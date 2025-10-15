Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție

Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată de DNA pentru divulgarea de informații confidențiale, după ce ar fi anunțat un hotel din Sinaia despre un control în curs. Dosarul va fi judecat la Tribunalul Brașov, iar fostul președinte al ANPC rămâne sub control judiciar în timpul procesului. Ancheta vizează modul în care unitatea de cazare a evitat sancțiuni datorită avertismentelor primite.

Ce acuzații i se aduc lui Piedone

Procurorii DNA îl acuză pe Piedone că, în calitate de președinte al ANPC, ar fi informat un reprezentant al hotelului din Sinaia despre faptul că funcționari ai instituției urmau să efectueze un control tematic în aceeași zi, detaliind și obiectivele inspecției. Hotelul aparține fostului șef al ASF, Dan Radu Rușanu.

”Ulterior acestei informări, în vederea preîntâmpinării aplicării unor sancțiuni și dispunerii unor măsuri corective de către funcționarii publici din cadrul A.N.P.C., reprezentantul hotelului ar fi luat toate măsurile necesare pentru a nu se constata în urma controlului ce urma a fi efectuat, încălcări ale legislației specifice protecției consumatorilor. În urma controlului, unitatea de cazare nu a fost sancționată de către reprezentanții A.N.P.C”, se arată în comunicatul oficial al DNA.

Ce reiese din interceptările telefonice

Cristian Popescu Piedone ar fi sunat un angajat al hotelului, aflat pe drum către Sinaia, pentru a-i oferi indicații precise despre pregătirea unității.

”Cristian Popescu Piedone: Am închis vreo douăzeci de hoteluri de la două la patru stele… Ă! Du-te în bucătărie și sus sau jos, una dintre bucătării sau e o bucătărie comună, nu. Angajatul hotelului: Ă! Nu, nu. Sunt bucătării separate. Cristian Popescu Piedone: Vezi și tu care-i mai utilată, mai țiplă, mai nu știu ce, pune-i p-ăia să-și ia halate, tot ce trebui pe ei, să aibă bonete în cap, să… mănuși în mână. Angajatul hotelului: Ok! Cristian Popescu Piedone: Da? Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale, dacă are din alea oale neconforme să le dea de acolo.”

De asemenea, Piedone ar fi oferit instrucțiuni și pentru camerele de cazare: ”Cristian Popescu Piedone: Și doi, spune la recepție să-mi pregătească trei camere pe un etaj. Angajatul hotelului: Da. Cristian Popescu Piedone: Ă!

Țiplă, cu cearceafuri noi cu… cu husă la cu… la saltea cu tot ce corespunde, prosoape… Angajatul hotelului: Ok! Cristian Popescu Piedone: Să fie tot ca să dau și un exemplu: „Uite, domne, patru stele.” Că voi oricum sunteți. Da? Angajatul hotelului: Ok!”

Ce consecințe ar fi putut exista

Potrivit anchetatorilor, hotelul ar fi putut fi sancționat cu amenzi de până la 600.000 de lei dacă informațiile oferite de Piedone nu ar fi permis ajustarea condițiilor înaintea controlului, relatează Digi24.

În prezent, dosarul este în faza de judecată la Tribunalul Brașov, iar fostul președinte al ANPC rămâne sub control judiciar pe durata procesului, în timp ce ancheta DNA scoate la lumină detalii despre modul în care informațiile confidențiale pot influența rezultatele controalelor administrative.