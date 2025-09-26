Cum a apărut Hala Laminor, nucleul industriei bucureștene: de la colosul Malaxa la târgul de Crăciun de astăzi

În peisajul industrial al Bucureștiului, puține clădiri au reușit să supraviețuiască decadelor cu aceeași forță și istorie ca Hala Laminor. După ani întregi de uitare și degradare, aceasta a fost recent reabilitată și consolidată, revenind în circuitul urban și social al Capitalei. Hala Laminor a rezistat nu doar războiului mondial și regimului comunist, ci și nepăsării care a urmat după 1990, fiind astăzi un simbol al revitalizării patrimoniului industrial românesc.

Începuturile colosului Malaxa

Hala Laminor face parte din celebrul ansamblu industrial „Malaxa”, fondat în 1921 de industriașul român de origine greacă Nicolae Malaxa. Inițial, aici funcționa doar un atelier de reparații și producție limitată de locomotive, dar cererea crescândă pentru locomotive în România a transformat rapid proiectul într-un succes.

Prima locomotivă „Malaxa” a ieșit pe porțile fabricii în 1928, iar în anii următori peste 100 de locomotive au fost produse aici. Producția a fost stimulată și de Legea fabricării în țară a locomotivelor și vagoanelor din 1927, care a promovat industria internă.

În anii ’30, ansamblul Malaxa a devenit un complex industrial de anvergură, recunoscut atât pe plan național, cât și internațional. Întregul proiect a fost conceput de arhitectul Horia Creangă, nepot al scriitorului Ion Creangă, proaspăt absolvent al École des Beaux Arts din Paris și ucenic al Companiei de Căi Ferate din Nordul Franței.

Când a fost construită Hala Laminor

Hala Laminor a fost ultima clădire construită în cadrul complexului Malaxa, ridicată în 1938. Cu o deschidere impresionantă de 400 de metri pe 180 de metri, aceasta era inspirată de celebra Fabrică de Locomotive Börsig din Berlin, construită încă din 1850.

Structura metalică de calitate, realizată la Uzinele de Fier și Domeniile Reșița, era acoperită cu zidărie de cărămidă și completată cu suprafețe vitrate generoase pentru iluminarea naturală a spațiilor de lucru.

Fațada nordică includea un perete cortină vitrat de circa 2.000 de metri pătrați, asigurând lumina necesară muncitorilor pentru o mare parte a zilei.

Prin designul său, Hala Laminor și celelalte hale Malaxa transformau percepția asupra clădirilor industriale, conferindu-le un aer de eleganță și rafinament. Materialele, proporțiile și fereastra mare ofereau un spațiu luminos și aerisit, contrastând cu standardul industrial obișnuit al perioadei.

Supraviețuirea prin vremuri dificile

Hala Laminor a supraviețuit bombardamentelor celui de-Al Doilea Război Mondial, fiind unul dintre puținele centre industriale europene de mari dimensiuni care nu au fost afectate.

După instaurarea regimului comunist, Malaxa a fost inițial păstrat la conducerea uzinei pentru câțiva ani, datorită sprijinului anterior acordat Partidului Comunist. În 1948, Malaxa emigrează în Statele Unite, uzinele fiind naționalizate și redenumite Uzinele 23 August.

În perioada 1950–1989, ansamblul industrial s-a extins, însă după 1990 fabrica, redenumită SC FAUR SA, a intrat într-un declin accentuat.

Activitatea s-a restrâns la câteva hale, iar restul spațiilor au fost ocupate de firme terțe cu diverse activități. În 2012, zăpezile abundente au provocat prăbușirea acoperișului în mai multe hale-cheie, inclusiv în Hala Laminor și Hala Osii, centrul istoric al uzinei.

Ce evenimente au loc astăzi la Hala Laminor

În 2014, Primăria Sectorului 3 a achiziționat Hala Laminor de la investitorii privați care nu aveau fondurile necesare pentru reconversie și a demarat procesul de reabilitare. Între 2017 și 2022, hala a fost renovată, primind instalații moderne, eficiență energetică, iluminat natural prin structura de luminatoare și peste 1.300 de locuri de parcare.

Interiorul Halei Laminor combină stilul brutalist cu detalii rafinate: pereți din cărămidă aparentă, grinzi masive și lumina naturală din abundență creează un spațiu aerisit și inspirațional.

Evenimentele organizate aici – de la concerte EDM și festivaluri muzicale cu artiști internaționali precum Black Coffee, Ty Dolla Sign sau Opeth, până la târguri gastronomice și expoziții de tehnologie – transformă hala într-un nucleu urban vibrant și divers.

Hala Laminor, în prezent

Hala Laminor nu mai este doar un simbol al industriei istorice a Bucureștiului, ci și un spațiu multifunctional care sprijină comunitatea și creativitatea. Printre evenimentele recente se numără târgul de Crăciun Winter Wonderland, Energy Expo, FoodService & Hospitality Expo și Bucharest Nautical Show, demonstrând versatilitatea și potențialul său de a găzdui manifestări de amploare.

Această reconversie reușită transformă Hala Laminor dintr-un vestigiu industrial uitat într-un catalizator pentru viața culturală, socială și economică a estului Bucureștiului. Spațiul respiră istorie, dar oferă în același timp oportunități pentru prezent și viitor, păstrând totodată memoria unuia dintre cele mai importante capitole ale industriei românești.

Hala Laminor este, așadar, o mărturie a ingeniozității și viziunii lui Nicolae Malaxa, a rezistenței prin vremuri dificile și a capacității comunității de a reinterpreta și valorifica patrimoniul industrial pentru generațiile viitoare. De la colosul Malaxa la târgul de Crăciun de astăzi, hala continuă să fie nucleul unei industrii culturale și urbane vibrante, demonstrând că trecutul poate fi transformat în motorul unui viitor creativ și inovator.