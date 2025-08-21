Cum a fost mutată o biserică de 113 ani pe o distanță impresionată: Tehnologia specială din spate

O biserică veche de 113 ani din nordul Suediei a început o relocare spectaculoasă: întreaga construcție este transportată pe o distanță de cinci kilometri, pentru a fi salvată de efectele exploatării miniere.

Biserica din Kiruna, considerată una dintre cele mai frumoase clădiri construite în Suedia înainte de 1950, a fost ridicată în 1912 și are dimensiuni impresionante, mai exact 35 de metri înălțime, 40 de metri lățime și o greutate de peste 670 de tone, scrie BBC.

O operațiune tehnică fără precedent

Din cauza riscului ca solul să se fisureze după mai bine de un secol de exploatare a zăcămintelor de minereu de fier, autoritățile locale au decis ca lăcașul de cult să fie mutat intact.

Transportul se realizează cu ajutorul unor trailere speciale, dotate cu sisteme modulare autopropulsate, care permit deplasarea lentă, cu maximum 500 de metri pe oră. Ea este mutată la o distanță de 5 kilometri de locul inițial.

Pentru a face loc unei clădiri atât de mari, drumul a fost lărgit până la 24 de metri, fiind necesară și înlăturarea unor stâlpi de iluminat, semafoare și chiar a unui pod aflat oricum pe lista de demolări.

Inginerii au decis ca biserica să fie mutată ca un tot unitar, sprijinită de grinzi metalice de susținere. Interiorul a fost securizat prin schele speciale, inclusiv altarul realizat de prințul Eugen al Suediei și orga cu 1.000 de tuburi, care rămân pe loc, acoperite și protejate.

Relocarea a avut impact emoțional asupra comunității

Decizia de mutare a bisericii este parte a unui proces amplu de reconstrucție a orașului Kiruna, situat la 145 de kilometri nord de Cercul Polar.

Exploatarea minieră, esențială pentru economie și principal angajator local, impune însă restricții clare: legea suedeză interzice extracțiile sub zonele locuite, iar infrastructura risca să fie compromisă.

Compania minieră LKAB, responsabilă de relocarea orașului, acoperă costurile estimate la peste 10 miliarde de coroane suedeze.

În anii trecuți, alte clădiri au fost deja mutate sau reconstruite, dar transferul bisericii este considerat cel mai simbolic moment al acestui proces.

Mii de localnici și vizitatori au asistat la primele ore ale deplasării, urmărind emoționați cum monumentul începe să părăsească locul unde a stat mai bine de un secol.

Pentru mulți, nu este doar o realizare inginerească, ci și o experiență personală, încărcată de amintiri legate de tradiții, ceremonii religioase și viața comunității.

Preotul paroh Lena Tjärnberg a recunoscut că momentul are o semnificație dublă: pe de o parte, bucuria că biserica este salvată și va continua să fie folosită, pe de altă parte, tristețea despărțirii de locul unde lăcașul de cult și-a început istoria.

Dacă totul decurge conform planului, biserica își va găsi noul amplasament în centrul orașului până la finalul săptămânii.