Crin Antonescu a rămas repetent în facultate din cauza iubirii. De ce și-a sacrificat studiile pentru soția sa

Candidatul la alegerile prezidențiale din luna mai a răspuns fără ezitări unor întrebări nu tocmai comode. Când a venit vorba despre cariera sa academică, reprezentantul coaliției PSD-PNL-UDMR a dezvăluit un moment al vieții sale despre care foarte puțini știu. Crin Antonescu a ales să rămână repetent în facultate, iar unul dintre motive se pare că a fost…iubirea! De ce și-a sacrificat studiile pentru soția sa.

Crin Antonescu a intrat în cursa pentru Palatul Cotroceni, susținut de coaliția formată din trei mari partide ale țării: PSD, PNL și UDMR. Candidatul a acceptat recent provocarea lansată de Cătălin Măruță. Prezent în platoul emisiunii pe care acesta o prezintă la PRO TV, Crin Antonescu a trecut cu brio testul sosurilor picante.

Politicianul a răspuns fără ezitări, chiar și la întrebările nu tocmai comode. La un moment dat, s-a ajuns la o decizie pe care a luat-o în timpul studenției. Crin Antonescu a explicat că a ales să repete doi ani de facultate. Unul dintre motivele sale pare că a fost iubirea.

Crin Antonescu a spus că era proaspăt căsătorit în acea perioadă și a vrut să mai rămână pe băncile instituției de învățământ superior, în condițiile în care soția sa era încă studentă în acea perioadă.

Nu este primă oară când Crin Antonescu vorbește despre acest subiect. Înainte de campania electorală din 2009, a oferit mai multe detalii despre acel moment.

„Am facut Facultatea de Istorie – Filosofie si, la un moment dat, am repetat, nu am ramas repetent, am repetat deliberat doi ani. Un an de studii l-am repetat in conditiile in care, in sesiunea de iarna, si asta se poate verifica in foile matricole, primisem nota maxima la toate examenele, deci nota 10. Dar eu am decis sa repet anul, impreuna cu inca doi sau trei colegi. Asa am decis noi atunci”, a spus, la acea vreme, Crin Antonescu.