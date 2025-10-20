Ultima ora
Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services
20 oct. 2025 | 15:57
de Iulia Kelt

Cum ar fi fost cărate statuile de pe Insula Paștelui: Un nou studiu face lumină în acest caz

ȘTIINȚĂ
Cum ar fi fost cărate statuile de pe Insula Paștelui: Un nou studiu face lumină în acest caz
Ipoteză inedită legată de Insula Paștelui / Foto: Colaj Playtech realizat cu AI

Un nou studiu publicat în Journal of Archaeological Science sugerează că statuile monumentale de pe Insula Paștelui, cunoscute sub numele de moai, ar fi putut fi transportate printr-o tehnică ingenioasă bazată pe „dinamica pendulului”, folosind doar frânghii și un grup mic de oameni.

Conform cercetătorilor, pentru a „plimba” o statuie de câteva tone ar fi fost nevoie de cel mult 15 până la 60 de persoane, iar uneori chiar mai puține pentru a menține mișcarea.

Studiul, realizat de o echipă condusă de antropologii Carl Lipo (Universitatea Binghamton, SUA) și Terry Hunt (Universitatea din Arizona), reia o ipoteză propusă anterior: că statuile ar fi fost mișcate în poziție verticală, balansându-se lateral, asemenea unui om care merge.

Vezi și:
Oamenii de știință au creat „rinichiul universal” compatibil cu orice grupă de sânge. Ce înseamnă asta pentru medicină?
Stea „aproape primordială” descoperită la marginea Căii Lactee. Ar putea fi urmaș direct al primelor stele din Univers

Cercetătorii au folosit modele 3D pentru a testa modul în care forma, greutatea și înclinarea moai-urilor ar fi permis acest tip de mișcare controlată, așa cum scria redacția noastră în urmă cu câteva zile.

Cum ar fi funcționat mișcarea bazată pe „pendulum dynamics”

Analiza detaliată a 62 de statui aflate de-a lungul vechilor drumuri ale insulei, numite „road moai”, a arătat că acestea aveau o înclinare înainte între 6 și 15 grade și un centru de greutate coborât, ceea ce le făcea instabile în poziție statică, dar potrivite pentru a fi balansate. Baza lor în formă de „D” acționa ca un pivot la fiecare pas, permițând balansul controlat dintr-o parte în alta.

Prin aplicarea forței cu ajutorul a trei frânghii de 20–30 metri, legate de părțile laterale și spatele statuii, echipa a reușit să obțină o mișcare naturală de „mers”.

După primele impulsuri, efectul de pendul făcea ca deplasarea să necesite tot mai puțin efort. Simulările arată că statuile puteau avansa cu o viteză de aproximativ 300 metri pe oră, parcurgând distanțele dintre carierele Rano Raraku și amplasamentele ceremoniale, în medie 10 kilometri, în aproximativ 11.000 de „pași”.

Ipoteza care rescrie istoria transportului moai

Rezultatele contrazic teoria clasică conform căreia transportul moai-urilor ar fi necesitat mii de oameni și resurse uriașe.

„Ceea ce am descoperit demonstrează ingeniozitatea extraordinară a populației Rapa Nui, au reușit să mute aceste colosuri cu un număr mic de oameni și o înțelegere intuitivă a fizicii”, a declarat Carl Lipo.

Totuși, nu toți specialiștii sunt convinși. Sue Hamilton, profesor de arheologie la University College London, consideră că datele pot susține și alte interpretări: unele statui ar fi putut fi proiectate diferit pentru scopuri ceremoniale sau perioade distincte.

Ea sprune că studiul arată o posibilitate plauzibilă, dar nu o dovadă definitivă că statuile chiar au fost deplasate în acest mod.

Chiar și așa, cercetarea oferă o perspectivă fascinantă asupra abilităților inginerești și culturale ale poporului Rapa Nui, demonstrând că marile mistere ale arheologiei pot avea explicații simple, bazate pe observație, fizică și ingeniozitate umană.

Vremea se schimbă radical: România trece de la 26°C la -2°C. Prognoza meteo până la sfârșitul lunii
Recomandări
Ce sume a încasat Ioana Ginghină pe proiectele cu Primăria Sectorului 1 și ce relație are cu primarul George Tuță. Declarațiile EXCLUSIVE ale actriței
EXCLUSIV
Ce sume a încasat Ioana Ginghină pe proiectele cu Primăria Sectorului 1 și ce relație are cu primarul George Tuță. Declarațiile EXCLUSIVE ale actriței
Pierderea rapidă a dinților la vârste înaintate poate semnala un risc crescut de deces, arată un studiu
Pierderea rapidă a dinților la vârste înaintate poate semnala un risc crescut de deces, arată un studiu
Tot ce trebuie să știi despre Orionide, explicat de astronomul Valentin Grigore. Zeci de tineri le observă la Astro Space Fest: „Datele vor fi preluate și de NASA”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Tot ce trebuie să știi despre Orionide, explicat de astronomul Valentin Grigore. Zeci de tineri le observă la Astro Space Fest: „Datele vor fi preluate și de NASA”. EXCLUSIV
Unde a fost găsit sigiliul contorului de gaz din Rahova. Noi detalii despre ancheta făcută de autorități
Unde a fost găsit sigiliul contorului de gaz din Rahova. Noi detalii despre ancheta făcută de autorități
Google Maps îți va arăta timpul până acasă fără să setezi ruta: o funcție mică, dar cu impact mare
Google Maps îți va arăta timpul până acasă fără să setezi ruta: o funcție mică, dar cu impact mare
CFR SA suspendă circulaţia mai multor trenuri CFR Călători din cauza datoriilor. Când intră în vigoare restricțiile
CFR SA suspendă circulaţia mai multor trenuri CFR Călători din cauza datoriilor. Când intră în vigoare restricțiile
Calcul impozit pe locuințe 2026: exemple concrete pentru apartamente de 50, 70 și 100 mp
Calcul impozit pe locuințe 2026: exemple concrete pentru apartamente de 50, 70 și 100 mp
SRI avertizează asupra unor teorii ale conspirației și campanii de dezinformare după explozia din Rahova
SRI avertizează asupra unor teorii ale conspirației și campanii de dezinformare după explozia din Rahova
Revista presei
Adevarul
Supliment alimentar la modă care nu funcționează. Mit demontat de 80 de ani de cercetări
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Gabriela Firea este bunică. Primele imagini cu fostul edil al Capitalei şi nepoţica sunt foarte emoţionante. Foto
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 20 octombrie 2025. Nativii Berbec primesc o veste importantă
Playtech Știri
Zodiile care au noroc la bani în noiembrie 2025. Pentru unii nativi, vin câștiguri neașteptate
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...