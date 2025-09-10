Cum faci o fraudă de 100 de milioane de lei cu mașini de lux. Cinci persoane și un inspector ANAF, pe lista posibililor vinovați

O fraudă de proporții uriașe, estimată la aproape 100 de milioane de lei, a fost descoperită de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Cinci persoane au fost reținute, iar o inspectoare ANAF din Iași a fost plasată sub control judiciar, după ce anchetatorii au descoperit o schemă complexă de evaziune fiscală cu mașini de lux importate din Uniunea Europeană.

Schema, desfășurată între 2021 și ianuarie 2025, implica rețele de firme „la vedere” și firme de tip „bidon”, intercalate artificial în tranzacții fictive. Obiectivul era unul clar: sustragerea de la plata TVA-ului, prin documente false și circuite de tip carusel, astfel încât statul să piardă sume uriașe, iar gruparea să încaseze diferențele în numerar.

Cum funcționa mecanismul fraudulos

Cele 11 firme implicate erau împărțite pe două niveluri. Pe de o parte, societăți care funcționau legal, preluau comenzile de autoturisme second-hand de la clienți, organizau transportul și pregăteau documentele necesare înmatriculării. Acestea justificau proveniența vehiculelor prin achiziții fictive de la firme de tip „bidon”.

Firmele „bidon” aveau rolul de a crea aparența unor tranzacții reale și de a permite deducerea ilegală a TVA-ului. În realitate, beneficiarii transferau către aceste firme valoarea totală a mașinilor, însă furnizorul extern primea plata netă, fără TVA. Diferența era retrasă în numerar și împărțită între membrii grupării.

În unele cazuri, pentru a acoperi lipsa stocurilor, inculpații au achiziționat produse greu vandabile – rebuturi de piele și încălțăminte de calitate slabă – pentru a crea aparența unor activități comerciale legitime. O parte dintre aceste stocuri a fost transportată până în Spania, pentru a complica eventualele verificări ale organelor fiscale.

Implicarea unui inspector ANAF și prejudiciul uriaș

Potrivit anchetatorilor, inspectoarea ANAF din Iași, Elena-Liliana Beleca, ar fi știut de existența fraudei și ar fi încercat să ascundă neregulile descoperite în timpul controalelor. Aceasta a fost pusă sub control judiciar pentru 60 de zile.

Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la peste 96 de milioane de lei. Procurorii au instituit măsuri asigurătorii pe imobile în valoare de 31 de milioane de lei, au indisponibilizat peste 50 de autoturisme de lux și au ridicat sume impresionante în numerar: 307.000 de euro, 431.000 de lei, 75.000 de dolari și 2.500 de lire sterline.

Cei cinci inculpați reținuți – administratori și reprezentanți ai unor firme – au fost prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Un caz emblematic pentru evaziunea din comerțul auto

Importurile de autoturisme second-hand reprezintă de ani buni o zonă vulnerabilă pentru fraude fiscale. Circuitele de tip carusel, cu firme fantomă și documente fictive, permit deducerea ilegală a TVA-ului și prejudicierea statului cu sume uriașe.

Acest dosar devine emblematic prin amploarea sa și prin implicarea directă a unui funcționar public. Dacă probele vor fi confirmate în instanță, vorbim despre unul dintre cele mai mari cazuri de evaziune fiscală din ultimii ani pe piața auto, cu un prejudiciu comparabil cu bugetele unor programe sociale de anvergură.