Ultima ora
România, împărțită între caniculă și furtuni puternice. ANM a emis mai multe alerte meteo, care sunt zonele vizate
16 aug. 2025 | 18:13
de Bianca Dumbrăveanu

Cum faci să ai mai mult spațiu într-un apartament de 44 metri pătrați, fără să spargi pereți. Soluțiile unui designer

Actualitate
Cum faci să ai mai mult spațiu într-un apartament de 44 metri pătrați, fără să spargi pereți. Soluțiile unui designer

Transformarea unui apartament mic într-un spațiu confortabil și funcțional nu presupune neapărat demolări sau modificări structurale. Un apartament vechi, de doar 44 de metri pătrați, a fost complet reamenajat de echipa Cristian Pătrașcu Studio, condusă de Cristian Pătrașcu și Ailin Menasan, care au reușit să creeze un loc modern, personalizat și aerisit, păstrând în același timp toate elementele structurale originale. Prin schimbarea finisajelor, a instalațiilor și a mobilierului, designerii au transformat apartamentul într-un spațiu eficient, cu flux optim între camere și cu soluții inteligente de depozitare, fără a afecta structura de rezistență a clădirii.

Design adaptat la nevoile proprietarei

Proprietara și-a dorit un apartament care să reflecte stilul ei de viață, dar care să fie și practic.

„Apartamentul avea o compartimentare clasică, tipică blocurilor vechi, dar și flexibilitatea de a putea fi reinterpretat. Ne-am propus să regândim funcțiunile fără a modifica structura, dar să schimbăm complet experiența spațiului”, explică designerii, potrivit lovedeco.ro.

Printre cerințele principale s-au numărat eficiența depozitării, integrarea de accente de culoare și transformarea băii într-un spațiu modern, cu duș walk-in. Designerii au scos ușile dintre living și hol pentru a crea un flux mai fluid și a da senzația de spațiu mai mare. Arcul dintre hol și living a fost tratat ca element de accent și vopsit în roșu cărămiziu, culoare care revine și în alte zone ale apartamentului, aducând unitate vizuală și căldură.

Materiale și finisaje care dau impresia de spațiu

Pardoseala continuă din parchet stratificat montat în model „herringbone” oferă un aer clasic și elegant, contrastând cu plăcile ceramice din hol și bucătărie, așezate în stil șah. Biblioteca realizată la comandă combină spațiile deschise de depozitare cu uși pentru a nu aglomera vizual încăperea.

În bucătărie, frigiderul a fost mutat în hol, integrat într-un mobilier personalizat, pentru a crea mai mult spațiu pe blat și pentru a monta un loc pentru masă. Fronturile mobilierului sunt în nuanțe calde, naturale – alb mat și lemn deschis – pentru a da senzația de spațiu aerisit și organizat.

Dormitorul, o oază de liniște

Dormitorul de 12,3 metri pătrați a fost amenajat cu tapet cu textură organică și culori neutre, păstrând accentele de roșu cărămiziu. Noptierele minimaliste și oglinda curbată ajută la senzația de spațiu și reflectă lumina naturală, creând adâncime vizuală. Forma oglinzii preia și tema arcului folosit în living și baie, construind un limbaj vizual coerent în întreaga locuință.

Baia reconfigurată complet

Chiar și cu doar 3,42 metri pătrați, baia a fost reorganizată pentru a integra un duș walk-in, delimitat printr-un paravan de sticlă curbat, care preia tema arcului prezentă și în alte camere. Mobilierul compact și eficient, combinat cu culori neutre și accente calde, menține unitatea cromatică a apartamentului și oferă funcționalitate maximă într-un spațiu mic.

Buget și resurse

Investiția totală pentru reamenajare a fost de aproximativ 40.000 de euro. Cea mai mare parte a bugetului a fost alocată pentru parchetul stratificat, mobilierul realizat la comandă pentru bucătărie, TV și dressing, dar și pentru finisaje de calitate. Resursele folosite au inclus Cioata, Feydom, The Home, Dalet, Porcelanosa, Egger, Benjamin Moore și XT Deco.

