Crește valoarea tichetelor de creșă în 2025. Ce trebuie să știe părinții

Sprijinul financiar oferit părinților pentru acoperirea cheltuielilor cu educația timpurie antepreșcolară va crește în a doua parte a anului 2025. Începând cu luna octombrie, valoarea maximă a tichetelor de creșă se majorează, oferind un ajutor mai consistent angajaților care au copii înscriși la creșă. Măsura vine în contextul aplicării prevederilor Legii nr. 165/2018 și a normelor metodologice aferente.

Cât vor primi părinții din octombrie 2025

Potrivit cadrului legislativ în vigoare, în primele șase luni din 2025 plafonul lunar al tichetelor de creșă a fost stabilit la 670 de lei. Din 1 octombrie, suma se majorează la 710 lei pe lună, conform articolului 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii 165/2018.

La momentul intrării în vigoare a legii, valoarea maximă a fost de 450 de lei. Creșterile succesive au urmărit adaptarea sprijinului la nivelul costurilor actuale, în special pentru taxele percepute de unitățile de învățământ antepreșcolar.

Cine poate beneficia de tichetele de creșă

Tichetele de creșă reprezintă bilete de valoare acordate lunar angajaților care nu se află în concediu de creștere a copilului și nu primesc indemnizația aferentă. Ele sunt disponibile doar în format electronic și pot fi utilizate exclusiv pentru plata taxelor la creșa unde copilul este înscris.

Legea prevede clar că banii nu ajung direct la părinți, ci sunt direcționați prin unități emitente care au contracte cu instituțiile de educație timpurie. În acest fel, se asigură folosirea sumelor strict pentru scopul prevăzut de legislație.

Un aspect important este că părintele care primește stimulent de inserție poate beneficia și de tichetele de creșă, însă doar unul dintre părinți are dreptul la aceste sume pentru același copil.

Regimul fiscal și obligațiile angajatorilor

Sumele care depășesc plafonul de 710 lei vor fi impozitate, conform reglementărilor fiscale. În ceea ce privește impozitul pe profit, aceste tichete sunt considerate cheltuieli sociale deductibile, dar numai în limita a 5% din cheltuielile salariale totale.

Conform legii, „suma individuală sub forma tichetelor de creşă se acordă (…) pentru acoperirea parţială sau integrală a taxelor de creşă și se suportă integral de către angajator”. Astfel, nu părinții, ci angajatorii sunt cei care suportă efectiv costurile acestor tichete.

Normele stabilesc și obligația companiilor de a informa salariații despre creșele sau entitățile cu care emitentul tichetelor are contracte. De asemenea, unitățile emitente solicită de la angajatori datele de identificare ale instituțiilor antepreșcolare în care sunt înscriși copiii, pentru a putea încheia contracte de prestări servicii.

De ce sunt importante tichetele de creșă

Creșterea plafonului la 710 lei vine într-un moment în care costurile pentru îngrijirea copiilor au crescut semnificativ. Pentru multe familii, aceste tichete fac diferența între posibilitatea de a susține integral taxele de creșă sau nevoia de a acoperi din venituri proprii sume mai mari.

Prin alocarea lor strict pentru plata creșei, legislația garantează că sprijinul financiar se îndreaptă exact către educația timpurie, facilitând totodată reîntoarcerea părinților pe piața muncii.

Din octombrie 2025, tichetele de creșă cresc la 710 lei pe lună, o majorare menită să ofere părinților un sprijin mai consistent pentru cheltuielile cu educația antepreșcolară. Cu toate acestea, sumele vor fi utilizate exclusiv pentru plata taxelor la creșă, conform legislației stricte, iar angajatorii au un rol esențial în implementarea și gestionarea acestui beneficiu.