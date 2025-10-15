Ultima ora
Planul celor peste 3.000 de km de autostrăzi şi drumuri expres din România. Unde se vor construi şosele rapide
15 oct. 2025 | 20:24
de Badea Violeta

Cum arată noul terminal de plecări de la Otopeni, după modernizare. Schimbare totală în zona porților de îmbarcare

ACTUALITATE
Cum arată noul terminal de plecări de la Otopeni, după modernizare. Schimbare totală în zona porților de îmbarcare
Noul terminal de plecari de la Otopeni, complet modernizat. Sursa foto: captura/Bucharest Airports (Facebook)

Aeroportul Internațional ”Henri Coandă” din Otopeni trece printr-un amplu proces de modernizare, iar prima etapă a fost deja finalizată. Pasagerii care pleacă din București vor descoperi o zonă complet reamenajată, cu un design modern, dotări tehnologice noi și un nivel de confort ridicat. Schimbările se văd deja la porțile de îmbarcare, unde atmosfera este mai luminoasă și mai prietenoasă.

Ce s-a schimbat la porțile de îmbarcare

Potrivit reprezentanților Bucharest Airport, modernizarea unei prime zone din Terminalul Plecări este deja finalizată. Pasagerii care tranzitează aeroportul pot observa noile finisaje, pardoseli, tavane și mobilier, precum și o signalistică mai clară, gândită pentru a face orientarea mai ușoară. Zona porților de îmbarcare a fost complet reconfigurată, astfel încât fluxul de pasageri să fie mai eficient și mai plăcut.

Lucrările au vizat modernizarea sistemului centralizat de ventilație și climatizare, înlocuirea instalațiilor electrice și montarea unui iluminat interior cu tehnologie LED, mult mai eficient energetic. De asemenea, au fost adăugate multiple prize pentru dispozitivele electronice ale pasagerilor, iar sistemele informatice de gestionare a echipamentelor au fost înlocuite cu unele de ultimă generație.

Cât costă și cât durează modernizarea completă

Proiectul de modernizare a Aeroportului Internațional ”Henri Coandă” are o valoare totală de 112,4 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fondurile proprii ale Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB). Lucrările au fost demarate în luna mai a acestui an, iar termenul de finalizare este de 30 de luni.

”Ca urmare a aprobării proiectului tehnic Modernizarea terminalelor și a corpurilor de clădire existente la AIHCB, Compania Națională Aeroporturi București a transmis astăzi, 16 mai, ordinul de începere a lucrărilor”, au transmis reprezentanții CNAB, relatează News.ro.

Proiectul este derulat de UTI Construction and Facility Management SA, în asociere cu Somet SA și Re-Act Now Architecture SRL.

Vezi și Se construiește un nou aeroport lângă București. Când va fi dat în folosință!

Ce urmează să fie modernizat în continuare

Deși prima zonă a fost deja redeschisă, lucrările continuă în Terminalele Plecări și Sosiri, precum și în culoarul de legătură dintre acestea. Se va instala un sistem modern de comandă și control automat al echipamentelor, dar și un nou sistem de detecție și semnalizare a incendiilor. Reprezentanții aeroportului precizează că execuția lucrărilor se desfășoară etapizat, astfel încât fluxurile de pasageri să rămână operaționale.

”Este posibil ca pasagerii să resimtă un anumit disconfort în zonele unde se lucrează, însă modernizarea este necesară pentru a aduce aeroportul la standarde internaționale”, au anunțat autoritățile.

La finalul proiectului, Aeroportul Otopeni promite o experiență de călătorie mai sigură, mai rapidă și mai confortabilă pentru toți pasagerii.

Vezi și Singurul motiv pentru care ți se poate schimba locul în avion după ce ai făcut check-in-ul!

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
Recomandări
REVIEW Pixel Watch 4 – ceasul inteligent de la Google care îți face viața mai ușoară cu Gemini și te ajută să te concentrezi pe ce contează
RECENZIE
REVIEW Pixel Watch 4 – ceasul inteligent de la Google care îți face viața mai ușoară cu Gemini și te ajută să te concentrezi pe ce contează
Lege nouă: turiștii care aruncă gunoaie pe plajele de pe litoral vor fi amendați cu până la 1.000 de lei
Lege nouă: turiștii care aruncă gunoaie pe plajele de pe litoral vor fi amendați cu până la 1.000 de lei
Simbolurile Brașovului, Telecabina Tâmpa și restaurantul Panoramic, se redeschid după o modernizare spectaculoasă. Cum arată după renovare
Simbolurile Brașovului, Telecabina Tâmpa și restaurantul Panoramic, se redeschid după o modernizare spectaculoasă. Cum arată după renovare
Ce trebuie să faci ca să nu mai pornească centrala la fiecare oră când e ger afară. Setările optime de temperatură pentru facturi mai mici
Ce trebuie să faci ca să nu mai pornească centrala la fiecare oră când e ger afară. Setările optime de temperatură pentru facturi mai mici
Record de infracțiuni pentru un bărbat de 70 de ani din Arad: beat la volan, fără permis și cu numere false
Record de infracțiuni pentru un bărbat de 70 de ani din Arad: beat la volan, fără permis și cu numere false
Care sunt gradele în armată și cine ajunge în prima linie în caz de război. Ce rol are fiecare militar în apărarea țării
Care sunt gradele în armată și cine ajunge în prima linie în caz de război. Ce rol are fiecare militar în apărarea țării
Ce au pus oamenii în locul în care și-a pierdut viața tânăra mămică din Berceni: un altar al amintirii și al durerii. Când va avea loc înmormântarea
Ce au pus oamenii în locul în care și-a pierdut viața tânăra mămică din Berceni: un altar al amintirii și al durerii. Când va avea loc înmormântarea
După aproape 70.000 km, două anvelope all-season sunt cele mai bune în testul ADAC
După aproape 70.000 km, două anvelope all-season sunt cele mai bune în testul ADAC
Revista presei
Adevarul
Creierul uman atinge performanța maximă mai târziu decât suntem tentați să credem. Când ajungem la apogeul înțelepciunii
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Gabriela Cristea, despre plecarea din televiziune. Cum a luat decizia: „Plecam tristă la serviciu”
Playtech Știri
Catinca şi Oana Roman, din nou la cuţite. Fiica fostului premier Petre Roman nu vrea ca sora să îi mai folosească numele de familie: „O răutate”
Playtech Știri
TopBet intră în joc: Noul brand de pariuri sportive marca Soft2Bet din România
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...