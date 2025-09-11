A condus ani de zile un Ferrari-Dallara F1 pe drumurile publice și a fost, în sfârșit, arestat. Povestea „curajosului” care transforma străzile în piste

Un bărbat de 51 de ani, cunoscut pentru aparițiile sale spectaculoase la volanul unui monopost Ferrari-Dallara F1, a fost în sfârșit reținut de poliție după ani de circulație ilegală pe șoselele din Cehia.

Autoritățile îl urmăreau pe bărbat încă din 2019, când au apărut primele imagini cu prototipul de curse pe drumuri publice.

Cursa pe șosele și incidentul de la benzinărie

Recent, acesta a fost surprins din nou, de data aceasta într-un convoi spectaculos care includea modele exclusiviste precum Ferrari F40, Chevrolet Corvette Z06 și Lamborghini Murciélago LP640. Scenele au fost filmate și distribuite online, transformându-se rapid într-o senzație virală, scrie Carscoops.

Momentul decisiv a avut loc la o benzinărie, unde șoferul a efectuat un burnout cu monopostul GP2 modificat, atrăgând imediat atenția forțelor de ordine.

Poliția a început monitorizarea și, la scurt timp, a încercat să îl oprească pe drumurile publice. Cu ajutorul unui autoturism Skoda din convoi, vehiculul de curse a fost tractat rapid pe proprietatea privată a șoferului, încercare menită să împiedice reținerea.

Confruntarea cu poliția și posibilele sancțiuni

Imaginile difuzate de TrackZone arată momentul tensionat în care agenții i-au cerut bărbatului să părăsească mașina și să se identifice.

Acesta a refuzat, invocând că polițiștii nu aveau dreptul legal să intre pe proprietatea sa fără un mandat. Totuși, autoritățile au precizat că aveau suspiciuni rezonabile privind comiterea unei infracțiuni, dat fiind că mașina era neînmatriculată și neasigurată.

În cele din urmă, șoferul a cedat și a coborât din monopost, fiind arestat. Potrivit publicației Le Matin, sancțiunile pot fi severe: amenzi de ordinul miilor de franci elvețieni și suspendarea permisului de conducere pentru până la un an.

Cazul a atras și mai multă atenție din cauza identității vehiculului. Până de curând se credea că este vorba de un monopost Dallara GP2, însă proprietarul susține că deține un prototip unic Ferrari-Dallara F1, rezultat al unui proiect abandonat de compania italiană.

Mașina ar fi echipată cu un motor Ferrari V8 de 2,4 litri, aspirat natural, capabil să dezvolte peste 800 de cai putere, ceea ce confirmă că nu este un simplu bolid de circuit, ci o piesă rară de inginerie.

Oprit după ani de spectacol pe șosele

După aproape șase ani în care și-a etalat mașina de curse pe drumurile publice, șoferul a fost în sfârșit tras la răspundere.

Cazul său ridică, de altfel, întrebări serioase despre siguranță rutieră, legislația auto și riscurile asumate de cei care ignoră regulile pentru spectacol.