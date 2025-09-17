Cu trotineta electrică pe drumurile din România, conform Codului Rutier. Pe unde ai voie să circuli ca să eviți amenzi de 1600 de lei

Trotinetele electrice au devenit o soluție rapidă și comodă de transport urban, dar popularitatea lor a venit la pachet și cu numeroase accidente. Mulți utilizatori nu cunosc regulile de circulație și aleg să meargă pe trotuar sau printre mașini, punându-se în pericol atât pe ei, cât și pe ceilalți participanți la trafic. Codul Rutier 2025 stabilește reguli clare privind locurile unde ai voie să circuli și sancțiuni consistente pentru cei care nu le respectă.

Chiar dacă nu ai nevoie de permis de conducere pentru a folosi o trotinetă electrică cu viteza limitată la 25 km/h, asta nu înseamnă că o poți folosi oriunde. Legislația în vigoare încadrează trotinetele în aceeași categorie cu bicicletele, ceea ce înseamnă că li se aplică aceleași norme de circulație. În schimb, modelele care depășesc această viteză intră în categoria mopedelor și pot fi conduse doar cu permis de categoria AM, A sau B.

Unde ai voie și unde este interzis să circuli

Conform Codului Rutier, dacă există pistă pentru biciclete, ești obligat să o folosești. În lipsa acesteia, poți circula pe carosabil, dar numai pe drumuri unde limita maximă de viteză este de 50 km/h. Prin urmare, nu ai voie să mergi pe drumuri naționale, drumuri expres sau autostrăzi, nici măcar în localități.

Circulația pe trotuar este interzisă, cu excepția cazului în care acesta are amenajată pistă pentru biciclete. În plus, trebuie să mergi cât mai aproape de partea dreaptă a drumului și să respecți regulile aplicabile bicicletelor. Trotineta trebuie să fie echipată cu frâne eficiente, lumini și elemente reflectorizante.

Legea interzice circulația cu două persoane pe aceeași trotinetă și, la fel ca în cazul oricărui vehicul, este interzis să circuli sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Casca de protecție este obligatorie pentru tinerii între 14 și 16 ani, dar recomandată tuturor utilizatorilor.

Ce amenzi riști dacă nu respecți regulile

Sancțiunile nu sunt deloc simbolice. Nerespectarea regulilor privind circulația trotinetelor electrice se încadrează la clasa a II-a de sancțiuni, cu amenzi de la aproximativ 800 de lei. Situația se agravează în cazul lipsei luminilor și a elementelor reflectorizante, unde amenzile ajung la 1.215–1.620 de lei.

Șoferii care depășesc o trotinetă trebuie să respecte și ei reguli stricte: să păstreze distanța laterală de siguranță și, în multe cazuri, să treacă cu roțile peste marcajul de separare, dacă vizibilitatea și lățimea drumului permit manevra. Totuși, legislația nu oferă excepții pentru încălcarea liniei continue, ceea ce înseamnă că depășirea devine imposibilă în anumite zone.

Numărul accidentelor în care au fost implicate trotinetele electrice este în creștere, doar în București fiind raportate 140 de incidente în primele șase luni din 2025. Doi oameni și-au pierdut viața, 25 au fost răniți grav, iar peste 100 au suferit răni ușoare. Aceste statistici arată că respectarea regulilor nu este doar o obligație legală, ci și o măsură vitală de siguranță.