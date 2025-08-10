Ultima ora
Cele mai recomandate staţiuni din Albania de români, în 2025. Unele sunt liniştite, altele sunt celebre pentru peisaje: „Merg de peste 6 ani”
10 aug. 2025 | 13:48
de Diana Dumitrache

Cristian Cioacă s-a întors la Penitenciarul Mioveni, însă doar ca invitat. Imagini cu fostul poliţişt, după 10 ani de închisoare: a fost „om de bază” acolo

Actualitate
Cristian Cioacă s-a întors la Penitenciarul Mioveni, însă doar ca invitat. Imagini cu fostul poliţişt, după 10 ani de închisoare: a fost
6imagini
Cristian Cioacă a revenit la Penitenciarul Mioveni

Cristian Cioacă a revenit la Penitenciarul Mioveni, însă nu ca deținut, ci ca invitat special. La doi ani după eliberarea sa, fostul polițist a participat la un eveniment organizat de instituție, dedicat reintegrării sociale a persoanelor eliberate din detenție.

Cristian Cioacă a revenit la Penitenciarul Mioveni

Condamnat în 2014 la 16 ani și 8 luni de închisoare pentru uciderea soției sale, avocata Elodia Ghinescu, Cioacă a petrecut peste un deceniu în spatele gratiilor. Cazul a rămas unic în istoria justiției române, deoarece sentința a fost pronunțată fără ca trupul victimei să fie găsit. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, acesta a fost obligat să achite 135.000 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare.

Eliberat condiționat în august 2023, Cristian Cioacă își reconstruiește acum viața. La evenimentul de la Mioveni, a vorbit despre cum s-a adaptat după ieșirea din penitenciar, mărturisind că și-a găsit un loc de muncă:

„Este bine acum. Lucrez ca șofer la o firmă de transport și îmi văd de viață.”

Fostul polițist a dezvăluit și că a scris o carte, inspirată din anii petrecuți în detenție, în care își prezintă propria versiune a evenimentelor legate de dispariția Elodiei Ghinescu.

„O țin în mașină și mă uit la ea în fiecare zi”, a spus el, menționând că încă își caută o editură pentru publicare.

Cioacă a fost „om de bază” în penitenciar

Reprezentanții Penitenciarului Mioveni au descris evenimentul drept „o întâlnire între cei care urmează să fie puși în libertate și cei care au reușit să se reintegreze cu succes. Un dialog sincer, cu sprijin emoțional, sfaturi practice și povești de viață care inspiră.”

Aceștia au amintit că, pe durata detenției, Cioacă a fost „omul de bază” în mai multe puncte de lucru din penitenciar:

„Dacă timp de un deceniu a privit zilnic pădurea din spatele închisorii, astăzi conduce prin toată lumea. La început i-a fost greu – mulți îl refuzau spunând: Aaa, e vorba de tine… pas. Dar nu a renunțat. Libertatea de a privi altundeva decât spre acea pădure îi aduce azi o bucurie imensă.”

Pe lângă Cioacă, la eveniment au mai participat foști deținuți precum Cristoloveanu Aurel și Marin Marian Alin, acesta din urmă autorul volumului „Jurnalul detenției mele”. Atmosfera a fost una de sprijin și încurajare, cu accent pe schimbarea percepției publicului față de foștii deținuți și pe șansele lor reale de reintegrare.

Deşi meteorologii spuneau că în august nu o să mai fie caniculă, se anunţă un nou cod roşu. Temperaturile vor depăşi 41 de grade
Recomandări
Momentul în care un şofer inconştient întoarce pe autostradă, surprins de camera unei maşini. „Sun la 112”? Al doilea conducător a evitat la limită o tragedie
Momentul în care un şofer inconştient întoarce pe autostradă, surprins de camera unei maşini. „Sun la 112”? Al doilea conducător a evitat la limită o tragedie
”Colosseumul” de România şi-a redeschis porţile. Amfiteatrul din Sarmizegetusa a fost complet restaurat. Foto
”Colosseumul” de România şi-a redeschis porţile. Amfiteatrul din Sarmizegetusa a fost complet restaurat. Foto
Tatăl tânărului de 18 ani mort în accidentul aviatic din Arad, primele declaraţii. Vlad îşi dorea o carieră în aviaţie. Obiectele găsite de anchetatori la sute de metri de micul avion
Tatăl tânărului de 18 ani mort în accidentul aviatic din Arad, primele declaraţii. Vlad îşi dorea o carieră în aviaţie. Obiectele găsite de anchetatori la sute de metri de micul avion
Accident pe A2, în urmă cu scurt timp. Traficul este deviat între Fetești și Drajna
Accident pe A2, în urmă cu scurt timp. Traficul este deviat între Fetești și Drajna
Rolul pe care îl are hârtia de sub micii din caserolă. Nu e pentru a-i separa
Rolul pe care îl are hârtia de sub micii din caserolă. Nu e pentru a-i separa
Putin vrea ca Ucraina să cedeze Moscovei 20% din țară. Ce părere au ucrainenii despre „Acordul din Alaska”? „Nu este corect, oamenii mor în timp ce ei negociază”
Putin vrea ca Ucraina să cedeze Moscovei 20% din țară. Ce părere au ucrainenii despre „Acordul din Alaska”? „Nu este corect, oamenii mor în timp ce ei negociază”
Coreea de Nord demontează boxele gigantice de la granița cu Sudul, folosite pentru propagandă. Gestul care a determinat această decizie
Coreea de Nord demontează boxele gigantice de la granița cu Sudul, folosite pentru propagandă. Gestul care a determinat această decizie
Distanţa la care poţi construi o casă față de rețele și utilități. Numărul exact de metri în cazul conductelor de apă sau gaze
Distanţa la care poţi construi o casă față de rețele și utilități. Numărul exact de metri în cazul conductelor de apă sau gaze
Revista presei
Adevarul
Măsurile de austeritate dincolo de cifrele reci. „Așa dispare încet o pizzerie. Nu leneșă, nu arsă, ci sufocată de costuri”
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Ingredientul secret din tocăniţa de ceapă. Chef Florin Dumitrescu îl foloseşte pentru un gust aparte, iese ca în copilărie
Playtech Știri
Anca Țurcașiu, cu nepoțica, la plajă. Reacția prietenilor de pe Facebook a fost promptă: ”Nu prea arăți a bunică!” FOTO
Playtech Știri
Trei zodii închid capitole dureroase. După Luna plină în Vărsător se face lumină în viața lor
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei