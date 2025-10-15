Cum arată noul terminal de plecări de la Otopeni, după modernizare. Schimbare totală în zona porților de îmbarcare

Aeroportul Internațional ”Henri Coandă” din Otopeni trece printr-un amplu proces de modernizare, iar prima etapă a fost deja finalizată. Pasagerii care pleacă din București vor descoperi o zonă complet reamenajată, cu un design modern, dotări tehnologice noi și un nivel de confort ridicat. Schimbările se văd deja la porțile de îmbarcare, unde atmosfera este mai luminoasă și mai prietenoasă.

Ce s-a schimbat la porțile de îmbarcare

Potrivit reprezentanților Bucharest Airport, modernizarea unei prime zone din Terminalul Plecări este deja finalizată. Pasagerii care tranzitează aeroportul pot observa noile finisaje, pardoseli, tavane și mobilier, precum și o signalistică mai clară, gândită pentru a face orientarea mai ușoară. Zona porților de îmbarcare a fost complet reconfigurată, astfel încât fluxul de pasageri să fie mai eficient și mai plăcut.

Lucrările au vizat modernizarea sistemului centralizat de ventilație și climatizare, înlocuirea instalațiilor electrice și montarea unui iluminat interior cu tehnologie LED, mult mai eficient energetic. De asemenea, au fost adăugate multiple prize pentru dispozitivele electronice ale pasagerilor, iar sistemele informatice de gestionare a echipamentelor au fost înlocuite cu unele de ultimă generație.

Cât costă și cât durează modernizarea completă

Proiectul de modernizare a Aeroportului Internațional ”Henri Coandă” are o valoare totală de 112,4 milioane de lei, finanțarea fiind asigurată din fondurile proprii ale Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB). Lucrările au fost demarate în luna mai a acestui an, iar termenul de finalizare este de 30 de luni.

”Ca urmare a aprobării proiectului tehnic Modernizarea terminalelor și a corpurilor de clădire existente la AIHCB, Compania Națională Aeroporturi București a transmis astăzi, 16 mai, ordinul de începere a lucrărilor”, au transmis reprezentanții CNAB, relatează News.ro.

Proiectul este derulat de UTI Construction and Facility Management SA, în asociere cu Somet SA și Re-Act Now Architecture SRL.

Ce urmează să fie modernizat în continuare

Deși prima zonă a fost deja redeschisă, lucrările continuă în Terminalele Plecări și Sosiri, precum și în culoarul de legătură dintre acestea. Se va instala un sistem modern de comandă și control automat al echipamentelor, dar și un nou sistem de detecție și semnalizare a incendiilor. Reprezentanții aeroportului precizează că execuția lucrărilor se desfășoară etapizat, astfel încât fluxurile de pasageri să rămână operaționale.

”Este posibil ca pasagerii să resimtă un anumit disconfort în zonele unde se lucrează, însă modernizarea este necesară pentru a aduce aeroportul la standarde internaționale”, au anunțat autoritățile.

La finalul proiectului, Aeroportul Otopeni promite o experiență de călătorie mai sigură, mai rapidă și mai confortabilă pentru toți pasagerii.

