Cum arată în interior Catedrala Neamului? Imaginile luxului din centrul Capitalei

Se fac ultimele pregătiri pentru unul dintre cele mai importante evenimente religioase ale acestui an: sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, programată pentru 26 octombrie, în ajunul sărbătorii Ocrotitorului Bucureștilor. Interiorul lăcașului a fost eliberat de schele, iar reprezentanții Catedralei Naționale au publicat imagini impresionante, dezvăluind luxul și amploarea decorurilor interioare.

Interiorul Catedralei Neamului, complet eliberat de schele

Demontarea schelelor a început în luna iunie, iar acum, cu doar o lună înainte de inaugurare, interiorul arată complet, fără obstacole vizuale. Imaginile postate pe pagina de Facebook a Catedralei Naționale surprind un spațiu impunător, cu fresce și mozaicuri impresionante, coloane aurite și vitralii care filtrează lumina naturală, creând o atmosferă solemnă și spectaculoasă.

Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului va fi oficiată de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu ierarhii membri ai Sfântului Sinod, numeroși preoți și diaconi. Evenimentul promite să atragă mii de credincioși și să marcheze un moment istoric în viața spirituală a Capitalei.

Finanțarea Catedralei: cât au plătit primăriile din București

Costurile pentru construirea și întreținerea Catedralei au fost semnificative, iar primăriile din București au alocat sume importante. Primăria Generală a Capitalei este cel mai mare sponsor, cu peste 71,5 milioane de lei plătiți până acum, și posibilitatea de a achita încă 20 milioane lei în acest an, relatează spotmedia.ro.

Primăria Sectorului 1 a contribuit cu 33 milioane de lei, iar Sectorul 2 cu 5 milioane de lei. Sectorul 3 a plătit 3 milioane de lei, Sectorul 4 a oferit 500.000 lei, iar Sectorul 5 a achitat 13,5 milioane de lei pentru proiect. Aceste sume includ diverse etape ale construcției, dar și investiții suplimentare pentru finalizarea interiorului și decorarea acestuia.

Luxul și importanța simbolică a Catedralei

Catedrala Mântuirii Neamului impresionează nu doar prin dimensiuni, dar și prin detaliile ornamentale. Interiorul spațios este proiectat să găzduiască ceremonii religioase importante și să fie un simbol al credinței și al patrimoniului cultural românesc. Coloanele masive, picturile murale și mozaicurile aurite reflectă atenția la detalii și măiestria artizanilor implicați în decorarea lăcașului.

Cu sfințirea aproape, Catedrala Națională devine un punct de atracție nu doar pentru credincioși, ci și pentru turiști și pasionați de arhitectură, oferind o privire asupra grandorii și luxului unui edificiu care va rămâne un reper important în centrul Capitalei.

