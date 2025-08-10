Cristian Cioacă s-a întors la Penitenciarul Mioveni, însă doar ca invitat. Imagini cu fostul poliţişt, după 10 ani de închisoare: a fost „om de bază” acolo

Cristian Cioacă a revenit la Penitenciarul Mioveni, însă nu ca deținut, ci ca invitat special. La doi ani după eliberarea sa, fostul polițist a participat la un eveniment organizat de instituție, dedicat reintegrării sociale a persoanelor eliberate din detenție.

Cristian Cioacă a revenit la Penitenciarul Mioveni

Condamnat în 2014 la 16 ani și 8 luni de închisoare pentru uciderea soției sale, avocata Elodia Ghinescu, Cioacă a petrecut peste un deceniu în spatele gratiilor. Cazul a rămas unic în istoria justiției române, deoarece sentința a fost pronunțată fără ca trupul victimei să fie găsit. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, acesta a fost obligat să achite 135.000 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare.

Eliberat condiționat în august 2023, Cristian Cioacă își reconstruiește acum viața. La evenimentul de la Mioveni, a vorbit despre cum s-a adaptat după ieșirea din penitenciar, mărturisind că și-a găsit un loc de muncă:

„Este bine acum. Lucrez ca șofer la o firmă de transport și îmi văd de viață.”

Fostul polițist a dezvăluit și că a scris o carte, inspirată din anii petrecuți în detenție, în care își prezintă propria versiune a evenimentelor legate de dispariția Elodiei Ghinescu.

„O țin în mașină și mă uit la ea în fiecare zi”, a spus el, menționând că încă își caută o editură pentru publicare.

Cioacă a fost „om de bază” în penitenciar

Reprezentanții Penitenciarului Mioveni au descris evenimentul drept „o întâlnire între cei care urmează să fie puși în libertate și cei care au reușit să se reintegreze cu succes. Un dialog sincer, cu sprijin emoțional, sfaturi practice și povești de viață care inspiră.”

Aceștia au amintit că, pe durata detenției, Cioacă a fost „omul de bază” în mai multe puncte de lucru din penitenciar:

„Dacă timp de un deceniu a privit zilnic pădurea din spatele închisorii, astăzi conduce prin toată lumea. La început i-a fost greu – mulți îl refuzau spunând: Aaa, e vorba de tine… pas. Dar nu a renunțat. Libertatea de a privi altundeva decât spre acea pădure îi aduce azi o bucurie imensă.”

Pe lângă Cioacă, la eveniment au mai participat foști deținuți precum Cristoloveanu Aurel și Marin Marian Alin, acesta din urmă autorul volumului „Jurnalul detenției mele”. Atmosfera a fost una de sprijin și încurajare, cu accent pe schimbarea percepției publicului față de foștii deținuți și pe șansele lor reale de reintegrare.