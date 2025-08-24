Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
24 aug. 2025 | 09:50
de Vieriu Ionut

Cum arată o camera de cămin de la o universitate de top din America. Andreea Marin a prezentat locul in care Violeta Bănică va sta în următorul an. „Am muncit amândouă"

Vedete și media
Cum arată o camera de cămin de la o universitate de top din America. Andreea Marin a prezentat locul in care Violeta Bănică va sta în următorul an.
Andreea Marin a prezentat camera de cămin a Violetei Bănică la universitatea Cornell din SUA

Un nou început în viața Violetei Bănică vine cu emoții puternice și cu o experiență care îi va marca viitorul. Fiica Andreei Marin a fost admisă la una dintre cele mai prestigioase universități din Statele Unite, Cornell, aflată în statul New York. Pentru un an întreg, aceasta va locui într-un cămin studențesc, loc ce a fost deja pregătit și transformat într-o „acasă” departe de casă, cu sprijinul mamei sale.

Emoțiile unui nou început

Andreea Marin a vorbit deschis despre cum a trăit momentul instalării fiicei sale în căminul universitar.

„Câte emoții însoțesc drumul unui părinte până la maturitatea copilului său… și când crede că în sfârșit poate respira ușurat, își dă seama că dorul e mai greu de dus decât tot ce a trăit până atunci!”, a scris vedeta pe rețelele de socializare.

Ea a recunoscut că, deși perioada de pregătire pentru acest pas a fost presărată cu stres, griji și multe nopți nedormite, săptămâna petrecută alături de Violeta în campusul universității a fost un adevărat dar.

„După ani de stres, învățare, căutări (pentru ea) și nenumărate griji și nopți nedormite (pentru mine), pot spune că săptămâna petrecută în campusul studențesc a fost un dar pentru minte și suflet, în sfârșit.”

Cum arată camera de cămin

Camera în care va locui Violeta Bănică nu este luxoasă, dar oferă strictul necesar pentru un student. Un pat, un birou pentru studiu și un dulap reprezintă mobilierul de bază. Cu toate acestea, Andreea Marin și fiica ei au muncit împreună pentru a transforma spațiul într-un loc primitor.

„Deși am muncit serios amândouă să facem camera de cămin curată, primitoare, să îi dăm căldură și culoare, căci e noua ei casă pentru următorul an, am fost fericite să descoperim ce minunat e locul și câte oportunități oferă studenților”, a explicat vedeta.

Pentru mama și fiică, această experiență nu a fost doar un simplu proces de mutare, ci o etapă încărcată de emoții și recunoștință.

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de Andreea Marin (@andreeamarinromania)

Un campus ca un adevărat oraș

Cornell University, unde a fost admisă Violeta, este situată în statul New York, la o distanță considerabilă de metropolă. Campusul, după cum a povestit Andreea Marin, este un adevărat oraș dedicat studenților veniți din toate colțurile lumii.

„Campusul Universității Cornell, aflată în statul New York, dar nu chiar aproape de metropolă, ci la ore bune distanță, e un oraș în sine, dedicat studenților din întreaga lume care reușesc să ajungă să studieze aici.”

Vedeta a ținut să le mulțumească tuturor celor care au susținut-o pe fiica sa în acest drum dificil:

„Imaginile sunt un dar pentru toți oamenii dragi de acasă ce nu au putut fi alături de noi, dar au susținut-o pe Violeta mereu, i-au fost aproape și sufletește, și cu sfaturi sau sprijin concret. Dascăli minunați, prieteni, familie, fiecare a pus umărul pentru acest nou început. Mulțumiri!”

Cât de greu este să fii admis la Cornell

Universitatea Cornell face parte din prestigiosul grup Ivy League, care reunește opt universități de top din Statele Unite. Admiterea aici nu este deloc ușoară: candidații trebuie să aibă rezultate academice excepționale, un dosar de aplicație complex și un profil personal remarcabil. Potrivit statisticilor, doar puțin peste 3% dintre candidații internaționali sunt acceptați, ceea ce face ca nivelul de competitivitate să fie extrem de ridicat.

