Cum îţi dai seama că uleiul de măsline este unul de calitate, în magazin? Detaliile care trebuie să fie trecute pe etichetă

Uleiul de măsline este considerat un aliment esențial într-o dietă sănătoasă și echilibrată, fiind folosit atât în prepararea salatelor, cât și la gătit. Totuși, alegerea unui produs autentic și de calitate nu este întotdeauna simplă, mai ales în contextul ofertelor variate din supermarketuri. Eticheta devine cel mai important ghid pentru cumpărător, iar detaliile trecute pe aceasta pot face diferența între un ulei extravirgin veritabil și unul mai puțin valoros.

Cum recunoști un ulei de măsline autentic

Primul element la care trebuie să fii atent atunci când alegi uleiul de măsline este mențiunea „ulei de măsline extravirgin”. Această specificație indică faptul că produsul provine din prima presare la rece a măslinelor, fără adaosuri chimice sau tratamente suplimentare. Conform legislației europene, doar uleiurile cu un nivel foarte scăzut de aciditate (sub 0,8%) pot purta această denumire.

De asemenea, un alt indicator al calității îl reprezintă termenul de valabilitate. Chiar dacă uleiul de măsline are o durată mare de viață, cel mai bine este să fie consumat în maximum 18–24 de luni de la data îmbutelierii, pentru a-și păstra proprietățile nutritive și aroma.

Informații obligatorii pe etichetă

Conform reglementărilor Uniunii Europene, eticheta unui ulei de măsline trebuie să includă câteva detalii obligatorii, menite să protejeze consumatorul și să garanteze trasabilitatea produsului:

Tipul de ulei: extravirgin, virgin sau rafinat;

Originea produsului: fie că este obținut dintr-o singură țară, fie dintr-un amestec de uleiuri provenite din state diferite;

Data îmbutelierii și termenul de valabilitate;

Condițiile de păstrare: de regulă, într-un loc răcoros și ferit de lumină;

Producătorul sau importatorul, împreună cu datele de contact;

Lotul de fabricație, pentru identificarea rapidă în caz de verificări.

Aceste elemente sunt esențiale pentru ca un consumator să poată alege un produs sigur și de calitate.

Ambalajul, un indiciu suplimentar al calității

Ambalajul joacă un rol important în păstrarea proprietăților uleiului de măsline. Specialiștii recomandă alegerea sticlelor din sticlă închisă la culoare, care protejează lichidul de razele UV și împiedică oxidarea rapidă. Recipientele din plastic nu sunt ideale pentru păstrarea pe termen lung, deoarece pot altera calitatea uleiului.

De asemenea, un producător care își respectă clienții oferă detalii suplimentare pe etichetă, precum soiul măslinelor folosite, regiunea de proveniență sau certificări de tip D.O.P. (Denumire de Origine Protejată).

Diferențe de gust și calitate

Uleiul de măsline extravirgin autentic are un gust distinct, ușor fructat, cu note de amăreală sau iuțeală, în funcție de soiul de măsline. Dacă gustul este neutru sau prea plat, există șanse mari să nu fie un produs de calitate superioară. Totuși, într-un magazin, prima verificare rămâne citirea atentă a etichetei, care trebuie să ofere toate informațiile relevante pentru consumator.

De ce contează alegerea unui ulei corect

Alegerea unui ulei de măsline de calitate nu are doar o dimensiune gastronomică, ci și una medicală. Uleiul extravirgin este bogat în acizi grași mononesaturați și antioxidanți naturali, care contribuie la menținerea sănătății inimii, reduc riscul de inflamații și susțin funcționarea sistemului digestiv.

De aceea, citirea etichetei devine un pas esențial înainte de a cumpăra. Cu cât informațiile sunt mai clare și complete, cu atât șansele de a alege un produs autentic și sănătos sunt mai mari.

Pentru a fi sigur că uleiul de măsline cumpărat este unul de calitate, trebuie să verifici în primul rând mențiunea „extravirgin”, aciditatea, originea și termenul de valabilitate. Ambalajul în sticlă închisă la culoare și certificările de origine sunt alte detalii care confirmă autenticitatea. În final, un consumator informat va reuși să facă alegeri corecte, care să aducă beneficii atât pentru sănătate, cât și pentru gustul preparatelor culinare.