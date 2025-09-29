Alegeri la Chișinău. Emmanuel Macron, mesaj în română pentru moldoveni, după victoria pro-europeană

Alegerile parlamentare desfășurate duminică în Republica Moldova au adus o victorie categorică pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea pro-europeană condusă de Maia Sandu. Cu peste 50% din voturi obținute, PAS și-a consolidat poziția de forță politică dominantă, confirmând opțiunea fermă a moldovenilor pentru integrarea europeană. Rezultatele scrutinului au generat reacții imediate pe plan internațional, iar liderii europeni s-au grăbit să transmită mesaje de sprijin și felicitări.

Mesajul lui Macron pentru moldoveni

Unul dintre cele mai puternice ecouri a venit din partea președintelui Franței, Emmanuel Macron. Liderul de la Paris a ales să transmită un mesaj în limba română, publicat pe platforma X, ceea ce a adăugat o încărcătură simbolică gestului său.

„În ciuda încercărilor de interferență și a presiunilor, alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță. Franța este alături de Moldova în proiectul său european și în elanul său de libertate și suveranitate”, a scris Macron, subliniind astfel susținerea clară a Franței pentru direcția pro-europeană aleasă de Chișinău.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat la rândul ei curajul și fermitatea electoratului moldovean. În mesajul publicat pe X, aceasta a notat:

„Moldova, ai reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau diviziune nu ți-a putut clinti hotărârea. Ți-ai exprimat clar alegerea: Europa. Democrația. Libertatea. Ușa noastră este deschisă. Și vom fi alături de tine la fiecare pas. Viitorul îți aparține”.

Declarația vine într-un context tensionat, marcat de presiuni externe și campanii de dezinformare, dar transmite un semnal ferm că Bruxelles-ul rămâne alături de Chișinău.

„Suntem alături de Moldova”

Mesaje similare au sosit și de la alți oficiali europeni. Kaja Kallas, premierul Estoniei, și Josep Borrell, șeful diplomației europene, au felicitat Republica Moldova, insistând pe importanța deciziei suverane a poporului moldovean. Borrell a accentuat dimensiunea geopolitică a votului, afirmând:

„Votul Moldovei este un ‘da’ clar pentru un viitor european. În ciuda eforturilor masive ale Rusiei de a răspândi dezinformarea și de a cumpăra voturi, nicio forță nu poate opri un popor dedicat libertății. Suntem alături de Moldova pe drumul său către UE”.

De asemenea, solidaritatea cu alegerea moldovenilor a fost exprimată și de lideri politici din România. Președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au transmis felicitări, subliniind legăturile strânse dintre cele două state și sprijinul constant al României pentru aspirațiile europene ale Republicii Moldova.