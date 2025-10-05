Cum alegi uleiul potrivit pentru gătit. Recomandările specialiștilor în nutriție

Atunci când vine vorba despre alimentație sănătoasă, puține subiecte stârnesc mai multe dezbateri decât alegerea uleiului potrivit pentru gătit. În timp ce unele persoane preferă uleiurile tradiționale, precum cel de floarea-soarelui, altele optează pentru variante considerate mai „premium”, cum ar fi uleiul de măsline, de avocado sau de cocos. Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că nu există un ulei „minune” care să asigure sănătatea inimii sau să prevină bolile, iar alegerea corectă depinde de modul în care este folosit în bucătărie.

Ce trebuie să știi despre grăsimile din uleiuri

Grăsimile din uleiuri au un rol esențial în organism, însă tipul lor face diferența între o alegere benefică și una mai puțin sănătoasă. Colesterolul, o substanță grasă produsă în ficat, se regăsește și în unele alimente. Când nivelul de colesterol „rău” este prea ridicat, acesta poate duce la depunerea de grăsimi în interiorul arterelor, favorizând îngustarea sau chiar blocarea vaselor de sânge.

Potrivit profesorului Nita Forouhi, expert în sănătate și nutriție a populației la Universitatea din Cambridge, „niciun ulei nu deține cheia magică a sănătății”. Într-un podcast BBC, aceasta a demontat mai multe mituri populare despre uleiurile de gătit și a explicat modul corect în care ar trebui folosite.

Uleiul de floarea-soarelui și cel vegetal – opțiuni sănătoase și accesibile

Contrar percepției populare, uleiul de floarea-soarelui și cel vegetal nu sunt dăunătoare, ci pot fi, de fapt, o alegere foarte bună pentru gătitul de zi cu zi. Acestea conțin un procent redus de grăsimi saturate (între 5% și 10%) și sunt bogate în grăsimi mono și polinesaturate, benefice pentru sănătatea inimii.

Grăsimile polinesaturate, precum omega-3 și omega-6, sunt esențiale pentru funcționarea optimă a creierului și a sistemului cardiovascular. Profesorul Forouhi afirmă că aceste uleiuri sunt „foarte bune pentru noi”, mai ales atunci când sunt folosite în locul untului sau al unturii, care pot crește nivelul colesterolului rău. În plus, ele sunt și o opțiune economică pentru familiile care gătesc frecvent acasă.

Margarina modernă, o soluție pentru reducerea colesterolului rău

Deși în trecut margarina a fost considerată nesănătoasă din cauza conținutului ridicat de grăsimi trans, formulele moderne sunt complet diferite.

„Margarina modernă nu conține aproape deloc grăsimi trans”, explică profesorul Forouhi, subliniind că aceasta „poate face parte dintr-o dietă sănătoasă și poate reduce colesterolul rău”.

Totuși, untul nu trebuie exclus complet.

„Dacă vă place untul, de exemplu pe pâine prăjită, consumați-l neapărat”, adaugă specialista. Recomandarea generală este să alternați între ulei, margarină și unt, în funcție de preparat, pentru a echilibra aportul de grăsimi.

Când este potrivit uleiul de măsline și când nu

Uleiul de măsline, mai ales cel extravirgin, este renumit pentru conținutul său bogat în antioxidanți și compuși benefici. Totuși, nu este ideal pentru toate metodele de gătit. Din cauza punctului de ardere scăzut, acest ulei nu rezistă bine la temperaturi înalte, iar grăsimile sale se pot descompune, eliberând compuși care pot altera gustul și mirosul preparatelor.

Profesorul Forouhi recomandă folosirea uleiului de măsline extravirgin pentru salate sau preparate reci, unde își păstrează proprietățile benefice, și a uleiurilor de floarea-soarelui sau vegetale pentru prăjit, deoarece acestea rezistă mai bine la temperaturi ridicate.

Studiile de sănătate pe termen lung, menționează ea, arată că „uleiurile vegetale, fără excepție, sunt asociate cu rezultate mai bune pentru bolile cronice”.

Cum alegi uleiul ideal pentru gătitul zilnic

Pentru mesele obișnuite, experții recomandă o combinație de uleiuri, în funcție de tipul de preparat. Uleiul de floarea-soarelui și cel de rapiță sunt accesibile, versatile și potrivite pentru gătit la temperaturi înalte. Uleiul de măsline simplu poate fi folosit pentru sotat sau copt, în timp ce cel extravirgin este ideal pentru salate și sosuri reci.

Pentru cei care doresc să adauge aromă preparatelor, pot fi folosite ocazional și uleiuri precum cel de susan, cocos sau avocado. Acestea aduc diversitate gustului, chiar dacă nu au aceleași beneficii dovedite pentru sănătate ca uleiurile vegetale.