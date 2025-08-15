Ultima ora
Unde se circulă cu 200 km/h cu trenul în România. Premieră națională după 15 ani
15 aug. 2025 | 08:42
de Mihai Liviu

Tehnologie, Știință & Digital
Creștere record pentru pliabile în Europa, însă Samsung pierde teren în fața rivalilor chinezi
Imagine reprezentativă de ilustrație. (Foto: JerryRingEverything)

Chiar dacă telefoanele pliabile au devenit vedeta campaniilor de marketing pentru giganți precum Samsung și Google, acest segment rămâne încă o nișă modestă în peisajul european al smartphone-urilor. Datele furnizate de Counterpoint Research arată că, în ultimul an, livrările de dispozitive pliabile pe continent au crescut cu 37%, însă acestea reprezintă doar aproximativ 2% din totalul pieței.

Domină modelele pliabile tip carte

Analiza evidențiază că preferințele europenilor se îndreaptă tot mai mult către telefoanele pliabile tip carte, care au înregistrat o creștere de 60% în ultimul an. Aceste modele, ce se apropie ca format de o tabletă atunci când sunt deschise, au atras mai mult interes decât versiunile cu clapetă, deși acestea din urmă sunt mai accesibile ca preț și au beneficiat de un reviriment nostalgic.

Succesul telefoanelor pliabile tip carte poate fi pus pe seama ecranelor mai mari, a funcționalității sporite pentru multitasking și a campaniilor agresive de promovare din partea producătorilor. În schimb, modelele cu clapetă par să fi rămas mai degrabă o alegere de nișă, preferată de utilizatorii care caută portabilitate extremă și un design retro reinterpretat.

Samsung pierde teren în fața producătorilor chinezi

Dacă în 2022 Samsung domina aproape în totalitate piața europeană a pliabilelor, cu o cotă impresionantă de 98%, intrarea agresivă a producătorilor chinezi în acest segment a schimbat radical peisajul. În 2023, cota companiei sud-coreene scăzuse deja la 73%, iar anul trecut s-a redus la doar 50%.

În același timp, Honor a avut o ascensiune spectaculoasă: livrările sale de telefoane pliabile au crescut cu nu mai puțin de 377%, iar producătorul deține acum 34% din această piață. Google, prezent de mai puțin timp în segmentul pliabilelor, ocupă locul al treilea, cu 9% din piață, după o creștere de 72%.

Așteptări uriașe de la Apple

Specialiștii cred că adevărata schimbare ar putea veni abia odată cu intrarea Apple în acest joc. Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg, primul iPhone pliabil ar urma să fie lansat în 2027. Experiența companiei în optimizarea hardware-ului și software-ului, precum și baza uriașă de utilizatori loiali, ar putea impulsiona decisiv adopția telefoanelor pliabile și în Europa.

Până atunci, producătorii actuali par să mizeze pe îmbunătățirea tehnologiilor de afișare, pe creșterea rezistenței mecanismelor de pliere și pe extinderea ofertei de modele, în încercarea de a transforma această nișă într-o categorie mainstream.

