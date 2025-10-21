Cum a fost primit Nicolas Sarkozy de deținuți în prima zi de închisoare. Fostul președinte a cerut să fie eliberat

Ultima ora
Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services
21 oct. 2025 | 13:25
de Badea Violeta

Nicolas Sarkozy. Sursa foto: Profimedia

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost încarcerat marți dimineață, 21 octombrie, la închisoarea La Santé din Paris, după o decizie istorică a justiției franceze. Este pentru prima dată când un fost lider al unei țări din Uniunea Europeană ajunge efectiv după gratii. Nicolas Sarkozy a cerut imediat eliberarea sa, considerând condamnarea o ”rușine”.

Cum a ajuns Nicolas Sarkozy după gratii

Nicolas Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, s-a prezentat marți dimineață, 21 octombrie, la penitenciarul La Santé pentru a începe executarea pedepsei de cinci ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare.

Fostul președinte al Franței a fost găsit vinovat de ”conspirație criminală” în dosarul finanțării ilegale a campaniei sale prezidențiale din 2007, cu bani proveniți din Libia, pe vremea regimului lui Muammar Gaddafi. Decizia încarcerării sale a fost calificată drept ”fără precedent” de presa franceză și a stârnit reacții puternice în rândul opiniei publice.

Nicolas Sarkozy a ajuns la poarta penitenciarului în jurul orei 9:40, însoțit de soția sa, Carla Bruni. Pe drum, fostul lider s-a oprit să salute câțiva zeci de susținători care scandau ”Nicolas! Nicolas!” și ”Eliberați-l pe Nicolas!”.

Ce i-au strigat deținuții din La Santé

Imediat după ce a intrat în incinta penitenciarului, Nicolas Sarkozy a fost întâmpinat de reacții neașteptate din partea celorlalți deținuți.

”O, bine ai venit, Sarkozy!”, ”A venit Sarkozy!”, au strigat mai mulți deținuți din celule, potrivit relatărilor presei locale, relatează AFP.

Fostul șef de stat urmează să fie ținut în regim de izolare, pentru motive de securitate. Regimul său include o oră de plimbare zilnică, singur, într-o curte de câțiva metri pătrați, și acces limitat la bibliotecă sau la una dintre cele trei săli de sport ale penitenciarului.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Nicolas Sarkozy a declarat: ”Nu este închis un fost preşedinte al Republicii, ci un om nevinovat”, comparându-se cu Alfred Dreyfus, celebrul ofițer condamnat pe nedrept în 1895.

Cât ar putea sta Sarkozy în închisoare

Imediat după încarcerare, avocatul său, Christophe Ingrain, a anunțat că fostul președinte a depus o cerere de eliberare.

”Încarcerarea lui Sarkozy este o ruşine”, a spus acesta, explicând că justiția are la dispoziție două luni pentru a decide asupra cererii, însă termenul ar putea fi mai scurt.

”Orice s-ar întâmpla”, a mai precizat avocatul, ”vor fi trei săptămâni, o lună de detenție”. Cazul lui Nicolas Sarkozy marchează o premieră în istoria Uniunii Europene: niciun fost șef de stat dintr-o țară membră nu a mai fost trimis efectiv la închisoare după terminarea mandatului.

