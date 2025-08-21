Cum arată „dragonul albastru”, creatura periculoasă care a închis plajele din Spania? Este invazie în apă, înţepătura lui poate fi letală

Turiștii au primit interdicția de a intra în apă pe o distanță de 11 kilometri de-a lungul coastei Costa Blanca, Spania, după ce în zonă au fost descoperite creaturi marine rare, cu o înțepătură potențial letală.

„Dragonul albastru”, creatura periculoasă care a închis plajele din Spania

Pe plajele din municipiul Guardamar del Segura, la nord de Torrevieja, au fost arborate steaguri roșii, după apariția „dragonilor albaștri” (Glaucus atlanticus), supranumiți „cei mai frumoși ucigași ai oceanului”.

Acest melc de mare spectaculos se hrănește cu meduze portugheze și alte creaturi veninoase, absorbind celulele urticante din prada sa și stocându-le în concentrații mari. Înțepătura rezultată este mult mai puternică decât cea a victimelor sale și poate provoca greață, dureri intense, vărsături și dermatită alergică.

Primarul din Guardamar del Segura, Jose Luis Saez, a confirmat pe contul său oficial de pe platforma X interdicția temporară de scăldat:

„Steag roșu pe plajele din Guardamar. Baia este interzisă după apariția pe plaja Vivers a două exemplare de Glaucus atlanticus, cunoscut sub numele de Dragonul Albastru.”

Recomandările autorităților pentru turiști

El a atras atenția turiștilor din Spania să nu fie înșelați de aspectul colorat și dimensiunea mică a animalului:

„Reamintim oamenilor că, în ciuda culorii sale strălucitoare și izbitoare și a dimensiunii sale reduse, trebuie să se țină departe de acest animal din cauza înțepăturii sale.”

Primăria a demarat o acțiune preventivă pentru monitorizarea plajelor și depistarea altor exemplare aduse de curenții oceanici.

„Angajații primăriei urmăresc îndeaproape evoluția situației și vor informa populația cu privire la măsurile ce trebuie luate”, a precizat Saez.

Totodată, el a transmis un avertisment clar:

„Dacă vedeți una dintre aceste creaturi, nu o atingeți, nici măcar cu mănuși, și alertați salvamarii și autoritățile. Dacă sunteți înțepați, spălați zona afectată cu apă sărată și mergeți imediat la cel mai apropiat punct de prim ajutor sau centru medical. Aceste creaturi sunt otrăvitoare, iar înțepăturile lor pot provoca greață, durere și vărsături. Până la noi dispoziții, scăldatul în mare este interzis.”

În ciuda interdicției, plaja Vivers, situată între râul Segura și plaja La Babilonia, a continuat să fie frecventată de turiști, însă mult mai puțini s-au aventurat în apă, riscând amenzi usturătoare.