Cum faci un cocktail clasic în două variante, Espresso Martini tradițional și în varianta românească. Vișinata și romul Haiduc sunt ingredientele secrete

Espresso martini este unul dintre cele mai populare cocktailuri ale ultimelor decenii, o alegere rafinată pentru iubitorii de cafea care vor un twist alcoolizat, elegant și intens aromat. Nu este vorba despre un martini în sensul clasic — nu conține gin sau vermut — dar poartă acest nume pentru că se servește în paharul de martini și are o prezentare sofisticată. Cu un gust intens de cafea, accente dulci-amărui și o textură catifelată de cremă la suprafață, acest cocktail a devenit un simbol al barurilor de calitate din întreaga lume.

A apărut în anii ’80, la Londra, și s-a răspândit rapid în cultura urbană globală. Cocktailul a fost creat de celebrul barman Dick Bradsell, în barul Soho Brasserie. Povestea spune că o tânără celebră, al cărei nume nu a fost niciodată dezvăluit, a intrat în bar și i-a cerut lui Bradsell „un cocktail care să mă trezească și apoi să mă… agite”. Așa s-a născut combinația de espresso proaspăt, vodcă și lichior de cafea, care a cucerit lumea sub numele de espresso martini.

Succesul acestui cocktail vine din versatilitatea lui. Se potrivește perfect la finalul unei cine, poate ține locul desertului sau al cafelei, iar echilibrul între cofeină și alcool îl transformă într-o băutură „de seară” care dă energie, dar și relaxare. Textura este unul dintre cele mai importante elemente ale băuturii: crema de la suprafață se obține doar prin agitare viguroasă și cafea preparată corect, iar spuma trebuie să rămână fermă chiar și după câteva minute.

Cum faci un Espresso Martini în varianta clasică

Espresso Martini Ingrediente: 40 ml vodcă, recomand Beluga Noble

20 ml lichior de cafea, recomand Mr. Black Cold Brew Coffee Liqueur

30 ml espresso proaspăt (răcit)

10 ml sirop de zahăr opțional (părți egale de zahăr și apă amestecate până se dizolvă complet)

Gheață Metodă: Pregătește un espresso tare și lasă-l să se răcească timp de câteva minute. Într-un shaker adaugă vodca, lichiorul de cafea, espresso-ul și, dacă dorești, siropul de zahăr. Umple shakerul cu gheață și agită energic timp de 15-20 de secunde, până ce exteriorul shakerului devine foarte rece. Strecoară fin conținutul într-un pahar de martini răcit în prealabil. Decor: Adaugă 3 boabe de cafea deasupra spumei, pentru aspect clasic și simbolistică (sănătate, bogăție și fericire).

Cum faci un Espresso Martini românesc, cu rom Haiduc de la Măgura Zamfirei și Vișinată

De-a lungul timpului, am încercat să aduc niște note românești cocktailurilor clasice, fie prin utilizarea unor sticle de distilate produse în România, fie prin integrarea unor ingrediente vădit românești, precum leușteanul în Daiquiri sau Margarita. În cazul Espresso Martini, am folosit un rom românesc de la Măgura Zamfirei, Haiduc, primul de altfel produs în țara noastră și care, în opinia mea, are niște note interesante de vanilie. Vișinata completează peisajul.

Pentru decor, deși s-ar putea să ți se pară un efort prea mare, îți recomand să faci cu răbdare o spumă de ness (cafea instant) cu Cola. Apropo, dacă ai o problemă cu cofeina, există cafea instant fără cofeină, dar și Cola fără cofeină. Este suficient, în funcție de cantitatea pe care vrei s-o obții, să amesteci într-un pahar de dimensiuni generoase două lingurițe cu cafea instant peste care torni foarte încet Cola și amesteci continuu. Cu o lingură, poți adăuga spuma peste cocktail. Pentru o variantă industrială, poți adăuga ingredientele într-un sifon iSi după ce le-ai amestecat în prealabil, iar pentru mai multă stabilitate în timp, adaugă în amestec și 0,5% din gramaj în lecitină din soia.