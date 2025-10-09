Aterizare de urgenţă pe Aeroportul Henri Coandă, după ce pasagerii unui avion s-ar fi intoxicat cu fum. Aeronava circula pe ruta Istanbul – Londra

Momente de panică joi seară, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București, unde un avion al companiei British Airways, aflat pe ruta Istanbul – Londra, a fost nevoit să solicite o aterizare de urgență. Decizia comandantului a venit după ce mai mulți pasageri au acuzat stări de rău, cel mai probabil cauzate de o posibilă intoxicație cu fum apărut în timpul zborului.

Pasagerii au primit îngrijiri medicale

Potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), incidentul s-a produs în jurul orei 17:50. Echipajul aeronavei a anunțat turnul de control că patru pasageri prezintă probleme medicale, iar simptomele păreau să indice o expunere la fum. Imediat, pe aeroport a fost declanșat protocolul de urgență, iar echipele de intervenție – pompieri, personal medical și echipe tehnice – au fost mobilizate pentru a pregăti aterizarea în condiții de maximă siguranță.

Avionul, un Airbus A320 care transporta 142 de pasageri, a atins pista în siguranță la ora 18:14, fără alte incidente la sol. Echipajul medical al aeroportului și o unitate SMURD au urcat imediat la bord pentru a acorda asistență pasagerilor afectați. Conform informațiilor preliminare, aceștia au fost evaluați medical și transportați la spital pentru investigații suplimentare, starea lor fiind stabilă.

Autoritățile nu au oferit încă detalii clare despre cauza incidentului. Deocamdată, nu se știe de unde provenea fumul care a provocat disconfortul pasagerilor. Reprezentanții British Airways colaborează cu autoritățile române și cu echipele tehnice de la Aeroportul Henri Coandă pentru a determina sursa exactă a fumului și pentru a evalua eventualele probleme tehnice la bord.

Călătorii vor ajunge la Londra cu altă cursă

Specialiștii în aviație afirmă că astfel de situații, deși rare, sunt tratate cu maximă seriozitate. În momentul în care echipajul sesizează prezența de fum, miros suspect sau simptome de intoxicație la pasageri, procedura standard impune aterizarea de urgență la cel mai apropiat aeroport dotat cu servicii de intervenție rapidă.

„Echipajul a procedat corect. Siguranța pasagerilor primează întotdeauna, iar decizia de a devia zborul este una obligatorie în asemenea cazuri”, a explicat un expert în aviație civilă.

După finalizarea verificărilor medicale, aeronava urmează să fie inspectată tehnic pentru a stabili dacă fumul a fost generat de o defecțiune la sistemul de ventilație, un incident electric sau o problemă la compartimentul de marfă. British Airways a transmis că pasagerii vor fi redirecționați către Londra cu o altă cursă, imediat ce procedurile de siguranță vor fi finalizate.