Ce au văzut procurorii DNA în curtea lui Piedone. Detaliul a atras imediat atenția

Marți dimineață, atmosfera liniștită dintr-un cartier din Bragadiru, județul Ilfov, a fost tulburată de o operațiune discretă, dar fermă, desfășurată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție. Anchetatorii au descins la domiciliul lui Cristian Popescu Piedone, șeful Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), într-un dosar cu acuzații grave.

Procurorii DNA suspectează că Piedone ar fi informat în avans conducerea unui hotel din stațiunea Sinaia că urmează să fie supus unui control ANPC. Hotelul respectiv este deținut de fostul lider liberal Dan Radu Rușanu, iar relația de prietenie dintre acesta și Piedone a fost recunoscută chiar de către oficialul vizat.

Ridicat de anchetatori de la un hotel de pe litoral, Piedone a fost adus la domiciliul său din Bragadiru pentru a asista la perchezițiile desfășurate în incinta proprietății. El a negat categoric acuzațiile formulate de DNA.

„Nu ascund faptul că proprietarul hotelului îmi este prieten de ani și ani de zile. Este și el un personaj public, dar nu am avut niciun schimb de informații, nu am anunțat și nu îmi aduc aminte cu certitudine să se fi întâmplat acest lucru. Nu am făcut trafic de influență, nu am luat un leu, mi-am făcut datoria. Că am deranjat, se vede acest lucru”, a declarat Piedone în fața jurnaliștilor.