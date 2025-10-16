Cum eviți înlocuirea filtrului de particule, s-ar putea să-l salvezi fără vizită la service. Detaliul importat despre DPF

Filtrul de particule diesel, cunoscut sub denumirea DPF, este una dintre componentele esențiale ale motoarelor moderne, concepută pentru a reduce poluarea și pentru a proteja motorul. Totuși, mulți șoferi ajung să se confrunte cu probleme costisitoare din cauza modului greșit de utilizare. Înlocuirea unui DPF poate depăși 10.000 de lei, dar, în unele cazuri, o regenerare corectă poate salva complet filtrul fără intervenția unui service.

Un mecanic român a explicat recent cum poți face singur regenerarea filtrului de particule, o operațiune simplă care poate prelungi durata de viață a DPF-ului și evita costurile uriașe de reparație.

Ce este DPF și cum funcționează filtrul de particule

DPF-ul (Diesel Particulate Filter) are rolul de a reține particulele fine de funingine rezultate din arderea motorinei, împiedicându-le să fie eliminate în atmosferă. Cu timpul, aceste particule se acumulează și pot bloca filtrul, mai ales în condițiile de trafic urban sau la condusul pe distanțe scurte.

Când filtrul se înfundă, motorul pierde din putere, crește consumul de combustibil, iar martorul „check engine” sau „DPF” se aprinde în bord. În acest punct, dacă regenerarea nu are loc corect, filtrul se poate distruge, iar mașina riscă să nu mai treacă inspecția tehnică periodică (ITP). Mai mult, oprită în trafic de Autoritatea Rutieră, o mașină cu emisii peste limită poate avea talonul reținut.

Filtrul de particule funcționează printr-un proces numit regenerare – curățarea internă a depunerilor de funingine prin creșterea temperaturii gazelor de evacuare. Există trei tipuri de regenerare:

Regenerare pasivă , care apare automat în timpul deplasării la viteze constante pe distanțe lungi, la temperaturi de peste 500°C. Regenerare activă , declanșată automat de calculatorul mașinii, chiar și la turații mici, prin creșterea temporară a turației motorului. Regenerare forțată , realizată exclusiv în service cu echipamente specializate, folosită doar în cazuri extreme.

Cum poți face singur regenerarea filtrului de particule

Secretul este surprinzător de simplu. Un drum de cel puțin 100 de kilometri, efectuat constant la două-trei săptămâni, poate permite filtrului de particule să se regenereze natural, fără intervenția unui mecanic. Temperatura gazelor de eșapament trebuie să ajungă între 500 și 700 de grade Celsius – nivelul optim pentru arderea reziduurilor acumulate în DPF.

Mecanicul român care a explicat metoda atrage atenția că regenerarea trebuie realizată în condiții de siguranță, la drum întins, la viteze de autostradă sau pe drumuri expres. În acest fel, DPF-ul se curăță complet, iar riscul de înfundare scade considerabil.

Totuși, dacă martorul „check engine” sau „DPF” se aprinde în bord și persistă, regenerarea pasivă nu mai este suficientă. În acest caz, e recomandată o regenerare activă controlată de calculator sau o curățare profesională într-un service.

Cum prelungești viața DPF-ului și eviți costurile uriașe

Pentru a preveni înfundarea prematură a filtrului de particule, mecanicii recomandă câteva reguli simple:

fă deplasări regulate de minimum 20-30 de minute, la turații de peste 2.000 rpm;

verifică periodic injectoarele, turbina și EGR-ul, care pot genera depuneri suplimentare;

nu ignora erorile DPF apărute în bord;

evită soluțiile ilegale de tip „DPF off” sau „anulare software”, care duc la pierderea ITP-ului și amenzi.

O curățare profesională de DPF costă, în 2025, între 700 și 1.000 de lei – o sumă mică în comparație cu prețul unui filtru nou, care poate depăși 10.000 de lei.

DPF-ul și protecția mediului

Dincolo de rolul tehnic, DPF-ul are o importanță majoră pentru sănătate și mediu. Acesta captează particulele ultrafine de carbon care altfel ar ajunge în aerul respirat zilnic. În orașele aglomerate, un DPF funcțional reduce cu până la 80% emisiile toxice provenite din traficul diesel.

Întreținerea corectă a sistemului nu doar că previne costuri uriașe, ci și contribuie direct la reducerea poluării și la respectarea normelor europene de emisii.