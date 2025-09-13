Cum configurezi eSIM sau hotspot Wi-Fi pe iPad cu 4G/5G

Tabletele iPad cu conectivitate mobilă 4G sau 5G oferă mult mai multă libertate decât modelele doar cu Wi-Fi. Cu ajutorul unui eSIM poți activa rapid o conexiune de date, fără să mai fie nevoie de un SIM fizic. În plus, prin hotspot personal poți transforma tableta într-un router portabil, distribuind internet altor dispozitive. Dacă vrei să profiți de aceste funcții, e important să știi cum să le configurezi corect și în siguranță.

În rândurile următoare vei găsi un ghid detaliat, împărțit pe pași simpli, despre cum setezi eSIM-ul pe iPad și cum activezi hotspotul Wi-Fi atunci când ai nevoie de internet pentru laptop sau telefon.

Cum activezi un eSIM pe iPad

Primul pas este să verifici dacă modelul tău de iPad suportă tehnologia eSIM. Modelele compatibile cu 4G sau 5G lansate în ultimii ani includ această funcție. Odată ce te-ai asigurat că ai un dispozitiv compatibil, urmează configurarea propriu-zisă:

Intră în Setări > Date celulare și apasă pe Adaugă un plan de date celulare. De obicei, operatorii de telefonie îți oferă un cod QR pe care îl scanezi cu camera iPad-ului. Acest cod conține toate setările necesare. Dacă operatorul tău permite, poți introduce manual detaliile (cum ar fi adresa serverului sau ID-ul de activare). După activare, vei vedea planul de date listat în meniul „Date celulare”. Îl poți denumi pentru a-l deosebi de alte profiluri de eSIM, dacă ai mai multe.

Un avantaj major al eSIM-ului este flexibilitatea. Poți adăuga mai multe profiluri de la diferiți operatori și le poți activa sau dezactiva în funcție de nevoie, fără să schimbi fizic un card SIM. Aceasta este o soluție foarte utilă în călătorii, când vrei să folosești un plan local de internet pentru a evita costurile de roaming.

Dacă întâmpini probleme, verifică dacă iPad-ul are ultima versiune de iPadOS instalată și contactează operatorul pentru a te asigura că planul este valid pentru eSIM.

Cum activezi hotspotul personal pe iPad

Funcția de hotspot personal îți permite să transformi iPad-ul într-un punct de acces Wi-Fi pentru alte dispozitive. Astfel, dacă ai un plan de date activ prin eSIM sau SIM fizic, poți împărți conexiunea cu telefonul, laptopul sau chiar cu alte tablete.

Mergi în Setări > Date celulare > Hotspot personal. Activează opțiunea Permite altora să se conecteze. Vei vedea numele rețelei Wi-Fi și parola implicită. Poți modifica parola pentru a seta una mai sigură.

După activare, pe celelalte dispozitive va apărea o rețea Wi-Fi cu numele iPad-ului tău. Introdu parola setată și conectează-te.

Este important să reții că folosirea hotspotului consumă mai rapid bateria tabletei și poate genera trafic de date ridicat, în special dacă partajezi internetul pentru streaming video sau descărcări mari. O idee bună este să ai un încărcător la îndemână dacă planifici să folosești hotspotul pentru mai mult timp.

Atât pentru eSIM, cât și pentru hotspot personal, există câteva recomandări practice care te pot ajuta să eviți probleme și să ai o experiență optimă:

Actualizează software-ul iPad-ului la cea mai recentă versiune iPadOS, pentru a beneficia de cele mai noi setări și compatibilități.

iPad-ului la cea mai recentă versiune iPadOS, pentru a beneficia de cele mai noi setări și compatibilități. Folosește parole puternice la hotspot pentru a împiedica accesul neautorizat. Evită combinațiile simple sau ușor de ghicit.

la hotspot pentru a împiedica accesul neautorizat. Evită combinațiile simple sau ușor de ghicit. Monitorizează consumul de date , mai ales atunci când distribui internet altor dispozitive. Unele aplicații pot descărca actualizări în fundal și pot consuma rapid traficul.

, mai ales atunci când distribui internet altor dispozitive. Unele aplicații pot descărca actualizări în fundal și pot consuma rapid traficul. Gestionează profilurile eSIM în funcție de călătorii. Poți păstra un plan de date local și unul de roaming, fără să faci schimbări fizice.

în funcție de călătorii. Poți păstra un plan de date local și unul de roaming, fără să faci schimbări fizice. Ai grijă la baterie: atât eSIM-ul activ permanent, cât și hotspotul personal pot descărca mai repede tableta. Setează luminozitatea la un nivel optim și, dacă se poate, conectează iPad-ul la priză în timpul utilizării hotspotului.

Prin urmare, configurarea eSIM-ului și a hotspotului Wi-Fi pe iPad cu 4G/5G nu este deloc complicată, dar poate face diferența în modul în care folosești dispozitivul zi de zi. Cu câțiva pași simpli, tableta devine un instrument complet autonom, ideal pentru muncă, călătorii sau momentele când nu ai acces la o rețea Wi-Fi clasică.