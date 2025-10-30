Criminalul din Mureș, Emil Gânj, dat în urmărire de Europol, a contestat mandatul de arestare. Cum încearcă să înfrunte legea din ascunzătoare

Cazul lui Emil Gânj, criminalul din Mureș căutat intens de autorități în toată Europa, continuă să șocheze opinia publică. Deși se sustrage urmăririi penale și se află încă în libertate, bărbatul a reușit să conteste mandatul de arestare emis pe numele său, dosarul fiind analizat recent de magistrații Curții de Apel Târgu Mureș.

Criminalul dispărut din Mureș, „reapărut” la Curtea de Apel Târgu Mureș

Deși este dat în urmărire de Europol și căutat fără succes de peste trei luni, Emil Gânj a „reapărut” în documentele oficiale ale instanței. Bărbatul, acuzat că și-a ucis concubina și a incendiat locuința acesteia, a formulat o contestație împotriva deciziei de arestare preventivă, emisă de Tribunalul Mureș.

Cazul său a ajuns astfel pe masa judecătorilor de la Curtea de Apel Târgu Mureș, unde magistrații au analizat solicitarea transmisă în numele inculpatului. Printr-o decizie oficială, instanța a respins cererea ca fiind nefondată:

„În temeiul art. 425¹ alin. 7 pct. 1 lit. b Cod procedură penală raportat la art. 204 Cod procedură penală, respinge ca nefondată contestaţia formulată de inculpatul Gânj Emil (…) împotriva încheierii penale nr. 48/DL din data de 15 iulie 2025 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Mureş (…). Menţine încheierea penală atacată”, se arată în minuta Curții de Apel Târgu Mureș.

În ciuda faptului că este dat în urmărire europeană, procesul a continuat în lipsa acestuia, fiind reprezentat de un avocat desemnat din oficiu.

Cum a fost posibilă contestația, deși inculpatul este dispărut

În lipsa unui apărător ales, Emil Gânj a beneficiat de un avocat din oficiu, numit conform legii pentru a-i asigura dreptul la apărare. Acesta a fost cel care a depus contestația la decizia de arestare preventivă.

Potrivit legislației, chiar și în situația în care inculpatul este dispărut, statul are obligația de a-i desemna un apărător din oficiu pentru fiecare etapă procesuală distinctă. Contestația la arestare poate fi formulată de procuror, inculpat, persoana vătămată, partea civilă sau partea responsabilă civilmente.

Surse judiciare citate de Fanatik susțin că avocatul desemnat din oficiu, membru al Baroului Mureș, ar fi formulat contestația în numele inculpatului, urmând să-l reprezinte și în etapa judecății.

Acuzații grave și o faptă de o cruzime extremă

Emil Gânj, originar din localitatea Miheșu de Câmpie, a fost trimis în judecată în lipsă pentru acuzații de omor calificat, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea unui ordin de protecție.

Potrivit anchetatorilor, acesta și-ar fi ucis concubina după ce femeia obținuse un ordin de protecție împotriva lui. Înarmat cu un topor, Gânj ar fi așteptat mai multe zile momentul potrivit, apoi ar fi pătruns în locuința victimei, distrugând geamurile și ușa de la intrare.

După ce a lovit-o mortal, bărbatul ar fi stropit trupul femeii cu benzină și a incendiat casa, în încercarea de a șterge urmele crimei. Scenele s-au petrecut la începutul lunii iulie, după care ucigașul a dispărut fără urmă.

Căutat în toată Europa, fără rezultat

După comiterea crimei, autoritățile au mobilizat echipe de căutare în județul Mureș, extinzând ulterior operațiunile la nivel național. Cum bărbatul nu a fost găsit, anchetatorii au cerut sprijinul Europol, care a inclus numele lui Emil Gânj pe lista celor mai căutați criminali din Europa, începând cu luna octombrie 2025.

În ciuda faptului că a fost emis un mandat european de arestare și a fost oferită o recompensă pentru informații care ar putea duce la capturarea sa, nicio pistă concretă nu a fost confirmată până în prezent. Anchetatorii nu exclud posibilitatea ca bărbatul să fi părăsit România, însă nu există încă dovezi certe.

Un trecut violent și un nou dosar deschis în lipsă

Potrivit anchetatorilor, Emil Gânj nu este la prima crimă. El fusese condamnat anterior pentru uciderea unui bărbat, dar, după eliberare, a comis din nou o faptă similară, de această dată împotriva propriei concubine.

În prezent, ancheta continuă, iar procesul său urmează să se desfășoare în lipsă, până la prinderea sa. Cazul rămâne unul dintre cele mai grave și complexe dosare penale din ultimii ani în județul Mureș.