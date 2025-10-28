Cristi Chivu a anulat conferința de presă, după ce portarul lui Inter a lovit mortal un bătrân cu mașina

O dimineață care trebuia să fie una normală de antrenament s-a transformat într-un moment de groază pentru întreaga echipă a lui Internazionale Milano. Atmosfera de la club este marcată de tristețe și confuzie, după ce portarul spaniol Josep Martinez a fost implicat într-un accident rutier în urma căruia un bărbat de 81 de ani și-a pierdut viața. În semn de respect și solidaritate cu sportivul, antrenorul Cristi Chivu a decis să anuleze conferința de presă programată înaintea partidei cu Fiorentina.

Detalii despre accidentul care a șocat Italia

Incidentul tragic a avut loc marți dimineață, în apropierea bazei de pregătire a clubului Inter Milano. Potrivit informațiilor preliminare, Josep Martinez, care se deplasa cu autoturismul personal spre antrenament, a lovit mortal un bătrân aflat într-un scaun cu rotile motorizat.

Primele date ale anchetei arată că victima, în vârstă de 81 de ani, se deplasa pe marginea drumului și ar fi virat brusc la stânga, ajungând astfel în fața mașinii conduse de fotbalistul spaniol. Impactul a fost extrem de puternic, iar medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva pe bărbat.

Martinez a fost transportat la spital, în stare de șoc, pentru a primi îngrijiri și consiliere psihologică. Poliția italiană a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului, însă primele concluzii sugerează că ar fi fost o tragedie inevitabilă.

Cristi Chivu a anulat conferința de presă înaintea meciului cu Fiorentina

În urma tragediei, programul echipei a fost modificat. Antrenorul Cristi Chivu, aflat în fruntea staffului tehnic al Interului, a decis să anuleze conferința de presă planificată înaintea duelului cu Fiorentina, programat miercuri seara în Serie A.

Decizia a venit pe fondul stării de șoc în care se află nu doar portarul implicat, ci și întreaga echipă.

„Fotbaliştii lui Inter trec şi ei prin momente complicate, după incidentul în care a fost implicat colegul lor”, au transmis surse apropiate clubului.

Atmosfera din vestiar este una apăsătoare, iar stafful tehnic încearcă să gestioneze situația cu discreție și empatie.

Inter Milano, în fața unui moment dificil

Tragedia vine într-un moment în care Inter Milano se afla într-o formă sportivă bună, pregătindu-se pentru o serie de meciuri importante în campionat. Cu toate acestea, evenimentul de marți a schimbat complet starea de spirit a echipei.

Oficialii clubului nu au oferit, deocamdată, o declarație publică amplă, preferând să aștepte finalizarea anchetei și să acorde sprijin moral jucătorului implicat. Presa italiană scrie că, în orele de după accident, mai mulți colegi ai lui Martinez s-au deplasat la spital pentru a fi alături de el.

Evenimentul a produs un val de reacții și în rândul fanilor, care și-au exprimat compasiunea față de familia victimei, dar și sprijinul pentru tânărul portar, aflat într-o situație extrem de dificilă.