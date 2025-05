Cum arată Piedone în tinerețe, cu părul vâlvoi și peste 200 de kilograme. Ce l-a determinat slăbească 85 de kilograme

Cristian Popescu Piedone, actualul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), atrage din nou atenția publicului.

Deși este o figură bine cunoscută pe scena politică românească, puțini își mai amintesc cum arăta Piedone în urmă cu câțiva ani – cu părul bogat, o siluetă masivă și o imagine total diferită de cea din prezent.

În tinerețe, Piedone nu trecea neobservat doar prin funcțiile publice deținute, ci și printr-o înfățișare ieșită din tipare. A fost o perioadă în care cântărea peste 200 de kilograme – mai exact, 212 kg – și a recunoscut în repetate rânduri că lupta cu kilogramele i-a afectat sănătatea, dar și imaginea personală.

De-a lungul anilor, fostul primar a trecut printr-o schimbare radicală de stil de viață și aspect fizic. Piedone a apelat la nu una, ci două intervenții chirurgicale pentru micșorarea stomacului. Prima operație a avut loc în 2012, însă după un timp, stomacul i s-a dilatat din nou, ceea ce l-a determinat să recurgă și la a doua intervenție.

„Am 85 de kilograme date jos acum, eu am plecat de la 212 kilograme, iar la ora actuală am 125 de kilograme. Dacă mai dau 10 kilograme, mă duc la 115 și am între 10-15 kilograme țesut. În august 2012 am avut prima operație. La 100 de kilograme voi deveni un manechin de invidiat! 100 de kilograme la 51 de ani de viață, venind de la 212 kilograme mi se pare mai mult decât manechin”, povestea Piedone, vizibil mândru de progresul său.