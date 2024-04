10 filme cu Tom Hanks pe care trebuie să le vezi. Actorul a avut roluri remarcabile, de-a lungul anilor

Tom Hanks este unul dintre cei mai apreciați și talentați actori din industria filmului, cunoscut pentru versatilitatea sa și capacitatea de a aduce viață personajelor într-un mod captivant și autentic. De la comedii memorabile până la drame impresionante, Tom Hanks a jucat într-o gamă largă de filme care au rămas în inimile și mințile spectatorilor de-a lungul anilor. Iată câteva dintre cele mai bune proiecte ale sale.

Big (1988)

„Big” este o comedie dramatică din 1988, regizată de Penny Marshall și scrisă de Gary Ross și Anne Spielberg. Filmul reprezintă rampa de lansare a lui Tom Hanks, fiind proiectul care l-a propulsat spre notorietate și o carieră de zile mari la Hollywood.

Acțiunea peliculei urmărește povestea lui Josh Baskin (interpretat de Tom Hanks), un băiat de 12 ani care, după ce-și pune o dorință la un automat de jocuri, se trezește peste noapte în corpul unui adult, fiind forțat să se confrunte cu problemele celor mari.

Filmul explorează aventurile lui Josh în lumea adulților, încercând să-și găsească un loc de muncă, să se adapteze la relațiile interpersonale și să navigheze prin complexitatea vieții adulte, încercând să nu-și rănească inima de copil.

Philadelphia (1993)

„Philadelphia” este un film dramatic din 1993, regizat de Jonathan Demme și scris de Ron Nyswaner. Este unul dintre primele filme de studio care abordează subiectul infectării cu HIV/SIDA și discriminarea persoanelor seropozitive.

Tom Hanks interpretează rolul principal al lui Andrew Beckett, un avocat gay care este diagnosticat cu HIV și este concediat din cabinetul său de avocatură din Philadelphia.

Acțiunea filmului urmărește lupta lui Beckett pentru a-și face dreptate, după ce este dat afară de la locul său de muncă și își angajează un alt avocat, interpretat de Denzel Washington, pentru a-l reprezenta într-un proces pentru discriminare la locul de muncă.

În timp ce lupta legală se desfășoară, Beckett se confruntă și cu prejudecățile și stigmatizarea din partea colegilor săi, prietenilor și familiei sale.

Performanța lui Tom Hanks în rolul lui Andrew Beckett a fost lăudată unanim de critici și i-a adus premiul Oscar pentru ”cel mai bun actor”.

Interpretarea sa captivantă a adus o profunzime emoțională și umană personajului său, oferind o perspectivă intimă asupra luptei cu boala și discriminarea.

Filmul a fost, de asemenea, nominalizat la premiul Oscar pentru cel mai bun film și a câștigat premiul pentru cea mai bună melodie originală cu „Streets of Philadelphia” interpretată de Bruce Springsteen.

Forrest Gump (1994)

„Forrest Gump” este un film american din 1994, regizat de Robert Zemeckis și bazat pe romanul omonim scris de Winston Groom. Este unul dintre cele mai îndrăgite și de succes filme din toate timpurile, fiind considerat un clasic al cinematografiei moderne.

Tom Hanks a primit a doilea premiu Oscar pentru ”cel mai bun actor” din cariera sa pentru interpretarea lui Forrest Gump, un om simplu cu un coeficient de inteligență scăzut, dar cu un suflet mare, ce duce o viață extraordinară.

Pelicula îl urmărește pe protagonist de-a lungul a mai multor decenii, de la copilărie până la maturitate, parcurgând etape esențiale ale vieții sale, precum războiul din Vietnam, mișcarea pentru drepturile civile și dezvoltarea tehnologică.

Cu toate că are o minte simplă, Forrest reușește să influențeze viețile celor din jurul său prin bunătatea și sinceritatea sa, iar pe parcursul filmului descoperim profunzimea și înțelepciunea lui neașteptată.

