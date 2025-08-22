Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
22 aug. 2025 | 18:46
de Badea Violeta

Cum arată drumul spre mare în noul tren Alstom Coradia. Faci două ore din București până în Constanța, dar există un dezavantaj
Noul tren Alstom Coradia. Sursa foto: LinkedIn/ Alstom

Noul tren Alstom Coradia a început să fie folosit pe ruta București – Constanța, oferind călătorilor posibilitatea de a ajunge la mare în mai puțin de două ore și jumătate. Experiența unui pasager cunoscut, fostul deputat Tudor Benga, oferă detalii despre confortul și performanțele garniturii, dar și despre unele neajunsuri ale rețelei feroviare românești.

Imagini din noul tren Alstom Coradia care circulă pe ruta București – Constanța

Fostul deputat Tudor Benga a împărtășit recent experiența sa în noul tren Alstom Coradia, folosit pe ruta București – Constanța. Garnitura se evidențiază printr-un design modern, scaune confortabile și facilități digitale care oferă informații în timp real despre viteza trenului.

Pasagerii pot urmări progresul călătoriei și se bucură de un mediu aerisit, mult mai plăcut comparativ cu trenurile mai vechi sau cele recondiționate local.

”Am prins și eu într-un final noul Alstom Coradia, pe ruta de Constanța, nu pe cea de Brașov. Sunt noi și arată bine, dar sincer mi se par mai confortabile cele recondiționate local de care vă povesteam acum vreo lună.

E fain însă că îți arată pe afișaj și viteza cu care circuli, maximul în cazul de față 156 km/h, 160 km/h fiind cam maximul cu care poți circula pe o rută feroviară comercială regulată în RO”, a scris Tudor Benga pe Facebook.

Timpul de călătorie și limitările infrastructurii

Deși Alstom Coradia permite parcurgerea celor 230 km dintre București și Constanța în aproximativ 2h19min, călătoria pe tronsonul Constanța – Mangalia durează peste o oră și jumătate pentru cei 43 km, mult mai mult decât ar fi necesar.

”Mare păcat că nu folosim cum trebuie resursa asta majoră de infrastructură care e rețeaua feroviară a României, în care se subinvesteste grav de mai bine de 30 de ani”, a adăugat fostul deputat.

Această diferență evidențiază problemele istorice ale infrastructurii feroviare, care limitează eficiența chiar și a celor mai moderne trenuri. În ciuda investițiilor în materialul rulant, viteza și confortul real al călătoriei depind și de starea liniilor și de administrarea lor.

Avantaje și recomandări pentru călători

Trenul Alstom Coradia oferă o experiență plăcută de călătorie, cu scaune confortabile și informații digitale despre traseu. Pasagerii pot ajunge rapid la Constanța și pot începe vacanța la mare cu un timp semnificativ redus față de trenurile tradiționale.

Totuși, pentru a beneficia pe deplin de potențialul rețelei feroviare, este nevoie de investiții serioase în infrastructură și modernizarea întregii rute până la Mangalia.

”În fine, vom mai povesti despre asta, final de vară plăcut tuturor!”, a încheiat Tudor Benga postarea sa, invitând la reflecție asupra valorificării infrastructurii existente.

Sursa foto: Tudor Benga/Facebook

