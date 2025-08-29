Cum afli cota potrivită de TVA pentru un produs, sunt la fel ca în Uniunea Europeană. Soluția experților

România se pregătește pentru cea mai amplă schimbare fiscală din ultimii ani în materie de TVA. De la 1 august 2025, noul regim de taxare aduce modificări semnificative: cota generală urcă de la 19% la 21%, iar cotele reduse de 5% și 9% vor dispărea complet. În locul lor va rămâne doar o cotă de 11%, aplicată anumitor produse și servicii. Specialiștii atrag atenția că pentru companii și persoane fizice impactul va fi direct și că fiecare tranzacție trebuie analizată cu atenție.

Cum identifici cota corectă de TVA după 1 august 2025

Noua lege obligă firmele să își actualizeze sistemele contabile și casele de marcat pentru a reflecta noile cote. Astfel, produsele sau serviciile care beneficiau până acum de TVA redus la 5% sau 9% vor fi reclasificate fie la 11%, fie la 21%. Această etapă presupune o „remapare” completă a portofoliului de produse, astfel încât să fie clar ce intră în categoria de 11% și ce trece în categoria standard de 21%.

Un exemplu practic îl reprezintă industria alimentară: produsele care până acum erau taxate cu 9% pot trece la 11% dacă se încadrează în lista actualizată sau la 21% în lipsa unei reglementări specifice. Pentru HoReCa, cota redusă de 11% este valabilă cel puțin până în octombrie 2025, urmând să fie revizuită în funcție de impactul asupra bugetului de stat.

Specialiștii recomandă companiilor să trateze cu mare atenție tranzacțiile în derulare la momentul schimbării. Avansurile, reducerile sau pachetele contractate înainte de 1 august vor trebui recalibrate la noile cote dacă livrarea sau serviciul are loc după această dată.

Cum se aplică regulile pentru tranzacțiile aflate în desfășurare

Situațiile complicate apar în cazul plăților parțiale sau al abonamentelor. De exemplu, dacă un client a achitat un avans în iulie 2025 pentru o livrare care are loc în septembrie, factura finală trebuie ajustată la noile cote de TVA. În cazul pachetelor turistice, chiriilor sau serviciilor de utilități, regulile sunt și mai stricte: trebuie verificată data exactă a operațiunii pentru a determina corect TVA-ul.

Un alt aspect important îl reprezintă reducerile de volum sau regularizările de preț făcute după 1 august. Acestea trebuie raportate la cota aplicată inițial, nu la cea în vigoare la momentul reducerii. Practic, TVA-ul urmează logica tranzacției de la momentul încheierii contractului, iar orice ajustare ulterioară se face pe baza cotei inițiale.

Experții PwC România subliniază că nu e suficientă actualizarea automată a codurilor de taxă din softuri. Casele de marcat, sistemele ERP și procedurile interne trebuie aliniate pentru a reflecta corect modificările. În caz contrar, riscul de erori și sancțiuni este ridicat.

TVA-ul în România și în Uniunea Europeană

Noile cote de TVA aliniază România cu tendința generală din Uniunea Europeană, unde cota standard variază între 19% și 25%. Deși creșterea la 21% poate părea moderată, eliminarea cotelor reduse va afecta puternic sectoare precum alimentația, divertismentul sau imobiliarele, unde costurile pentru consumatori ar putea crește considerabil.

Pentru firme, adaptarea rapidă la noile reguli nu este doar o obligație legală, ci și o condiție pentru a evita blocaje contabile sau conflicte cu clienții și partenerii. Recomandarea experților este să faci un audit intern al produselor și serviciilor din portofoliu și să consulți specialiști fiscali pentru a determina corect cota aplicabilă fiecărei tranzacții.