Apollo 13 (1995)

„Apollo 13” este un film american din 1995, regizat de Ron Howard și bazat pe evenimentele reale ale misiunii spațiale Apollo 13, care a avut loc în aprilie 1970. Filmul îi are în rolurile principale pe Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton și Gary Sinise.

Acțiunea urmărește povestea a trei astronauți ai NASA – Jim Lovell (interpretat de Tom Hanks), Fred Haise (jucat de Bill Paxton) și Jack Swigert (interpretat de Kevin Bacon) – care sunt trimiși în spațiu pentru a doua misiune lunară a NASA.

Misiunea lor se transformă într-o luptă dramatică pentru supraviețuire atunci când unul dintre sistemele cruciale ale navei suferă o defecțiune catastrofală în timpul zborului lor către Lună.

Echipajul este forțat să improvizeze soluții ingenioase pentru a rămâne în viață și a putea reveni în siguranță pe Pământ, confruntându-se cu resurse limitate și condiții vitrege, în timp ce echipa din controlul misiunii de la sol lucrează necontenit, pentru a găsi soluții pentru problemele din spațiu.

You’ve got Mail (1998)

„You’ve Got Mail”, regizată de Nora Ephron, este una dintre cele mai plăcute și amuzante comedii romantice ale anilor 90. Filmul îi are în rolurile principale pe Tom Hanks și Meg Ryan și este o readaptare modernă a peliculei „The Shop Around the Corner”, apărută în anul 1940.

Acțiunea îi urmărește pe cei doi protagoniști, Joe Fox (interpretat de Tom Hanks) și Kathleen Kelly (interpretată de Meg Ryan), care, deși sunt rivali în afaceri, ajung să flirteze și să devină apropiați pe Internet, fără să-și dezvăluie identitățile.

Joe este proprietarul unui lanț mare de librării și intenționează să deschidă un nou magazin în cartierul în care Kathleen deține o mică librărie independentă, cu cărți pentru copii.

Fără să-și dea seama, cei doi încep să se îndrăgostească în secret unul de celălalt prin intermediul mesajelor lor online. Pe măsură ce relația lor online devine tot mai profundă, Joe și Kathleen se confruntă cu dificultățile vieții personale și profesionale.

Când își dau întâlnire pentru a se cunoaște față în față, cei doi trebuie să decidă dacă sentimentele pe care le-au dezvoltat în mediul online pot supraviețui realității din viața lor de zi cu zi.

Green Mile (1999)

„Green Mile” este un film american din 1999, bazat pe romanul omonim scris de Stephen King. Este regizat de Frank Darabont și îl are în rolul principal pe Tom Hanks, alături de un ansamblu impresionant de actori precum Michael Clarke Duncan, David Morse, Bonnie Hunt și James Cromwell.

Acțiunea filmului se petrece în anii ’30 și urmărește povestea lui Paul Edgecomb (interpretat de Tom Hanks), șeful gardienilor unei închisori din Louisiana, cunoscută sub numele de „Green Mile”.

Edgecomb descoperă că unul dintre deținuții săi, John Coffey (jucat de Michael Clarke Duncan), este dotat cu abilități supranaturale, inclusiv capacitatea de a vindeca oamenii și de a simți emoțiile altora.

Pe măsură ce povestea se desfășoară, Edgecomb începe să se întrebe despre nevinovăția lui Coffey, în special după ce acesta este condamnat la moarte pentru o crimă pe care el susține că nu a comis-o.

Cei doi formează o legătură specială, gardianul confruntându-se cu întrebări legate de dreptate, compasiune și natura umană.

„Green Mile” este un film profund emoționant, care abordează teme precum rasismul, justiția și puterea milostivirii. Performanțele remarcabile ale actorilor, în special a lui Tom Hanks și a lui Michael Clarke Duncan, au fost lăudate de critici și au adus filmului mai multe premii și nominalizări.

