Cum arătau înainte de răpire şi cum sunt după eliberare ostaticii israelieni. Imagini care dezvăluie durul tratament Hamas asupra victimelor

Sâmbătă dimineaţă, 8 februarie 2025, Armata israeliană (IDF) a anunţat că a fost notificată de Crucea Roşie că ostaticii eliberaţi Eli Sharabi, Or Levy şi Ohad Ben Ami le-au fost predaţi de Hamas, după cum relatează The Times of Israel. Cum arată acum ostaticii israelieni? Imagini ireale cu aceștia!

Ostaticii israelieni au fost eliberați de Hamas

Până acum, 13 ostatici din cei 33 de copii, femei şi bătrâni care urmau să fie eliberaţi în cursul primei etape de 42 de zile a acordului s-au întors la casele lor, iar sute de deţinuţi palestinieni au fost eliberaţi în schimb.

„Avem atât o datorie sacră, cât şi dreptul moral de a-i aduce acasă pe toţi fraţii şi surorile noastre. Nu vom renunţa şi nu ne vom opri în nicio etapă până când toţi ostaticii nu se vor întoarce acasă în conformitate cu acordul actual – până la ultimul – cei vii pentru reabilitare, iar cei decedaţi pentru o înmormântare corespunzătoare”, se arată într-o declaraţie a Forumului familiilor ostaticilor, scrie DIGI24.

Când au fost predați Crucii Roşii, cei trei ostatici israelieni arătau slabi, palizi și suferinzi, semn că tratamentele Hamas au lăsat urme. Prima dată au fost supuşi unei ceremonii organizată de Hamas în centrul Gaza. Un agent Hamas, cu o mască verde pe față, a urcat pe o scenă și a ținut un discurs înflăcărat, în care a anunţat că cei trei ostatici vor fi eliberaţi, notează aljazeera.com.

Primul scos din vehiculul Hamas a fost Ohad Ben Ami, de 56 de ani. El a fost urmat de Eli Sharabi, 52 de ani, şi de Or Levy, 34 de ani. Toţi trei au fost însoțiți de agenţi Hamas şi aveau un certificat pe care îl ţineau în mâini la vedere. Levy era îmbrăcat în haine kaki, menite să semene cu o uniformă IDF, în timp ce Ben Ami şi Sharabi erau îmbrăcaţi în haine de culoare maro, cu numele lor imprimate pe ele, pentru a semăna cu hainele deţinuţilor.

Hamas, acuzații grave la adresa Israelului

Hamas a acuzat Israelul de încălcarea armistițiului, în urma unei serii de incidente ce au avut loc în ultimele zile. Gruparea palestiniană susține că forțele israeliene au continuat să desfășoare atacuri și să efectueze raiduri, în ciuda înțelegerilor pentru o pauză temporară a focului. De cealaltă parte, autoritățile israeliene resping acuzațiile, afirmând că au răspuns doar la atacuri și provocări venite din partea Hamas. Tensiunile continuă să crească în regiune, iar situația rămâne una extrem de volatilă, afectând în mod direct viața civililor din ambele tabere. În plus, mişcarea palestiniană Hamas susține că Israel că a întârziat livrarea a mii de camioane cu alimente şi bunuri umanitare în Fâşia Gaza. Potrivit acestora, doar 10% din corturile şi adăposturile mobile destinate persoanelor strămutate au ajuns în zonă, lăsând milioane de oameni fără un refugiu sigur după distrugerea masivă a caselor lor. Cine este organizația Hamas

Hamas este o organizație islamistă palestiniană, considerată teroristă de către Israel, Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană și alte state. A fost fondată în 1987 în timpul primei Intifade (rebeliune palestiniană) și are scopul de a crea un stat islamic palestinian pe teritoriul fostului Mandat britanic al Palestinei, care include și actualul stat Israel.

Hamas este cunoscut pentru activitățile sale violente, inclusiv atacuri cu rachete și atentate sinucigașe împotriva civililor israelieni. De asemenea, organizația administrează Fâșia Gaza din 2007, după ce a preluat controlul asupra acesteia într-un conflict intern cu Fatah, organizația rivală palestiniană. Hamas este o ramură a Frației Musulmane și promovează un guvern islamic bazat pe interpretarea lor a legii șaria.