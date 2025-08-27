Ultima ora
Taylor Swift s-a logodit. Artista a primit un inel spectaculos de la Travis Kelce FOTO
27 aug. 2025 | 07:00
de Alexandru Puiu

Cum devii administrator de bloc în România în 2025, procedura obligatorie. Cum obții atestarea

Actualitate
Cum devii administrator de bloc în România în 2025, procedura obligatorie. Cum obții atestarea
Fiecare bloc din România are un administrator

Meseria de administrator de bloc a devenit în ultimii ani una reglementată strict, cu cerințe clare privind pregătirea profesională și documentele necesare pentru atestare. În 2025, dacă vrei să administrezi un imobil, nu mai este suficientă doar experiența sau încrederea locatarilor, ci trebuie să urmezi o procedură obligatorie stabilită prin lege.

Potrivit Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor , doar persoanele care dețin certificat de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii și care obțin ulterior atestatul de la primărie pot ocupa această funcție.

Ce documente trebuie să depui pentru a obține atestatul

Primul pas este obținerea certificatului de calificare profesională. Acesta atestă pregătirea necesară pentru activitatea de administrator de condominii și se poate obține prin programe de formare autorizate conform legislației în vigoare.

Vezi și:
Fondul de reparații s-a cheltuit, dar nu s-a făcut nicio lucrare. Ce pot face locatarii

Ulterior, pentru a primi atestatul eliberat de primar, trebuie să depui un dosar cu următoarele documente:

  • certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii;
  • cazierul judiciar care să ateste lipsa unei condamnări definitive pentru infracțiuni economico-financiare;
  • cazierul fiscal.

Atestatul este documentul oficial care dovedește calitatea ta de administrator și se emite printr-o hotărâre a consiliului local, la propunerea compartimentelor specializate din cadrul primăriei.

Durata și condițiile valabilității atestatului

Atestatul are o valabilitate de patru ani de la data emiterii. Poate fi reînnoit în aceleași condiții în care a fost obținut inițial, ceea ce presupune verificarea din nou a documentelor necesare. În cazul în care administratorul cauzează prejudicii confirmate prin hotărâri judecătorești definitive, atestatul poate fi suspendat sau retras, ceea ce înseamnă pierderea dreptului de a practica această activitate.

De asemenea, legea prevede că atestatul trebuie afișat de administrator la avizierul blocului, în ziua intrării în vigoare a contractului de administrare, pentru ca toți locatarii să fie informați.

Persoane fizice sau firme specializate

Activitatea de administrare a unui imobil poate fi desfășurată nu doar de persoane fizice, ci și de persoane fizice autorizate sau societăți specializate. În cazul acestora din urmă, toți angajații care exercită efectiv atribuțiile de administrare trebuie să fie atestați individual.

Prin această procedură, autoritățile urmăresc să asigure un nivel ridicat de profesionalizare și transparență în activitatea de administrare a condominiilor, reducând riscurile legate de gestiunea defectuoasă a fondurilor sau de lipsa de responsabilitate față de locatari.

Iarnă la sfârșit de august. Locul din România în care s-a format strat de zăpadă de câțiva centimetri
Recomandări
Nu toți IT-iștii sunt la fel – meseriile care se plătesc cel mai bine în 2025. În ce domeniu trebuie să te angajezi
Nu toți IT-iștii sunt la fel – meseriile care se plătesc cel mai bine în 2025. În ce domeniu trebuie să te angajezi
De ce e bine să pui o monedă în congelator. Metoda simplă care îți poate fi de mare ajutor
De ce e bine să pui o monedă în congelator. Metoda simplă care îți poate fi de mare ajutor
Orașul din România în care se construiește o centrală de sute de milioane de lei. Proiectul va fi finalizat în 2026
Orașul din România în care se construiește o centrală de sute de milioane de lei. Proiectul va fi finalizat în 2026
Tichete de energie 2025 – cum obții ajutorul de la stat pentru facturi. Cererea se depune de mâine, 28 august
Tichete de energie 2025 – cum obții ajutorul de la stat pentru facturi. Cererea se depune de mâine, 28 august
Moe Bar-El, actor din Alien: Earth, vine la Comic Con România 2025. Program, bilete, tot ce trebuie să știi
Moe Bar-El, actor din Alien: Earth, vine la Comic Con România 2025. Program, bilete, tot ce trebuie să știi
Amendă de 4.000 de lei dacă schimbi asta la mașină, în timp ce mulți șoferi cred că vor face economie. Se anulează și certificatul de înmatriculare
Amendă de 4.000 de lei dacă schimbi asta la mașină, în timp ce mulți șoferi cred că vor face economie. Se anulează și certificatul de înmatriculare
Ce se întâmplă dacă încurci benzina cu motorina la pompă sau invers. Ai vreo șansă să-ți repari mașina pe CASCO sau RCA
Ce se întâmplă dacă încurci benzina cu motorina la pompă sau invers. Ai vreo șansă să-ți repari mașina pe CASCO sau RCA
Orașul din România în care se construiește o centrală de sute de milioane de lei. Proiectul va fi finalizat în 2026
Orașul din România în care se construiește o centrală de sute de milioane de lei. Proiectul va fi finalizat în 2026
Revista presei
Adevarul
Secretele cvartalelor construite în anii ’50, cartierele „de lux” din comunism. Cum arată după aproape opt decenii
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscopul zilei de miercuri, 27 august 2025. Zodia care află un secret dureros, a venit momentul destăinuirilor
Playtech Știri
Cum a reacționat Ioana Ginghină când a descoperit că o femeie îi trimitea poze indecente soțului ei. Actrița, supărată foc pe Cristi Pitulice: „Îmi caut soț”
Playtech Știri
Monica Anghel a ajuns pe masa de operație. Artista va suferi încă o intervenție chirurgicală delicată peste câteva zile
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!