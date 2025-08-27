Cum devii administrator de bloc în România în 2025, procedura obligatorie. Cum obții atestarea

Meseria de administrator de bloc a devenit în ultimii ani una reglementată strict, cu cerințe clare privind pregătirea profesională și documentele necesare pentru atestare. În 2025, dacă vrei să administrezi un imobil, nu mai este suficientă doar experiența sau încrederea locatarilor, ci trebuie să urmezi o procedură obligatorie stabilită prin lege.

Potrivit Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor , doar persoanele care dețin certificat de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii și care obțin ulterior atestatul de la primărie pot ocupa această funcție.

Ce documente trebuie să depui pentru a obține atestatul

Primul pas este obținerea certificatului de calificare profesională. Acesta atestă pregătirea necesară pentru activitatea de administrator de condominii și se poate obține prin programe de formare autorizate conform legislației în vigoare.

Ulterior, pentru a primi atestatul eliberat de primar, trebuie să depui un dosar cu următoarele documente:

certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii;

cazierul judiciar care să ateste lipsa unei condamnări definitive pentru infracțiuni economico-financiare;

cazierul fiscal.

Atestatul este documentul oficial care dovedește calitatea ta de administrator și se emite printr-o hotărâre a consiliului local, la propunerea compartimentelor specializate din cadrul primăriei.

Durata și condițiile valabilității atestatului

Atestatul are o valabilitate de patru ani de la data emiterii. Poate fi reînnoit în aceleași condiții în care a fost obținut inițial, ceea ce presupune verificarea din nou a documentelor necesare. În cazul în care administratorul cauzează prejudicii confirmate prin hotărâri judecătorești definitive, atestatul poate fi suspendat sau retras, ceea ce înseamnă pierderea dreptului de a practica această activitate.

De asemenea, legea prevede că atestatul trebuie afișat de administrator la avizierul blocului, în ziua intrării în vigoare a contractului de administrare, pentru ca toți locatarii să fie informați.

Persoane fizice sau firme specializate

Activitatea de administrare a unui imobil poate fi desfășurată nu doar de persoane fizice, ci și de persoane fizice autorizate sau societăți specializate. În cazul acestora din urmă, toți angajații care exercită efectiv atribuțiile de administrare trebuie să fie atestați individual.

Prin această procedură, autoritățile urmăresc să asigure un nivel ridicat de profesionalizare și transparență în activitatea de administrare a condominiilor, reducând riscurile legate de gestiunea defectuoasă a fondurilor sau de lipsa de responsabilitate față de locatari.