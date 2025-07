Adrian Alexandrov, declaraţie dureroasă despre Eva Maria. Fetiţa Elenei Udrea, tristă pentru că nu a venit mama mai repede acasă: „Şi-a schimbat comportamentul”

Elena Udrea urmează să fie eliberată din penitenciar, motiv pentru care Adrian Alexandrov a plecat deja spre închisoarea Târgșor. Acesta este nerăbdător să o revadă pe iubita sa şi să o ducă acasă la Eva Maria, fetiţa lor. Elena Udrea a fost încarcerată în 16 iunie 2022, iar în lipsa liberării condiționate, pedeapsa s-ar fi încheiat la termen în 28 august 2027.

“Am primit vestea cu multă emoţie. Am dus o luptă importantă, vestea de azi ne-a bucurat foarte mult. Eu mă aşteptam la o decizie favorabilă, aşa cum m-am aşteptat şi în trecut. Dar e bine şi mai târziu decât niciodată. Este o decizie care ne bucura foarte mult, o aşteptam casă. Pe cea mică am lăsat-o la nişte prieteni, nu ştie că mă duc să o iau pe Elena, va fi o mare surpriză pentru ea. Sunt pe drum acum.

M-a întrebat ce face Eva, cum să pregătim momentul, nu vrem să fie un şoc pentru cea mică. Nici ea nu credea că îşi va revedea mama curând. I-am tot spus că nu mai este mult timp până va veni acasă Elena, şi-a schimbat comportamentul cumva, era tristă, aşa că am decis să nu o mai încărcăm cu alte lucruri.

Elena a lăsat-o de mânuţă la grădiniţă, apoi a dispărut. Urmează o perioadă de acomodare, să fie alături de fetiţă, asta este planul pentru următoarea perioadă. Pentru mine a fost o perioadă foarte grea, m-am dedicat trup şi suflet fetiţei, dar şi ei. A trebuit să fiu puternic, am dus lupta până la capăt, dar am fost la limită. Am fost pe punctul de a rămâne fără speranţă”, a spus Adrian Alexandrov, la Antena 3.