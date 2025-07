Cât costă o vacanță în Croația în vara 2025. Românii caută anul acesta variante de vacanță accesibile și relaxante, iar Croația, cu țărmul său adriatic spectaculos, orașele istorice și infrastructura turistică bine pusă la punct, rămâne opțiunea preferată. Croația este una dintre cele mai apreciate destinații de vacanță din Europa, datorită plajelor spectaculoase pe malul Mării Adriatice, orașelor istorice, parcurilor naționale de vis și unei infrastructuri turistice bine puse la punct. Vara 2025 aduce un context economic special: deși inflația a crescut prețurile în stațiuni populare, Croația continuă să fie o alegere ideală, oferind un mix echilibrat între peisaje pitorești, cultură și accesibilitate.

Cât costă biletul de avion pentru Croația în iulie 2025

Pentru turiști din România, zborurile spre Croația reprezintă adesea prima mare cheltuială. Există două tipuri majore de zboruri: low-cost și clasic.

Zboruri low-cost

Companii precum Ryanair și Wizz Air oferă prețuri bune dacă rezervi cu luni înainte. Pentru zboruri către aeroporturi precum Zagreb, Split sau Zadar, de regulă prețurile variază între 110–150 € (≈ 530–720 lei) dus-întors în iulie 2025, în funcție de promoții și oră de plecare.

Zboruri cu operatori tradiționali

Croatia Airlines oferă o variantă confortabilă, cu prețuri între 114–130 € (≈ 550–630 lei) dus-întors, dacă rezervi din vreme și ai bagaj standard inclus .

În concluzie, dacă rezervi din timp, poți vizita Croația cu zbor dus-întors în jur de 500–700 lei în sezonul de vârf.

Cât costă cazarea în Croația în iulie 2025: pensiuni, hoteluri și vile

Costul cazării variază destul de mult în funcție de nivel, regiune și momentul rezervării.

Pensiuni și vile

În orașe mici sau pe insule mai puțin populate (de ex. Brac, Vodnjan, Šibenik), te poți caza în vile sau pensiuni cu 94–150 € pe noapte (≈ 700–1120 lei). Multe oferă bucătărie proprie, ceea ce te ajută să economisești croreal.com+15bestenjoy.com+15chasingthedonkey.com+15.

Mai departe, pe coasta principală, prețurile în vile variază între 60–100 € (≈ 450–750 lei) pe noapte, în funcție de facilități și apropierea de mare .

Hoteluri de 3 stele

Prețurile la hotelurile de 3 stele pornesc de la 60 € (≈ 450 lei) și pot urca la 150 € (≈ 1120 lei) în zonele cele mai turistice precum Split sau Dubrovnik. Media sezonului este în jur de 90–120 € (≈ 675–900 lei) pe noapte .

Hoteluri de 4 stele

Pentru un sejur de confort sporit, cazări la hoteluri de 4 stele costă în medie 200–300 € (≈ 1500–2250 lei) în locațiile de top, însă în orașe secundare este posibil să găsești oferte de 150–200 € (≈ 1125–1500 lei) .

Hoteluri de 5 stele

Cazarea la 5 stele are un preț minim în jurul a 200 € (≈ 1500 lei), dar pentru branduri și locații prestigioase prețurile ajung frecvent la 350–500 € (≈ 2625–3750 lei) pe noapte.

Vezi și: Cât costă o vacanță în Maldive în 2025. Bilete de avion, cazare, prețuri, atracții turistice, pericole

Alimentație și prețuri locale

Costurile alimentare sunt un capitol important în bugetul vacanței, iar în 2025 acestea au urcat, în medie, cu 20‑30% față de 2024.

Prețuri în restaurante

Un prânz simplu la un bistro local costă 8–15 €, în timp ce o masă completă la un restaurant median (cu două feluri și ceva de băut) poate ajunge la 20–40 € per persoană. În Dubrovnik și stațiunile premium, o cină mai elaborată poate depăși 50–70 € .

Street food și localuri economice

Pentru economii, mâncarea stradală croată este excelentă: burek costă 2–3 €, sandwich-ul de tip döner/cevapi este în jur de 5–7 €, iar pizza la bucată sau fast‑food-ul local stă cam la 4–8 € .

Fanii „gablec”-urilor (meniuri fixe la prânz) vor plăti între 8–12 € pentru feluri tradiționale croate, servite în taverne locale.

Băuturi

Cafea: 1,2–3 €;

Bere draught 0.5 l: 2–4,5 €;

Vin la pahar: 3–6 €, sticla de vin mediu în supermarket – 5–10 € .

În supermarketuri, lapte, pâine, ouă sau carne costă doar câțiva euro, motiv pentru care tot mai mulți români optează să meargă la cumpărături și să-și gătească singuri, la cazare.

Cât costă transportul local și ce excursii poți face în Croația

În ceea ce privește transportul public, poți circula cu autobuzul și să plătești aproximativ 2 euro per călătorie sau poți merge cu Intercity și să scoți din buzunar între 10 și 20 de euro.

