Cubul Rubik devine un gadget digital: puzzle clasic, gaming modern și widgeturi pe fiecare față Wowcube

Wowcube promite să reinventeze experiența celebrului cub Rubik: păstrează mișcările clasice de rotație, dar adaugă zeci de ecrane și jocuri care transformă puzzle-ul într-un mini-gadget interactiv. Noul dispozitiv mizează pe nostalgie și tehnologie la un loc, pentru gameri, pasionați de puzzle-uri și curioși de gadgeturi.

Cum arată și cum se joacă

Wowcube integrează 24 de ecrane mici (câte două pe fiecare pătrat), astfel încât poți vedea animații, piese de puzzle sau interfețe de joc direct pe cub. Controlul se face prin rotire, înclinare și atingere, combinând reflexele învățate de la cubul clasic cu gesturi moderne. La lansare sunt anunțate peste 60 de jocuri optimizate, de la titluri arhicunoscute precum Space Invaders, 2048 sau Cut the Rope, până la mini-experimente originale create special pentru noul format.

Pentru creatori, există kit de dezvoltare gratuit și un store oficial, astfel încât dezvoltatorii pot publica propriile mini-apps. Conectivitatea Bluetooth și Wi-Fi permite instalarea de conținut nou și actualizări fără cabluri, direct de pe telefon.

Mai mult decât gaming: widgeturi și autonomie

Dincolo de jocuri, Wowcube afișează widgeturi utile: vreme, ceas, timer, notificări de pe smartphone. Sub carcasă găsești senzori de mișcare, microfoane, difuzoare și o baterie de până la cinci ore de utilizare, suficient pentru sesiuni scurte de joacă sau pentru a-l folosi pe post de „companion” de birou.

Producătorul poziționează cubul Rubik – Wowcube drept un „cub de generație nouă”, cu precomenzi la aproximativ 250 de euro și livrări anunțate înainte de Crăciunul 2025 și se poate comanda de AICI. Dincolo de marketing, noutatea reală este formatul: un obiect-jucărie cunoscut, dar cu un ecosistem de aplicații și inputuri moderne. Dacă promisiunile se confirmă, Wowcube ar putea găsi o nișă între puzzle-urile clasice, gadgeturile de birou și micro-consolele de divertisment — un fel de Rubik’s pentru era ecranelor.