Cum faci să ai mai mult spațiu într-un apartament de 44 metri pătrați, fără să spargi pereți. Soluțiile unui designer

Transformarea unui apartament mic într-un spațiu confortabil și funcțional nu presupune neapărat demolări sau modificări structurale. Un apartament vechi, de doar 44 de metri pătrați, a fost complet reamenajat de echipa Cristian Pătrașcu Studio, condusă de Cristian Pătrașcu și Ailin Menasan, care au reușit să creeze un loc modern, personalizat și aerisit, păstrând în același timp toate elementele structurale originale. Prin schimbarea finisajelor, a instalațiilor și a mobilierului, designerii au transformat apartamentul într-un spațiu eficient, cu flux optim între camere și cu soluții inteligente de depozitare, fără a afecta structura de rezistență a clădirii.

Design adaptat la nevoile proprietarei

Proprietara și-a dorit un apartament care să reflecte stilul ei de viață, dar care să fie și practic.

„Apartamentul avea o compartimentare clasică, tipică blocurilor vechi, dar și flexibilitatea de a putea fi reinterpretat. Ne-am propus să regândim funcțiunile fără a modifica structura, dar să schimbăm complet experiența spațiului”, explică designerii, potrivit lovedeco.ro.

Printre cerințele principale s-au numărat eficiența depozitării, integrarea de accente de culoare și transformarea băii într-un spațiu modern, cu duș walk-in. Designerii au scos ușile dintre living și hol pentru a crea un flux mai fluid și a da senzația de spațiu mai mare. Arcul dintre hol și living a fost tratat ca element de accent și vopsit în roșu cărămiziu, culoare care revine și în alte zone ale apartamentului, aducând unitate vizuală și căldură.

Materiale și finisaje care dau impresia de spațiu

Pardoseala continuă din parchet stratificat montat în model „herringbone” oferă un aer clasic și elegant, contrastând cu plăcile ceramice din hol și bucătărie, așezate în stil șah. Biblioteca realizată la comandă combină spațiile deschise de depozitare cu uși pentru a nu aglomera vizual încăperea.

În bucătărie, frigiderul a fost mutat în hol, integrat într-un mobilier personalizat, pentru a crea mai mult spațiu pe blat și pentru a monta un loc pentru masă. Fronturile mobilierului sunt în nuanțe calde, naturale – alb mat și lemn deschis – pentru a da senzația de spațiu aerisit și organizat.

Dormitorul, o oază de liniște

Dormitorul de 12,3 metri pătrați a fost amenajat cu tapet cu textură organică și culori neutre, păstrând accentele de roșu cărămiziu. Noptierele minimaliste și oglinda curbată ajută la senzația de spațiu și reflectă lumina naturală, creând adâncime vizuală. Forma oglinzii preia și tema arcului folosit în living și baie, construind un limbaj vizual coerent în întreaga locuință.

Baia reconfigurată complet

Chiar și cu doar 3,42 metri pătrați, baia a fost reorganizată pentru a integra un duș walk-in, delimitat printr-un paravan de sticlă curbat, care preia tema arcului prezentă și în alte camere. Mobilierul compact și eficient, combinat cu culori neutre și accente calde, menține unitatea cromatică a apartamentului și oferă funcționalitate maximă într-un spațiu mic.

Buget și resurse

Investiția totală pentru reamenajare a fost de aproximativ 40.000 de euro. Cea mai mare parte a bugetului a fost alocată pentru parchetul stratificat, mobilierul realizat la comandă pentru bucătărie, TV și dressing, dar și pentru finisaje de calitate. Resursele folosite au inclus Cioata, Feydom, The Home, Dalet, Porcelanosa, Egger, Benjamin Moore și XT Deco.

Sfaturi de la designerii proiectului