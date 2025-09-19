Cu ce trotinetă ai voie să circuli pe şosele? Poliţia Română explică diferenţele dintre ele

Pe măsură ce trotinetele devin tot mai populare, mulți români se întreabă ce reguli trebuie să respecte pentru a circula în siguranță. Poliția Română a clarificat diferențele dintre trotinetele clasice și cele electrice și a explicat exact unde și cum pot fi folosite legal.

Ce tip de trotinetă este autorizat să circule pe șosele

Trotineta fără motor este în principal un mijloc de recreere și relaxare, potrivit regulilor actuale. Ea poate fi utilizată în spații sigure, precum parcurile sau curțile private, fără implicarea în traficul rutier.

Nu necesită permis de conducere, casca nu este obligatorie, iar siguranța depinde de supravegherea părinților sau de responsabilitatea utilizatorului adult.

”Trotineta fără motor este folosită mai mult ca un mijloc de relaxare și este reglementată asemeni patinelor cu rotile sau a skiboardului. Poate fi folosită de copiii de orice vârstă, dar și de adulți, atât timp cât circulă în parc sau în curte acasă; însă, în niciun caz pe drumurile publice”, a explicat reprezentantul Poliției Române.

Trotineta electrică – reguli clare pentru drumurile publice

Când vine vorba de trotinetele electrice, lucrurile stau complet diferit.

”Este considerată vehicul și ai voie să o conduci doar dacă ai permis, peste 14 ani. Aici, casca de protecție este obligatorie până împlinești 16 ani; apoi vei vedea că obișnuința înseamnă protecție. Trotineta electrică se folosește doar pe pistele de biciclete. Pe trotuar nu, căci este interzis. Dacă nu există pistă, poți merge și pe stradă, dar atenție: limita de viteză nu trebuie să depășească 50 km/h pentru circulația vehiculelor”, a subliniat Poliția Română.

Acest tip de trotinetă implică reguli stricte privind vârsta, echipamentul de protecție și traseele permise. Folosirea corectă a pistei pentru biciclete și respectarea limitelor de viteză contribuie la siguranța tuturor participanților la trafic.

Intersecțiile și trecerile de pietoni – precauții suplimentare

Reprezentantul Poliției a atras atenția și asupra unor reguli specifice pentru intersecții și treceri de pietoni: ”Dacă ai ajuns într-o intersecție și vrei să schimbi direcția de mers, nu ridica brațul pentru a semnaliza asemeni bicicletei, căci te poți dezechilibra.

Coboară de pe trotinetă și abia după colțul intersecției urcă din nou pe vehicul. Dacă ai ajuns la trecerea pentru pietoni, regula este valabilă și aici: tot pe lângă trotinetă trebuie să traversezi asemeni celorlalți pietoni.”

În concluzie, trotineta pentru copii rămâne un mijloc de joacă, în timp ce trotineta electrică, după cum ai văzut, vine cu reguli clare și stricte. Respectă legea și fii în siguranță!