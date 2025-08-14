Ultima ora
Ministrul de Finanțe anunță plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate – dispare plafonul de 50.000 de lei sub care operatorii economici nu erau obligați să accepte plăți digitale
14 aug. 2025 | 10:34
de Mihai Liviu

Cum au ajuns aplicațiile cu prieteni virtuali pe bază de inteligență artificială să valoreze peste 120 de milioane de dolari într-un singur an
Imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: Playtech/Grok)

O nișă tot mai profitabilă din lumea inteligenței artificiale generative prinde avânt rapid: aplicațiile de tip „AI companion”. Aceste programe, disponibile pe smartphone-uri, le oferă utilizatorilor personaje virtuale capabile să se comporte ca prieteni, parteneri romantici sau chiar să împrumute personalitatea unor figuri celebre din filme și desene animate.

În spatele acestor avataruri digitale se află algoritmi de AI capabili să mențină conversații naturale, să răspundă personalizat și să creeze senzația unei legături autentice. Fenomenul a devenit atât de popular încât veniturile generate doar anul acesta sunt pe cale să depășească un prag impresionant.

O creștere explozivă a pieței în doar câțiva ani

Conform datelor publicate de platforma de analiză Appfigures, la nivel global există în prezent 337 de aplicații de acest tip, dintre care nu mai puțin de 128 au fost lansate doar în 2025. Printre numele cele mai cunoscute se numără Replika, Character.AI, PolyBuzz și Chai, fiecare cu propriul stil și abordare a interacțiunii cu utilizatorii.

În prima jumătate a acestui an, aplicațiile de „AI companion” au atras deja 82 de milioane de dolari, iar proiecțiile indică faptul că vor depăși 120 de milioane până la finalul lui 2025. Pentru context, veniturile sunt cu 64% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut, ceea ce confirmă o tendință ascendentă susținută.

Un fenomen digital alimentat de milioane de utilizatori

Nu doar încasările cresc, ci și numărul de oameni atrași de aceste experiențe virtuale. În total, aplicațiile au fost descărcate de peste 220 de milioane de ori, dintre care 60 de milioane doar în primele luni ale acestui an – o creștere de 88% față de perioada similară din 2024.

Popularitatea lor este alimentată de factori precum curiozitatea față de interacțiunea cu AI-ul, nevoia de companie, dar și dorința de personalizare extremă. Utilizatorii pot seta personalitatea, tonul și chiar amintirile „companionului” lor virtual, ceea ce creează impresia unei relații tot mai apropiate și unice.

Un viitor promițător, dar cu întrebări etice

Pe măsură ce aceste aplicații se dezvoltă, apar și discuții legate de impactul lor psihologic și social. Specialiștii avertizează că, deși pot fi o sursă de divertisment și confort emoțional, există riscul ca unii utilizatori să ajungă să le prefere în locul interacțiunilor reale.

Totuși, din punct de vedere economic, segmentul „AI companion” se conturează ca una dintre cele mai dinamice și profitabile ramuri ale inteligenței artificiale generative, cu perspective de creștere accelerată și diversificare a ofertei în următorii ani.

