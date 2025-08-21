Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 19:00
de Diana Dumitrache

Cum arată „dragonul albastru”, creatura periculoasă care a închis plajele din Spania? Este invazie în apă, înţepătura lui poate fi letală

NEWS - HP
Cum arată
4imagini
Plajele din Costa Blanca, Spania, închise din cauza "dragonului albastru" (Sursa foto: Profimedia)

Turiștii au primit interdicția de a intra în apă pe o distanță de 11 kilometri de-a lungul coastei Costa Blanca, Spania, după ce în zonă au fost descoperite creaturi marine rare, cu o înțepătură potențial letală.

„Dragonul albastru”, creatura periculoasă care a închis plajele din Spania

Pe plajele din municipiul Guardamar del Segura, la nord de Torrevieja, au fost arborate steaguri roșii, după apariția „dragonilor albaștri” (Glaucus atlanticus), supranumiți „cei mai frumoși ucigași ai oceanului”.

Acest melc de mare spectaculos se hrănește cu meduze portugheze și alte creaturi veninoase, absorbind celulele urticante din prada sa și stocându-le în concentrații mari. Înțepătura rezultată este mult mai puternică decât cea a victimelor sale și poate provoca greață, dureri intense, vărsături și dermatită alergică.

Primarul din Guardamar del Segura, Jose Luis Saez, a confirmat pe contul său oficial de pe platforma X interdicția temporară de scăldat:

„Steag roșu pe plajele din Guardamar. Baia este interzisă după apariția pe plaja Vivers a două exemplare de Glaucus atlanticus, cunoscut sub numele de Dragonul Albastru.”

„Dragonul albastru”, creatura periculoasă care a închis plajele din Spania

„Dragonul albastru”, creatura periculoasă care a închis plajele din Spania

Recomandările autorităților pentru turiști

El a atras atenția turiștilor din Spania să nu fie înșelați de aspectul colorat și dimensiunea mică a animalului:

„Reamintim oamenilor că, în ciuda culorii sale strălucitoare și izbitoare și a dimensiunii sale reduse, trebuie să se țină departe de acest animal din cauza înțepăturii sale.”

Primăria a demarat o acțiune preventivă pentru monitorizarea plajelor și depistarea altor exemplare aduse de curenții oceanici.

„Angajații primăriei urmăresc îndeaproape evoluția situației și vor informa populația cu privire la măsurile ce trebuie luate”, a precizat Saez.

Totodată, el a transmis un avertisment clar:

„Dacă vedeți una dintre aceste creaturi, nu o atingeți, nici măcar cu mănuși, și alertați salvamarii și autoritățile. Dacă sunteți înțepați, spălați zona afectată cu apă sărată și mergeți imediat la cel mai apropiat punct de prim ajutor sau centru medical. Aceste creaturi sunt otrăvitoare, iar înțepăturile lor pot provoca greață, durere și vărsături. Până la noi dispoziții, scăldatul în mare este interzis.”

În ciuda interdicției, plaja Vivers, situată între râul Segura și plaja La Babilonia, a continuat să fie frecventată de turiști, însă mult mai puțini s-au aventurat în apă, riscând amenzi usturătoare.

Un ciclon mediteranean schimbă vremea în România. După caniculă, vin furtuni puternice. Zonele vizate de noile alerte meteo
Recomandări
Mănânci şi bei gratis la restaurante, dacă nu primeşti bon fiscal. ANAF îi recompensează pe clienţii vigilenţi
Mănânci şi bei gratis la restaurante, dacă nu primeşti bon fiscal. ANAF îi recompensează pe clienţii vigilenţi
Ruşii stau ore în șir la cozi kilometrice pentru carburant. Cum a apărut această criză în benzinăriile din Rusia
Ruşii stau ore în șir la cozi kilometrice pentru carburant. Cum a apărut această criză în benzinăriile din Rusia
Jocul video Call of Duty Black Ops 7 aduce un casting surprinzător și noutăți majore la Gamescom 2025
Jocul video Call of Duty Black Ops 7 aduce un casting surprinzător și noutăți majore la Gamescom 2025
Motivul pentru care durează atât de mult refacarea parcurilor din Bucureşti, explicat chiar de primarul Capitalei: „Este necesară documentaţie specială”
Motivul pentru care durează atât de mult refacarea parcurilor din Bucureşti, explicat chiar de primarul Capitalei: „Este necesară documentaţie specială”
McDonald’s, prinsă pe picior greșit după ce un hacker a expus probleme grave de securitate
McDonald’s, prinsă pe picior greșit după ce un hacker a expus probleme grave de securitate
Unde poţi sta cu 53 de lei pe noapte la Marea Neagră? Începe „Litoralul pentru toți 2025”
Unde poţi sta cu 53 de lei pe noapte la Marea Neagră? Începe „Litoralul pentru toți 2025”
Turcul care a tras cu armă asupra unor oameni din Centrul Vechi al Capitalei a fost arestat. Ce făcuse cu o săptămână în urmă?
Turcul care a tras cu armă asupra unor oameni din Centrul Vechi al Capitalei a fost arestat. Ce făcuse cu o săptămână în urmă?
Un vlogger român, surprins la Sankt Petersburg în timpul negocierilor Rusia-Ucraina. Ce a văzut pe străzile orașului l-a uimit: „Sunt peste tot”
Un vlogger român, surprins la Sankt Petersburg în timpul negocierilor Rusia-Ucraina. Ce a văzut pe străzile orașului l-a uimit: „Sunt peste tot”
Revista presei
Adevarul
Scene șocante: un bătrân cardiac de 70 de ani, pus la pământ cu genunchiul pe cap și încătușat de polițiștii locali. Bărbatul a ajuns la spital
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
5 zodii care acum au probleme financiare, însă cărora destinul le-a pregătit cu totul altceva. Sunt făcute pentru a fi bogate, spun astrologii
Playtech Știri
Cârnaţii la grătar perfect rumeniţi au un secret. Ce trebuie să faci cu 10 minute înainte de a-i pune la făcut
Playtech Știri
Ce a făcut băiatul care s-a aruncat în fața unui TIR împreună cu iubita lui chiar înainte de tragedie. Fata abia împlinise 14 ani
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou