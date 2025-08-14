Ultima ora
Ministrul de Finanțe anunță plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate – dispare plafonul de 50.000 de lei sub care operatorii economici nu erau obligați să accepte plăți digitale
14 aug. 2025 | 10:31
de Iulia Kelt

Cum este jocul video „Mafia: The Old Country”: De la gameplay simplificat, la povești frumoase și personaje bine conturate

Gaming
Cum este jocul video „Mafia: The Old Country”: De la gameplay simplificat, la povești frumoase și personaje bine conturate
Cum este jocul video „Mafia: The Old Country” / Foto: Mafia Game

„Mafia: The Old Country”, cel mai recent titlu al seriei dezvoltate de Hangar 13 și publicat de 2K, se remarcă printr-o combinație de poveste puternică, performanțe actoricești de calitate și un design de joc mai tradițional, dar eficient.

Disponibil pe PC, PS5 și Xbox Series X/S, jocul aduce jucătorii într-o Sicilie digitală superbă, în care acțiunea se desfășoară într-un timp relativ scurt, sub 15 ore, evitând astfel stilul extins și laborios al predecesorilor săi, informează Eurogamer, într-un review.

Spre deosebire de „Mafia 3”, care impresiona printr-o lume deschisă masivă și misiuni complexe, „The Old Country” simplifică experiența.

Vezi și:
Noutăți pentru abonații PlayStation Plus Extra și Premium: Ce jocuri video noi primești în august, dar și alte surprize care ar face ziua mai frumoasă oricărui gamer
Încă un joc video celebru se transformă în serial tv. Ce știm despre viitoarea ecranizare Far Cry?

Hărțile nu sunt complet deschise, iar activitățile secundare sunt reduse, permițând jocului să se concentreze pe poveste și pe confruntările dramatice dintre mafioți.

Gamerii pot explora câteva drumuri rurale și orașe pitorești, însă scopul principal rămâne implicarea într-o narațiune plină de intrigă și trădare.

Gameplay simplificat, dar satisfăcător în „Mafia: The Old Country”

Jocul oferă două moduri principale de luptă, cu arme de foc și cu cuțite, dar permite și abordări stealth.

Alegerea simplifică experiența și se potrivește perfect cu atmosfera mafioților din anii 1900.

Designul misiunilor este unul cât se poate de clasic: scenariu cinematic, infiltrări, confruntări armate și dueluri finale de tip one-on-one.

Chiar dacă unele elemente, precum sistemul de stealth sau indicatoarele de obiective, pot crea frustrări ocazionale, interacțiunile sunt în general plăcut realizate, iar armele au un feedback vizual și sonor foarte satisfăcător.

Condusul mașinilor vechi, cu un sistem de simulare detaliat, reprezintă o surpriză plăcută, oferind senzația autentică a Siciliei fictive.

Atmosfera este completată de decoruri atent realizate, care, deși nu reflectă o lume „vie”, amintesc de un platou hollywoodian de cea mai bună calitate.

Povestea este una frumoasă, iar personajele greu de uitat

Povestea lui Enzo Favara, protagonistul, este nucleul jocului. Inițial, evoluția narativă poate părea clasică, însă subtilitățile din portretizarea personajelor și relațiile dezvoltate în familie creează o experiență captivantă.

Vocile actorilor, expresiile faciale și animațiile conferă profunzime, iar evoluția lui Enzo dintr-un tânăr frustrat într-un membru complex al familiei mafiote este bine conturată.

Personajele secundare sunt, de asemenea, memorabile, iar narațiunea explorează teme precum loialitatea, trădarea și paradoxul vieții în sânul mafiei, un mediu care poate fi atât un refugiu, cât și o închisoare. Jocul nu își pierde timpul cu activități inutile, concentrându-se strict pe elementele care servesc povestea.

„Mafia: The Old Country” se dovedește o experiență „truncated triple-A”, un joc cu ambiții mari, dar fără a monopoliza timpul jucătorului.

Gameplay-ul simplificat, lumea restrânsă și accentul pe poveste fac din acesta o opțiune ideală pentru cei care apreciază narațiunile mafiote, atmosfera Siciliei și personajele complexe.

Deși nu aduce inovații majore în mecanica de joc, combinația dintre poveste, performanțele actoricești și decorurile impresionante transformă acest joc într-o experiență memorabilă și intensă.

Iarnă cu zăpadă ca în copilărie. La Niña aduce ger şi nămeţi din belşug, ce este fenomenul ENSO
Recomandări
Adela Popescu a recunoscut că pensiunea din Vama Veche a necesitat multe investiţii. De când se aşteaptă la profit: „Nu ştiu cât de mult”
Adela Popescu a recunoscut că pensiunea din Vama Veche a necesitat multe investiţii. De când se aşteaptă la profit: „Nu ştiu cât de mult”
Windows 11 primește versiuni rapide ale aplicațiilor Microsoft 365
Windows 11 primește versiuni rapide ale aplicațiilor Microsoft 365
Cum au ajuns aplicațiile cu prieteni virtuali pe bază de inteligență artificială să valoreze peste 120 de milioane de dolari într-un singur an
Cum au ajuns aplicațiile cu prieteni virtuali pe bază de inteligență artificială să valoreze peste 120 de milioane de dolari într-un singur an
Inteligența artificială, cel mai nou viciu al oamenilor fără viață socială. Cum a devenit ChatGPT un prieten de încredere cu riscuri dureroase
Inteligența artificială, cel mai nou viciu al oamenilor fără viață socială. Cum a devenit ChatGPT un prieten de încredere cu riscuri dureroase
Șeful Mercedes avertizează: interzicerea motoarelor cu combustie din 2035 poate provoca un colaps al industriei auto
Șeful Mercedes avertizează: interzicerea motoarelor cu combustie din 2035 poate provoca un colaps al industriei auto
Dr. Horațiu Alin Mureșan, OncoTeam Diagnostic: „Noi suntem aici ca să sprijinim!”
Dr. Horațiu Alin Mureșan, OncoTeam Diagnostic: „Noi suntem aici ca să sprijinim!”
Program de muncă flexibil, noul proiect de lege al guvernului din Grecia. Autorităţile înăspresc condiţiile de muncă de la un an la altul, însă oferă variante pentru angajaţi
Program de muncă flexibil, noul proiect de lege al guvernului din Grecia. Autorităţile înăspresc condiţiile de muncă de la un an la altul, însă oferă variante pentru angajaţi
Zece noi automate de hrană pentru pisicile fără stăpân, instalate în București
Zece noi automate de hrană pentru pisicile fără stăpân, instalate în București
Revista presei
Adevarul
Mit spulberat. Fructele nu afectează ficatul ca alcoolul. Cât înseamnă, de fapt, „prea mult”
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Zodiile sub mantia ocrotitoare a Sfintei Maria. Vor avea parte de prosperitate până la finalul anului
Playtech Știri
Irina Loghin şi-a făcut apariţia în public pentru prima oară de la moartea soţului. Cum arată îndrăgita cântăreaţă de muzică populară la o lună şi jumătate de la dispariţia lui Ion Cernea
Playtech Știri
O mai ții minte pe „Mama Natură”, din emisiunile lui Dan Negru? Cum arată și cu ce se ocupă Roxana Ionescu în prezent, la 40 de ani
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou