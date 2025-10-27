Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
27 oct. 2025 | 22:15
de Andrei Simion

Cubul Rubik devine un gadget digital: puzzle clasic, gaming modern și widgeturi pe fiecare față Wowcube

TEHNOLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
Cubul Rubik devine un gadget digital: puzzle clasic, gaming modern și widgeturi pe fiecare față Wowcube
Wowcube transformă cubul Rubik’s într-un gadget cu 24 de ecrane, jocuri și widgeturi controlate prin rotire, înclinare și atingere.

Wowcube promite să reinventeze experiența celebrului cub Rubik: păstrează mișcările clasice de rotație, dar adaugă zeci de ecrane și jocuri care transformă puzzle-ul într-un mini-gadget interactiv. Noul dispozitiv mizează pe nostalgie și tehnologie la un loc, pentru gameri, pasionați de puzzle-uri și curioși de gadgeturi.

Cum arată și cum se joacă

Wowcube integrează 24 de ecrane mici (câte două pe fiecare pătrat), astfel încât poți vedea animații, piese de puzzle sau interfețe de joc direct pe cub. Controlul se face prin rotire, înclinare și atingere, combinând reflexele învățate de la cubul clasic cu gesturi moderne. La lansare sunt anunțate peste 60 de jocuri optimizate, de la titluri arhicunoscute precum Space Invaders, 2048 sau Cut the Rope, până la mini-experimente originale create special pentru noul format.

Pentru creatori, există kit de dezvoltare gratuit și un store oficial, astfel încât dezvoltatorii pot publica propriile mini-apps. Conectivitatea Bluetooth și Wi-Fi permite instalarea de conținut nou și actualizări fără cabluri, direct de pe telefon.

Cubul Rubik Wowcube 2

e poate precomanda la ~300 USD, promițând peste 60 de jocuri, conectivitate Bluetooth/Wi-Fi și până la 5 ore de autonomie.

Mai mult decât gaming: widgeturi și autonomie

Dincolo de jocuri, Wowcube afișează widgeturi utile: vreme, ceas, timer, notificări de pe smartphone. Sub carcasă găsești senzori de mișcare, microfoane, difuzoare și o baterie de până la cinci ore de utilizare, suficient pentru sesiuni scurte de joacă sau pentru a-l folosi pe post de „companion” de birou.

Producătorul poziționează cubul Rubik – Wowcube drept un „cub de generație nouă”, cu precomenzi la aproximativ 250 de euro și livrări anunțate înainte de Crăciunul 2025 și se poate comanda de AICI. Dincolo de marketing, noutatea reală este formatul: un obiect-jucărie cunoscut, dar cu un ecosistem de aplicații și inputuri moderne. Dacă promisiunile se confirmă, Wowcube ar putea găsi o nișă între puzzle-urile clasice, gadgeturile de birou și micro-consolele de divertisment — un fel de Rubik’s pentru era ecranelor.

Vremea se schimbă radical. Când se încălzeşte după valul de frig?
Recomandări
Brașovul renunţă la artificiile de Revelion. Anunţul primăriei, despre evenimentul dintre ani
Brașovul renunţă la artificiile de Revelion. Anunţul primăriei, despre evenimentul dintre ani
Cea mai lungă vacanță din an pentru elevi în iarna 2025. Câte zile libere vor avea de Crăciun și Revelion
Cea mai lungă vacanță din an pentru elevi în iarna 2025. Câte zile libere vor avea de Crăciun și Revelion
Câte puncte îți trebuie pentru o pensie decentă. Exemplu de calcul pentru 2.500 și 4.000 lei
Câte puncte îți trebuie pentru o pensie decentă. Exemplu de calcul pentru 2.500 și 4.000 lei
Sute de blocuri din Bucureşti rămân fără apă caldă şi căldură. Intervențiile vor afecta mai multe sectoare din Capitală
Sute de blocuri din Bucureşti rămân fără apă caldă şi căldură. Intervențiile vor afecta mai multe sectoare din Capitală
SGR se extinde: borcanele ar putea fi adăugate pe lista produselor returnabile. Proiectul e în Parlament
SGR se extinde: borcanele ar putea fi adăugate pe lista produselor returnabile. Proiectul e în Parlament
Alertă în centrul Capitalei după un apel la 112: o persoană a anunțat un miros puternic de gaz
Alertă în centrul Capitalei după un apel la 112: o persoană a anunțat un miros puternic de gaz
Inteligența artificială consumă mai mult decât dă: centrele de date lasă spitale și școli fără resurse în localitățile sărace
Inteligența artificială consumă mai mult decât dă: centrele de date lasă spitale și școli fără resurse în localitățile sărace
Ce înseamnă vitezele simetrice la internet și când merită să faci upgrade
Ce înseamnă vitezele simetrice la internet și când merită să faci upgrade
Revista presei
Adevarul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic, 28 octombrie, marți. Zodia care va face pași importanți în carieră și va descoperi noi oportunități
Playtech Știri
Povestea dramatică a unui cunoscut artist: lovitura care i-a oprit cariera 5 ani! Dezvăluiri tulburătoare: „De acolo a început un calvar”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Nepotul lui Nicolae Botgros, confesiune emoționantă după ce și-a revenit din comă: „A fost voia lui Dumnezeu. Medicii nu mi dădeau șanse la viață”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...