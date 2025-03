„Argintul, sulful și heliul politicii românești”: Cum i-a descris Daniel Funeriu pe Lasconi, Ponta și Crin Antonescu prin...elemente chimice

După ce a acceptat o provocare inedită, candidatul la alegerile prezidențiale a făcut un tablou interesant al celor care au intrat în cursa pentru Palatul Cotroceni. Daniel Funeriu i-a descris pe Elena Lasconi, Victor Ponta și Crin Antonescu apelând nu la adjective, ci la elemente chimice.

Daniel Funeriu, candidat la alegerile prezidențiale din luna mai, a acceptat invitația echipei lui Cătălin Măruță. Prezent în platoul emisiunii pe care acesta o prezintă la PRO TV, a făcut un joc interesant: i-a comparat pe pe Elena Lasconi, Victor Ponta și Crin Antonescu cu elemente chimice.

Astfel, Elena Lasconi este ca argintul, Victor Ponta a fost asemănat suflului, în timp ce George Simion și Crin Antonescu au fost puși în categoria gazelor.

„Elena Lasconi – argint e un metal nobil, are acest curaj de a candida Victor Ponta – sulful sau osmiu are densitatea cea mai mare, atârnă ca o piatră Nicusor Dan – germaniu și siliciu George Simion – un gaz, e precum bate vântul… hidrogenul, că ăsta se combina cu toate Crin Antonescu – gaz: heliu, un gaz inert destul de plicticos”, a spus Funeriu.

Materiile la care le-ar da meditații colegilor din cursa pentru Palatul Cotroceni sunt chimie și limbi străine: „Ponta se descurcă binisor pe engleză, Nicusor vorbește bine franceza, Elena Lasconi ar avea nevoie de meditații la o limbă străină”

Daniel Funeriu a vorbit despre modul în care este perceput de multe persoane cu care interacționează, după ce a fost provocat să spună care sunt trei vicii ale sale.

„Lumea mă percepe ca fiind arogant, eu fiind plecat de mult din România trebuia să fiu un om sigur pe mine, lumea percepe această siguranță pe care o am ca fiind aroganță. Nu e viciu. Nu beau nu fumez, sport fac…M-ați încuiat. Uneori, mă uit prea mult la fotbal, Liverpool și Poli Timișoara”, a spus candidatul.

Când a venit momentul să prezinte câte o calitate a principalilor contracandidați, Funeriu nu a ezitat:

„Crin Antonescu are un discurs frumos.

Nicușor Dan înțelege cel mai bine teoremele lui Goedel.

George Simion are o versatilitate pe care nu pot să o am.

Elena Lasconi – o să zică lumea că sunt populist și trag femeile de partea mea… este o femeie care a crescut de jos.

Victor Ponta joacă baschet”, a mai spus Daniel Funeriu.