Pentru românii care vor să închirieze o mașină, prețurile pornesc de la 30–50 € pe zi, iar în sezon maxim pot ajunge la 70 €. Benzina costă între 1,4–1,8 € pe litru.

Turiștii care vor să facă o excursie cu feribotul între insule trebuie să plătească 5–15 € pe persoană. De asemenea, tururile cu barca în grupuri mici costă în jur de 50–100 € pe zi, în funcție de itinerariu.

Cele mai frumoase destinații turistice din Croația

Pe lângă plajele exotice, Croația este o țară ce respiră istorie și cultură, la fiecare pas. Câteva dintre cele mai frumoase orașe pe care trebuie neapărat să le vezi sunt:

Orașul Dubrovnik

Dubrovnik, supranumit „Perla Adriaticii”, este unul dintre cele mai spectaculoase orașe din Croația și din întreaga Europă. Cu ziduri medievale bine conservate, străduțe pietruite, priveliști impresionante spre Marea Adriatică și o istorie fascinantă, orașul este o destinație de neratat. Iată ce poți vizita aici:

Zidurile orașului vechi – simbolul Dubrovnikului

Celebrele ziduri medievale ale orașului se întind pe o lungime de aproape 2 kilometri și oferă unele dintre cele mai spectaculoase priveliști asupra orașului vechi și a mării. Turul complet al zidurilor durează aproximativ 1,5–2 ore, iar intrarea costă în jur de 35 euro pentru adulți.

Pe parcursul traseului vei vedea turnurile Minčeta și Bokar, fortărețele Lovrijenac și Revelin și vei putea face poze memorabile la fiecare colț. Cel mai bine este să le vizitezi dimineața devreme sau spre apus, pentru a evita aglomerația și căldura verii.

Stradun – inima orașului vechi

Stradun este principala arteră pietonală a Dubrovnikului vechi, un bulevard pietruit, flancat de clădiri din piatră și terase elegante.

Aici găsești cafenele, restaurante, magazine de suveniruri și vei simți atmosfera autentică a orașului. Este un loc ideal pentru plimbări relaxante, dar și pentru observat viața locală.

La un capăt al Stradunului se află Poarta Pile, iar la celălalt – Portul Vechi, ceea ce face din această stradă și o axă principală pentru orientare.

Fortăreața Lovrijenac – „Gibraltarul Dubrovnikului”

Aflată pe o stâncă deasupra mării, fortăreața Lovrijenac era considerată cheia apărării orașului. Este accesibilă cu același bilet ca zidurile orașului și oferă o panoramă uimitoare asupra Dubrovnikului și Adriaticii.

Este cunoscută și de fanii serialului „Game of Thrones” – aici au fost filmate mai multe scene importante din King’s Landing. Urcarea în fortăreață poate fi solicitantă, dar merită fiecare pas.

Palatul Rectorului

Un monument emblematic al stilului gotic-renascentist, Palatul Rectorului a fost reședința conducătorului orașului-stat în perioada Republicii Ragusa. Astăzi găzduiește Muzeul de Istorie Culturală, unde poți explora mobilier de epocă, portrete, arme și documente vechi.

Intrarea costă aproximativ 10 euro, iar vizita durează în jur de 30–60 de minute. Curtea interioară este superbă, deseori folosită pentru concerte în aer liber.

Dubrovnik nu este doar istorie și ziduri medievale. Orașul are și câteva plaje minunate:

Banje Beach – cea mai cunoscută și accesibilă, aproape de centrul vechi, cu vedere directă spre zidurile orașului;

– cea mai cunoscută și accesibilă, aproape de centrul vechi, cu vedere directă spre zidurile orașului; Sveti Jakov – mai retrasă și liniștită, ideală pentru relaxare;

– mai retrasă și liniștită, ideală pentru relaxare; Lapad Bay – perfectă pentru familii, cu restaurante și promenade.

Vezi și: Cât costă o vacanță în Bali în 2025. Bilete avion, cazare, transport, prețuri, pericole

Orașul Split

Orașul Split, al doilea ca mărime din Croația și una dintre cele mai populare destinații turistice de pe coasta Dalmației, este un amestec fascinant de istorie romană, viață mediteraneană modernă, plaje spectaculoase și peisaje montane.

Cu o atmosferă vibrantă, o zonă veche înscrisă în patrimoniul UNESCO și o mulțime de obiective turistice, Split este un oraș pe care merită să-l descoperi pas cu pas.

Palatul lui Dioclețian – inima istorică a orașului

Palatul lui Dioclețian este, fără îndoială, cea mai importantă atracție din Split și una dintre cele mai bine conservate construcții romane din lume.

Construit între anii 295 și 305 d.Hr. ca reședință de retragere pentru împăratul roman Dioclețian, palatul nu este doar un sit istoric, ci o zonă vie, locuită, plină de restaurante, baruri, magazine și apartamente.

Poți explora subsolurile impresionante, considerate printre cele mai bine păstrate elemente arhitectonice romane, dar și templele, zidurile de apărare și curtea centrală – Peristilul – unde se organizează frecvent spectacole și reprezentații.