Sfaturi de la designerii proiectului

  • Testați mai multe variante de plan mobilat, deoarece fiecare configurare contează într-un spațiu mic.
  • Folosiți culori deschise în camerele de zi pentru mai multă luminozitate și impresia de spațiu.
  • Holurile pot fi spații active și funcționale.
  • Mobilierul realizat la comandă ajută la utilizarea eficientă a fiecărui centimetru.
  • Păstrați o coerență cromatică și formală – elementele recurente, precum arcul sau culoarea accent, construiesc un discurs vizual unitar și armonios.
Coduri galbene şi portocalii de caniculă în weekendul cu Sfânta Maria. Temperaturile cresc alarmant în următoarele ore
Recomandări
Câți bani trebuie să ai strânși în conturi până la vârsta de 40 de ani? Calcul pentru salariul mediu de 5.500 lei pe lună
Câți bani trebuie să ai strânși în conturi până la vârsta de 40 de ani? Calcul pentru salariul mediu de 5.500 lei pe lună
Volodimir Zelenski, chemat la Washington. Donald Trump îi invită și pe liderii europeni la întâlnirea de la Casa Albă
Volodimir Zelenski, chemat la Washington. Donald Trump îi invită și pe liderii europeni la întâlnirea de la Casa Albă
O turistă a fost taxată cu 12 euro că și-a agățat geanta în cuier: „Surpriza a venit cu bonul” Fenomentul ia amploarea în destinațiile de vacanță
O turistă a fost taxată cu 12 euro că și-a agățat geanta în cuier: „Surpriza a venit cu bonul” Fenomentul ia amploarea în destinațiile de vacanță
Explozie puternică într-un apartament din Cernavodă. Zeci de locatari au fugit din imobil speriați
Explozie puternică într-un apartament din Cernavodă. Zeci de locatari au fugit din imobil speriați
Cine este Alexandra Gheorghe, românca de 36 de ani care și-a pierdut viața într-un accident în Italia. Plecase din România în 1989, în căutarea unei vieți mai bune
Cine este Alexandra Gheorghe, românca de 36 de ani care și-a pierdut viața într-un accident în Italia. Plecase din România în 1989, în căutarea unei vieți mai bune
Mega-proiectul lui Ceaușescu, uriașa hidrocentrală Tarnița-Lăpuștești, revine în atenție: vechiul studiu de fezabilitate va fi scos la vânzare după 17 ani
Mega-proiectul lui Ceaușescu, uriașa hidrocentrală Tarnița-Lăpuștești, revine în atenție: vechiul studiu de fezabilitate va fi scos la vânzare după 17 ani
Unde ai voie și unde nu ai voie să pui camere de supraveghere la curte. Reguli și restricții legale
Unde ai voie și unde nu ai voie să pui camere de supraveghere la curte. Reguli și restricții legale
Oamenii au format un lanț uman pentru a salva doi copii și un tânăr care ignoraseră steagul roșu pus de salvamari în stațiunea Jupiter. Un bărbat şi-a pierdut viaţa înecat
Oamenii au format un lanț uman pentru a salva doi copii și un tânăr care ignoraseră steagul roșu pus de salvamari în stațiunea Jupiter. Un bărbat şi-a pierdut viaţa înecat
Revista presei
Adevarul
Cum au mutilat ungurii România cu ajutorul lui Hitler
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Una dintre cele mai frumoase femei din lume a fost părăsită pentru că „nu gătea, nu făcea curățenie”. Mărturisirea făcută de fostul soț al lui Halle Berry a stârnit un val de critici
Playtech Știri
De ce s-a despărțit Marcela Fota de iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Abia acum a putut să spună tot adevărul: „Am știut de la început”
Playtech Știri
Din ce în ce mai mulţi grădinari toarnă detergent de vase pe iarbă. Gestul, unul salvator în această perioadă, spun specialiştii
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou