Cum este jocul video „Mafia: The Old Country”: De la gameplay simplificat, la povești frumoase și personaje bine conturate

„Mafia: The Old Country”, cel mai recent titlu al seriei dezvoltate de Hangar 13 și publicat de 2K, se remarcă printr-o combinație de poveste puternică, performanțe actoricești de calitate și un design de joc mai tradițional, dar eficient.

Disponibil pe PC, PS5 și Xbox Series X/S, jocul aduce jucătorii într-o Sicilie digitală superbă, în care acțiunea se desfășoară într-un timp relativ scurt, sub 15 ore, evitând astfel stilul extins și laborios al predecesorilor săi, informează Eurogamer, într-un review.

Spre deosebire de „Mafia 3”, care impresiona printr-o lume deschisă masivă și misiuni complexe, „The Old Country” simplifică experiența.

Hărțile nu sunt complet deschise, iar activitățile secundare sunt reduse, permițând jocului să se concentreze pe poveste și pe confruntările dramatice dintre mafioți.

Gamerii pot explora câteva drumuri rurale și orașe pitorești, însă scopul principal rămâne implicarea într-o narațiune plină de intrigă și trădare.

Gameplay simplificat, dar satisfăcător în „Mafia: The Old Country”

Jocul oferă două moduri principale de luptă, cu arme de foc și cu cuțite, dar permite și abordări stealth.

Alegerea simplifică experiența și se potrivește perfect cu atmosfera mafioților din anii 1900.

Designul misiunilor este unul cât se poate de clasic: scenariu cinematic, infiltrări, confruntări armate și dueluri finale de tip one-on-one.

Chiar dacă unele elemente, precum sistemul de stealth sau indicatoarele de obiective, pot crea frustrări ocazionale, interacțiunile sunt în general plăcut realizate, iar armele au un feedback vizual și sonor foarte satisfăcător.

Condusul mașinilor vechi, cu un sistem de simulare detaliat, reprezintă o surpriză plăcută, oferind senzația autentică a Siciliei fictive.

Atmosfera este completată de decoruri atent realizate, care, deși nu reflectă o lume „vie”, amintesc de un platou hollywoodian de cea mai bună calitate.

Povestea este una frumoasă, iar personajele greu de uitat

Povestea lui Enzo Favara, protagonistul, este nucleul jocului. Inițial, evoluția narativă poate părea clasică, însă subtilitățile din portretizarea personajelor și relațiile dezvoltate în familie creează o experiență captivantă.

Vocile actorilor, expresiile faciale și animațiile conferă profunzime, iar evoluția lui Enzo dintr-un tânăr frustrat într-un membru complex al familiei mafiote este bine conturată.

Personajele secundare sunt, de asemenea, memorabile, iar narațiunea explorează teme precum loialitatea, trădarea și paradoxul vieții în sânul mafiei, un mediu care poate fi atât un refugiu, cât și o închisoare. Jocul nu își pierde timpul cu activități inutile, concentrându-se strict pe elementele care servesc povestea.

„Mafia: The Old Country” se dovedește o experiență „truncated triple-A”, un joc cu ambiții mari, dar fără a monopoliza timpul jucătorului.

Gameplay-ul simplificat, lumea restrânsă și accentul pe poveste fac din acesta o opțiune ideală pentru cei care apreciază narațiunile mafiote, atmosfera Siciliei și personajele complexe.

Deși nu aduce inovații majore în mecanica de joc, combinația dintre poveste, performanțele actoricești și decorurile impresionante transformă acest joc într-o experiență memorabilă și intensă.