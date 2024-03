Marian Olteanu ajunge pe marele ecran. Cu ce actor din Clanul face echipă în Noaptea lui Vlad? “Mă bucur că într-un final s-au inversat rolurile” VIDEO EXCLUSIV

Rolul David Pribeag din Clanul i-a adus lui Marian Olteanu un capital de simpatie, prestația lui fiind validată nu doar de specialiști, ci și de public. Actorul poate fi văzut în spectacolele de la Teatrul Mic, dar în curând și pe marele ecran, mai exact în filmul Noaptea lui Vlad. Playtech Știri l-a vizitat pe Marian Olteanu la filmări și vă anunțăm că pe set cu el este și Filip Munteanu. Cei doi filmează în paralel atât la ultimele episode din serialul fenomen de la Pro TV, cât și la filmul independent, în care Filip îl joacă pe Vlad, personajul principal, iar Marian este tatăl lui.

Marian Olteanu: “Filip Munteanu a devenit rol principal în filmul ăsta”

Filmările la Noaptea lui Vlad sunt în desfășurare, printre locații numărându-se Muzeul Imersiv al Noilor Arte – MINA, Grivița Studio, Muzeul Național de Geologie, Castelul Corvinilor din Hunedoara, Rezervația de zimbri de la Hațeg și cetățile de la Enisala și Histria. Noaptea lui Vlad e un proiect în premieră, un fantasy, care se adresează întregii familii și care capitalizează succesul recent al filmului comercial românesc

Cum este să fii super erou pentru Vlad? Suntem pe set la Noaptea lui Vlad.

Foarte bine. Mă bucur că într-un final s-au inversat rolurile și acum eu din personaj principal am devenit secundar și invers, el – Filip Munteanu a devenit rol principal în filmul ăsta și mă bucur foarte tare pentru succesul lui. Ne știm foarte bine, ne cunoaștem, suntem prieteni și mă bucur că pot să îl susțin cât de mult pot, pentru că este tânăr, are 10 ani, și este foarte talentat.

Mă gândesc la el că a primit și o educație foarte bună de la părinți, așa că Andreea și Vlad Munteanu au făcut o treabă extraordinară la creșterea celor doi copii, am văzut că au și un băiat mai mare, David, care poartă și numele personajului meu din Clanul și el e cu sportul. O familie frumoasă la care tind și eu cândva să am parte de așa bucurii în viață.

Ce personaj interpretezi? Care sunt provocările acestui rol?

Personajul meu este un tată destul de tânăr, dar plecat în aviație. Este militar de aviație și partea cea mai complicată în acest film este relația tată – fiu, tată cap de familie și cum se vede treaba asta în contextul respectiv. Sper din tot sufletul să iasă o secvență pe care am repetat-o și discutat-o cu regizorul, sperăm să iasă bine. E foarte emoțională și atunci lucrurile astea sunt delicate. Atunci un scenariu și o circumstanță din asta delicată, care trebuie cumva găsită o formă a ei filmată e greu de găsit și greu de făcut și acolo trebuie concentrată atenția. Nu zic că celelalte părți nu sunt importante, dar asta e cheia personajului meu cel puțin.

Marian Olteanu și Filip Munteanu, tată și fiu în Noaptea lui Vlad

Când ați aflat unul despre celălalt că veți lucra împreună?

Eu m-am bucurat foarte tare și știu că și el s-a bucurat foarte tare. S-a relaxat, se bucură că pe mine mă știe de atâta timp în Clanul, că am lucrat împreună foarte mult. I-am zis la un moment dat la Clanul, eram în rulotă, ne pregăteam pentru filmare: s-ar putea să joc și eu în filmul ăsta! Încă nu am aflat sigur, dar o să afli. Și chiar cred că a doua – a treia zi a aflat și ne-am bucurat foarte tare. Ne-am sunat, am vorbit.

Deci funcționează legea atracției și pe partea asta cu rolurile?

Imposibil să nu funcționeze, e vitală chestia asta. Mă bucur că a prins rolul ăsta, nu prea cred că avem noi copii care să aibă atâta experiență precum are el, pe care a dobândit-o în ultimii 2 ani și sper să o ducă mai departe așa dacă vrea să facă meseria asta, pentru că va avea de câștigat enorm cu toate experiențele astea. Chiar dacă e mic, ține minte, știe prin ce trece.

Marian Olteanu, între filmări la Clanul, Noaptea lui Vlad și teatru

Cum arată programul tău? Teatru, filmări la Clanul, filmări la Noaptea lui Vlad?

Foarte bine! Ultimele două săptămâni din viața mea au fost filmări de dimineață până seara la Clanul, a două săptămână filmări de după-amiaza până dimineața la Clanul, adică filmări de noapte, după care am avut un spectacol la Sala Luceafărul unde ne-am bucurat de spectacol că a ieșit foarte bine, la 500 de oameni, e vorba de Tartuffe de la Teatrul Mic. Acolo sunt angajat și vă invit cu drag la toate spectacolele Teatrului Mic, după care am avut o zi pauză, am filmări la Noaptea lui Vlad și sâmbătă joc iar în Romeo și Julieta. Eu îl joc pe Romeo. Problema va fi de data asta cu barba, să vedem cum scăpăm de ea ca să pară Romeo cum era el la început.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu