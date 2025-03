Cum „a readus la viață” fiul lui Tom Hanks filmul Forrest Gump: Parodia făcută de Chet, în centrul atenției

Chet Hanks, fiul binecunoscutului actor Tom Hanks, a stârnit din nou atenția publicului, de această dată cu un videoclip muzical care parodiază filmul Forrest Gump.

Cu ocazia lansării unui nou videoclip, Chet a reușit să își implice tatăl într-o creație care combină muzica și amintirile cinematografice, aducând în prim-plan o relație părintească atipică pentru fanii familiei Hanks.

O parodie cu referințe din Forrest Gump: Tom Hanks, direct implicat

Chet Hanks a lansat videoclipul pentru piesa sa „You Better Run”, parte a unui proiect muzical intitulat Something Out West.

Deși piesa în sine nu se remarcă printr-un stil muzical ieșit din comun, videoclipul devine cu adevărat interesant datorită faptului că reinterpretează momente celebre din filmul Forrest Gump, în care Chet joacă rolul principal, imitându-l pe tatăl său, Tom Hanks.

Astfel, tânărul Hanks recreează scene iconice din film, într-un mod care pune în evidență atât umorul, cât și contextul emoțional al relației lor.

Tom Hanks, de altfel un simbol al cinematografiei mondiale, face o apariție surpriză în mijlocul videoclipului.

Deși pe parcursul întregii parodii Chet joacă un rol esențial, tatăl său apare la un moment dat pe o bancă, într-un cadru care amintește de faimoasa scenă din Forrest Gump, având o atitudine care combină mândria cu disconfortul.

Privirile și gesturile lui Tom Hanks sugerează o relație complexă, în care iubirea paternală se amestecă cu o oarecare jenă legată de caracterul neconvențional al videoclipului, scrie AVClub.

Cine este Chet Hanks, de fapt

Chet Hanks este cunoscut pentru drumul mai puțin obișnuit în lumea muzicală. De-a lungul anilor, el a experimentat mai multe stiluri, de la rap la pop, iar acest videoclip face parte dintr-o serie de mișcări artistice care au stârnit controverse.

Fostul „Chet Haze” s-a aflat de mai multe ori în centrul atenției, nu doar datorită stilului muzical, dar și din cauza unor declarații și comportamente mai puțin convenționale.

El a fost asociat cu mișcări antivacciniste și a fost acuzat de violență domestică.

După cum sugerează videoclipul, Chet pare să fie conștient de faptul că, chiar și într-o astfel de parodie, tatăl său rămâne figura centrală, iar el joacă un rol secundar în povestea lor comună.

În ciuda faptului că muzica lui Chet Hanks nu reprezintă o revelație în domeniul artistic, videoclipul a stârnit cu siguranță interes, datorită combinării referințelor din Forrest Gump și a apariției lui Tom Hanks în imagini.