Catedrala Sfântul Domnius (Sveti Duje)

Catedrala din Split este una dintre cele mai vechi clădiri religioase din lume care încă funcționează în forma sa originală. Inițial mausoleul lui Dioclețian, a fost transformată ulterior în biserică.

Turnul său clopotniță (campanila) oferă o priveliște spectaculoasă asupra orașului și Mării Adriatice – urcarea costă în jur de 5–6 euro, dar merită efortul. Interiorul catedralei este superb decorat, iar altarul în stil baroc și criptă pot fi vizitate cu același bilet.

Subsolurile Palatului – unde s-a filmat serialul Game of Thrones

Subsolurile (sau cramele) Palatului lui Dioclețian au devenit extrem de cunoscute după ce au fost folosite ca locație de filmare în serialul Game of Thrones, în special ca decor pentru „dragon room” al Daenerys. În prezent, găzduiesc un mic muzeu, tarabe cu artizanat local și expoziții.

Split oferă și plaje atractive pentru relaxare:

Bačvice – cea mai cunoscută plajă din oraș, aproape de centru, cu nisip și intrare lină în apă. Este foarte populară în rândul tinerilor și localnicilor.

– cea mai cunoscută plajă din oraș, aproape de centru, cu nisip și intrare lină în apă. Este foarte populară în rândul tinerilor și localnicilor. Kašjuni – o plajă mai liniștită, cu pietriș, situată la poalele dealului Marjan, ideală pentru relaxare și snorkeling.

– o plajă mai liniștită, cu pietriș, situată la poalele dealului Marjan, ideală pentru relaxare și snorkeling. Firule – o altă plajă nisipoasă, potrivită pentru familii.

Vezi și: Cât costă o vacanță în Thailanda 2025. Bilete de avion, cazare, prețuri, atracții turistice, pericole

Insula Hvar

Insula Hvar, situată în Marea Adriatică, face parte din arhipelagul dalmat croat și este una dintre cele mai cunoscute și vizitate insule din Croația.

Renumită pentru peisajele sale spectaculoase, câmpurile de lavandă, podgoriile vechi de secole și viața de noapte vibrantă, Hvar combină farmecul istoric cu luxul modern, devenind o destinație de top atât pentru turiștii europeni, cât și pentru cei din întreaga lume.

Cel mai important și cosmopolit oraș de pe insulă este Orașul Hvar, un fost port venețian cu o atmosferă de lux, o promenadă elegantă mărginită de iahturi și o mulțime de restaurante fine, baruri, cafenele și cluburi.

În centrul orașului se află Piața Sfântul Ștefan, dominată de Catedrala Sfântul Ștefan și de clădiri de piatră cu arhitectură dalmată autentică.

Deasupra orașului, pe o colină, se înalță Fortăreața Fortica (Španjola), construită în secolul XVI. Din vârf, ai parte de o priveliște panoramică asupra portului Hvar și a insulelor Pakleni. Vizita costă aproximativ 7–10 euro, iar urcarea poate fi făcută pe jos în 20 de minute din centrul vechi.

Fiind una dintre cele mai exclusiviste destinații turistice din Croația, aici o noapte de cazare te poate costa de la 150 € la 400 € . Insula Hvar are unele dintre cele mai frumoase plaje din Croația. Cele mai renumite includ:

Dubovica – o plajă cu pietriș, situată într-un golf izolat la 8 km de orașul Hvar. Are ape turcoaz, este accesibilă pe jos (5–10 minute de la șosea) și e ideală pentru snorkeling.

Pokonji Dol – o plajă aproape de orașul Hvar, accesibilă și pe jos, cu baruri și restaurante.

Zarace Beach – o plajă sălbatică, ascunsă printre stânci, cu apă clară și atmosferă relaxantă.

Majoritatea plajelor sunt cu pietriș, așa că este recomandat să ai papuci de apă.

Parcurile naționale Plitvice și Krka

Plitvice: intrarea – 10–30 €, dar aglomerația limitează accesul zilnic .

Krka: mai puțin aglomerat și cu zone de înot în cascade; biletele: 10–30 € .

Tisno – Garden Festival

Festivalul Hospitality On the Beach, parte a seriei de evenimente organizate de The Garden Resort în Tisno, Croația, reprezintă o experiență de șapte zile dedicate muzicii drum & bass, cu plimbări pe mare, distracție la plajă și petreceri nonstop.

Evenimentul are loc între 1 și 8 iulie 2025, la Garden Resort din Tisno, pe malul Mării Adriatice, aproape de orașul Tisno – o zonă pitorească cu restaurante, baruri și magazine.

Ce buget îți trebuie pentru o vacanță de 7 zile în Croația 2025

Croația în vara 2025 rămâne o destinație excelentă, cu un raport experiență‑preț avantajos dacă îți planifici vacanța din timp și optezi pentru variante mixte de cazare și alimentație.

Bugetul mediu, incluzi zbor low-cost, cazare la hotel 3 stele și mese locale, este de aproximativ 11.000 lei pentru două persoane în 7 zile.

Cu dorință de confort și puțină indulgentă, costul poate ajunge la 17.000–20.000 lei, însă vei avea parte de o vacanță de neuitat: ape azurii, istorie, ospitalitate și natură la superlativ.