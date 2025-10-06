Criză politică în Franța. Premierul Sébastien Lecornu a demisionat la doar câteva zile după ce și-a anunțat cabinetul

Franța traversează din nou o perioadă de instabilitate politică, după ce premierul Sébastien Lecornu și-a prezentat demisia luni dimineață, 6 octombrie, la doar o zi după anunțarea noului său guvern. Președintele Emmanuel Macron a acceptat demisia, declanșând o nouă criză politică la vârful executivului. Este al treilea prim-ministru care pleacă din funcție în mai puțin de un an, ceea ce ridică serioase semne de întrebare privind capacitatea actualei administrații de a menține stabilitatea politică.

De ce a demisionat premierul Sébastien Lecornu

Potrivit Le Monde, plecarea lui Sébastien Lecornu survine pe fondul criticilor dure primite imediat după anunțarea componenței noului său cabinet, duminică seara, 5 octombrie.

Majoritatea partidelor din Adunarea Națională au reacționat negativ, acuzând faptul că noul executiv era, în mare parte, o copie a celui condus anterior de François Bayrou. În lipsa unei majorități solide și sub presiunea opoziției, Lecornu a decis să-și depună mandatul la doar 26 de zile de la numirea sa în funcție.

Demisia a fost confirmată de Palatul Élysée după o întrevedere de o oră între premier și Emmanuel Macron. Surse politice susțin că Lecornu ar fi renunțat în urma imposibilității de a forma o majoritate parlamentară stabilă și de a obține sprijin pentru programul său de guvernare.

Ce spun liderii opoziției despre criza de la Paris

Reacțiile din partea opoziției nu au întârziat să apară. Președintele Rassemblement National, Jordan Bardella, a declarat că ”prim-ministrul efemer nu avea marjă de manevră”.

”Cu siguranță Emmanuel Macron a alcătuit singur acest guvern”, a afirmat Bardella, adăugând că ”nu a înțeles nimic din situația în care ne aflăm”.

El a insistat asupra faptului că ”nu poate exista stabilitate fără o revenire la urne și fără dizolvarea Adunării Naționale”. La rândul său, Mathilde Panot, liderul La France insoumise, a criticat dur actuala administrație.

”Numărătoarea inversă a început. (Emmanuel) Macron trebuie să plece”, a scris aceasta pe X, amintind că ”trei prim-miniștri au fost învinși în mai puțin de un an”.

Urmează alegeri anticipate în Franța?

Criza politică a redeschis discuția despre o posibilă dizolvare a Adunării Naționale și organizarea de alegeri legislative anticipate. Vicepreședintele partidului Les Républicains, François-Xavier Bellamy, a declarat că formațiunea sa ”nu se teme (…) în cazul unei dizolvări”, subliniind că LR nu mai poate ”oferi un ultim tur de pistă macronismului”.

În prezent, Emmanuel Macron este nevoit să găsească rapid un nou premier capabil să refacă echilibrul politic și să calmeze tensiunile din Parlament. Însă, după trei guverne căzute într-un singur an, Franța pare tot mai departe de stabilitatea politică pe care o caută de luni întregi.