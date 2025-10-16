Cum au ajuns giganții IT să se lupte pe vechile centrale pe cărbune și gaz din Europa. Amazon, Microsoft și alții, stau la coadă

Vechile centrale electrice din Europa, odinioară simboluri ale erei industriale și ale poluării, sunt pe cale să revină la viață într-o formă cu totul nouă: centre de date pentru inteligența artificială . Giganții tehnologici precum Amazon, Microsoft sau OVH caută să preia sau să închirieze foste centrale pe cărbune și gaz, pentru a le transforma în infrastructuri digitale de ultimă generație. Motivele sunt simple, dar decisive: acces rapid la rețelele de energie și apă, conectivitate existentă și spațiu suficient pentru răcirea uriașelor sisteme de calcul AI.

Pe fondul creșterii explozive a cererii de energie pentru antrenarea și operarea modelelor AI, aceste foste colosi industriali s-au transformat în ținte strategice pentru companiile din tehnologie. În loc să fie demolate, ele primesc o a doua viață, devenind infrastructuri de bază pentru economia digitală.

De la poluare la procesare: renașterea centralelor europene

Potrivit datelor ONG-ului Beyond Fossil Fuels, Uniunea Europeană și Marea Britanie au avut 153 de centrale pe cărbune și lignit încă active în ultimul deceniu, dar majoritatea urmează să fie închise până în 2038 pentru atingerea obiectivelor climatice. Multe dintre ele, în special cele gestionate de grupuri precum Engie (Franța), RWE (Germania), Enel (Italia) sau EDF (Franța), nu vor mai fi însă dezafectate complet. În locul unui viitor incert, ele sunt transformate în centre de date pentru inteligență artificială , profitând de infrastructura deja construită: conexiuni stabile la rețeaua electrică, acces la apă pentru răcire și spații vaste cu posibilitate de extindere.

Engie, de exemplu, a identificat 40 de foste unități la nivel global – multe dintre ele în Europa – care pot fi convertite rapid pentru uz digital. Una dintre aceste centrale, Hazelwood din Australia, a fost deja închisă din 2017 și urmează să fie reprofilată integral. RWE și Enel explorează strategii similare, în care terenurile și structurile existente devin fundația pentru viitoarele huburi de procesare AI.

Pentru companiile de utilități, această transformare este o șansă de a recupera costurile ridicate ale tranziției energetice. În loc să suporte pierderile provocate de închiderea centralelor, ele pot obține contracte pe termen lung de furnizare de energie către operatorii de centre de date. Simon Stanton, director în cadrul RWE, explică simplu: „Nu e doar o tranzacție de vânzare a unui teren, e o relație de afaceri durabilă, care îți oferă stabilitate și îți asigură investițiile viitoare în regenerabile.”

Giganții tehnologici caută energie și stabilitate

Pentru Amazon și Microsoft, presiunea de a găsi surse stabile de energie pentru centrele de date AI devine critică. Fiecare model de inteligență artificială de ultimă generație consumă energie echivalentă cu zeci de mii de locuințe, iar infrastructura necesară pentru răcirea serverelor depășește de multe ori posibilitățile spațiilor urbane.

Bobby Hollis, vicepreședinte pentru energie la Microsoft, a declarat că „există toate piesele care se potrivesc perfect – infrastructura de apă, rețelele de electricitate, sistemele de recuperare a căldurii”. Amazon, prin vocea lui Lindsay McQuade, confirmă că se așteaptă ca autoritățile europene să accelereze permisele pentru relocarea acestor proiecte în foste centrale, tocmai pentru că infrastructura lor este deja funcțională.

Tranzacțiile nu se limitează la simpla închiriere de spații. Ele implică parteneriate complexe, în care companiile de utilități pot construi și opera direct centrele de date, oferind servicii integrate de furnizare de energie curată. În schimb, firmele de tehnologie sunt dispuse să plătească prime considerabile pentru electricitatea cu emisii reduse – până la 20 de euro pe megawatt-oră, potrivit lui Gregory LeBourg, director de programe de mediu la OVH.

Acest model devine o punte între tranziția energetică și revoluția digitală. Europa, unde aprobările pentru noi construcții de centre de date sunt lente, ar putea astfel recupera terenul pierdut în fața Statelor Unite și Asiei , transformând infrastructura industrială veche în resursă strategică.

În final, vechile centrale care odinioară alimentau orașele cu fum și zgomot vor deveni „creierele energetice” ale economiei bazate pe date. Dintr-un paradox industrial, Europa pare să fi găsit o cale pragmatică de a-și reconcilia trecutul cu viitorul: aceleași locuri care produceau poluare vor produce acum informație .