Cast Away (2000)

„Naufragiatul” este un film american din 2000, regizat de Robert Zemeckis și avându-l în rolul principal pe Tom Hanks. Este o dramă captivantă, ce explorează teme profunde precum supraviețuirea și izolarea umană în fața adversităților extreme.

Acțiunea filmului îl urmărește pe Chuck Noland (interpretat de Tom Hanks), un angajat dedicat al unei companii de livrări care, în timpul unei misiuni în Pacificul de Sud, suferă un accident de avion și ajunge naufragiat pe o insulă pustie.

Singur și izolat, protagonistul trebuie să își folosească ingeniozitatea și resursele limitate pentru a supraviețui, până ce va găsi un mod de a scăpa de pe insulă.

Pe măsură ce zilele devin săptămâni, iar săptămânile se transformă în luni, Noland începe să se adapteze la viața solitară și să își construiască un mod de existență pe insulă. El își însușește tehnici de supraviețuire, își construiește adăpost și își dezvoltă abilități de vânătoare pentru a-și asigura hrana.

Captain Phillips (2013)

„Capitanul Phillips” este un film biografic dramatic din 2013, regizat de Paul Greengrass și bazat pe cartea „A Captain’s Duty” scrisă de Richard Phillips și Stephan Talty.

Este o adaptare a evenimentelor reale care au avut loc în 2009, când nava Maersk Alabama a fost capturată de pirați somalezi în Golful Aden.

Tom Hanks îl interpretează pe Richard Phillips, căpitanul navei Maersk Alabama, care a fost luat prizonier de pirații somalezi în timpul unei călătorii de rutină. După ce vaporul este capturat, căpitanul face tot posibilul pentru a-și proteja echipajul și de a negocia cu pirații pentru eliberarea sa și a celorlalți ostatici.

Tensiunea atinge cote maxime, iar situația devine tot mai periculoasă, filmul oferând o perspectivă intensă asupra evenimentelor. Performanța lui Tom Hanks în rolul căpitanului Phillips este remarcabilă, aducând profunzime și autenticitate personajului său.

The Terminal (2014)

„The Terminal” este o dramă din 2004, regizată de Steven Spielberb, spunând povestea inedită a unui pasager care rămâne blocat în terminalul unui aeroport internațional, după ce țara sa este devastată de război și își pierde cetățenia.

Tom Hanks îl interpretează pe Viktor Navorski, un turist din țara fictivă Krakozhia, care ajunge în New York. În timpul călătoriei sale cu avionul, țara sa intră într-un război civil, motiv pentru care guvernul american nu îi permite să pășească granițele SUA, fiind nevoit să rămână pe aeroportul JFK.

Astfel, protagonistul este nevoit să trăiască în terminalul aeroportului pentru o perioadă nedeterminată, devenind o figură cunoscută printre angajații și pasagerii aeroportului.

Viktor trebuie să învețe limba engleză, își face prieteni neașteptați și se îndrăgostește de o angajată a aeroportului, interpretată de actrița Catherine Zeta-Jones.

Bridge of Spies (2015)

„Bridge of Spies” este un film american din 2015, regizat de Steven Spielberg și scris de Matt Charman și frații Coen. Filmul este inspirat din evenimente reale și se bazează pe un schimb de spioni între Statele Unite și Uniunea Sovietică în timpul Războiului Rece.

Tom Hanks îl interpretează pe avocatul american James B. Donovan, angajat să-l reprezinte pe agentul U-2, Francis Gary Powers (interpretat de Austin Stowell), capturat de Uniunea Sovietică după ce avionul său de recunoaștere a fost doborât de o rachetă sovietică.

În timp ce Donovan își desfășoară misiunea în Germania de Est, el devine implicat în negocieri complexe pentru eliberarea lui Powers.

Pe măsură ce povestea se dezvoltă, Donovan devine implicat și în încercarea de a negocia eliberarea unui student american, Frederic Pryor (interpretat de Will Rogers), capturat de autoritățile est-germane.