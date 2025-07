Cum a renunțat Marian Olteanu la fotbal și s-a îndreptat către actorie: “Era antrenor domnul Viorel Hizo!” VIDEO EXCLUSIV

Marian Olteanu este cunoscut nu doar pentru spectacolele de la teatru, ci și datorită rolului său din serialul fenomen de la PRO TV, “Clanul”. Cu toate acestea, înainte de a-și găsi chemarea, actorul a fost dedicat sportului, dar și muzicii. În exclusivitate pentru Playtech, el ne-a mărturisit cum s-a lăsat de fotbal, deși îl practica de mulți ani.

Deși părinții lui Marian Olteanu s-au îndreptat spre afaceri, tatăl său având o firmă și mama lui deținând, în trecut, un SH, actorul nu a fost atras de acest domeniu. Ba chiar, acesta a explicat că a fost susținut de cei care i-au dat viață să facă ce își dorește:

Totuși, tata m-a împins foarte tare de la spate ca să fac fotbal. Am făcut mulți ani de zile juniorat, dar am ales tot ce am vrut eu pentru că se vedea. La mine pe față se vede cam tot, când îmi place, când nu îmi place. M-au lăsat în pace: “Măi, du-te și fă ce vrei tu!”.”

Deși a practicat mulți ani fotbalul, Marian Olteanu s-a lăsat de acest sport în adolescență și s-a îndreptat către muzică înainte de a începe o carieră în domeniul actoriei. Acesta a dezvăluit că trebuia să mai aștepte un an până să ajungă în echipa FC Vaslui, însă a renunțat înainte de a merge mai departe:

“Mai aveam un an și m-am lăsat. Am avut o zi de antrenament la echipa mare de la FC Vaslui, unde era antrenor domnul Viorel Hizo. În echipă acolo erau Wesley și Temwanjera, erau niște jucători foarte cunoscuți în lumea fotbalului, mă refer aici și la Nicolae Stanciu, deși era foarte mic pe atunci. Țin minte că m-am antrenat cu echipa mare și domnul Hizo a venit la mine și mi-a spus: “Puștiule, ești prea mic, ai 15 ani. Ești prea mic de înălțime! Vino într-un an de zile, băieții se dezvoltă mai greu. Te pui pe picioare și după te luăm în echipă!”.

Într-un an m-am lăsat. Am ajuns acasă și i-am zis tatălui meu că nu îmi mai place atmosfera, mediul de acolo. M-a întrebat ce vreau să fac în continuare și i-am explicat că nu știu. Ulterior, am fost DJ în liceu. Aș vrea să mă apuc iar de asta! Vreau să mai apuc să mai pun muzică, pentru mine e o formă de meditație. Revenind, asta s-a întâmplat. M-am îndrăgostit în liceu, am dat de muzică, evident că am organizat și petreceri, deci tot o zonă de business e și asta. Eram ușor popular! Câteodată mă gândesc că așa a fost să fie, să nu fac fotbal.”