povestea lui Ed Gein: Oase umane transformate în cupe și măști în urmă cu 5.000 de ani
Rusia ar vrea un tunel spre America și îl numește „Putin–Trump”. Cost estimat la 8 miliarde de dolari
Rusia ar vrea un tunel spre America și îl numește „Putin–Trump”. Cost estimat la 8 miliarde de dolari
Evenimentele de neratat ale lunii octombrie – de la Katy Perry la Cristi Puiu, de la Emma Stone la Bucharest Fashion Week. De ce merită să iești din casă
Evenimentele de neratat ale lunii octombrie – de la Katy Perry la Cristi Puiu, de la Emma Stone la Bucharest Fashion Week. De ce merită să iești din casă
Ce acoperă o asigurare facultativă a locuinței și cât costă. De ce este important să o ai chiar dacă deții o asigurare obligatorie (PAD)
Ce acoperă o asigurare facultativă a locuinței și cât costă. De ce este important să o ai chiar dacă deții o asigurare obligatorie (PAD)
REVIEW HUAWEI MatePad 12X – instrumentul de productivitate de care nu știai că ai nevoie, dar te ajută enorm. Cum te face mai eficient la birou și în deplasare
RECENZIE
REVIEW HUAWEI MatePad 12X – instrumentul de productivitate de care nu știai că ai nevoie, dar te ajută enorm. Cum te face mai eficient la birou și în deplasare
Mobilizare după explozia din Rahova: unde pot fi duse haine, alimente și lucruri pentru copii
Mobilizare după explozia din Rahova: unde pot fi duse haine, alimente și lucruri pentru copii
Revista presei
Adevarul
România aduce șoferi de TIR din India, Dubai, Qatar sau Bahrain. Cu cât sunt plătiți
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 17 octombrie 2025. Zi cu decizii importante și revelații pentru multe zodii
Playtech Știri
Este fiul uneia dintre cele mai cunoscute cântăreţe din America, însă puţini îl cunosc. Duce o viaţă departe de controversele părinţilor, îl recunoşti?
Playtech Știri
Pâine de casă gata în 30 de minute. Reţeta virală a lui Jamie Oliver
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...