Ce primești dacă donezi sânge în 2025. Valoarea tichetelor și beneficiile oferite de stat

Donarea de sânge a devenit mai atractivă în 2025 datorită pachetului extins de beneficii acordate de stat românilor care îndeplinesc criteriile medicale. De la tichete valorice și analize gratuite, până la reduceri la transportul public și dobânzi preferențiale pentru titlurile de stat, donatorii au acum mai multe motive să contribuie la salvarea de vieți. Facilitațile sunt acordate pe baza documentelor justificative emise de centrele de transfuzie sanguină.

Donarea de sânge în 2025: ce beneficii și facilități oferă statul

Începând cu 2024, donatorii primesc bonuri de masă în valoare de 280 lei pentru fiecare donare, sumă care rămâne valabilă și în 2025. În plus, aceștia beneficiază de reduceri semnificative la transportul public.

Donatorii din București sau cei care lucrează în Capitală pot achiziționa abonamente la metrou și transportul în comun cu o reducere de 50%, pe baza adeverinței de donator și a actului de identitate.

De asemenea, cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și centrul de donare pot fi decontate în ziua donării, conform legislației în vigoare.

Procedura presupune prezentarea adeverinței de donator și a documentelor justificative la Metrorex sau STB pentru emiterea abonamentului redus.

Analize medicale gratuite și o zi liberă

Donatorii beneficiază anual de analize gratuite, precum examene radiologice pulmonare, investigații biologice extinse sau consultații cardiologice, la recomandarea instituției de profil.

În plus, rezultatele analizelor efectuate la fiecare donare sunt comunicate gratuit, incluzând hemoleucograma, testele pentru boli infecțioase și alte investigații uzuale.

În cazul depistării unui deficit de fier, tratamentul substitutiv este asigurat fără costuri. Totodată, donatorii salariați primesc, la cerere, o zi liberă în ziua donării, iar elevii, studenții și militarii beneficiază de scutire de frecvență pentru aceeași zi.

Vezi și Cât de des poți dona sânge, de fapt. Greșeala pe care o fac mulți români!

Dobânzi preferențiale pentru titlurile de stat Fidelis

Un avantaj notabil introdus recent este accesul la tranșe speciale din cadrul emisiunilor de titluri de stat Fidelis. În septembrie 2025, donatorii primesc o dobândă de 8,20% pentru titlurile în lei cu scadență la doi ani, cu prag minim de subscriere redus la doar 500 lei sau 100 euro.

Această facilitate le permite persoanelor cu bugete mai mici să investească în condiții avantajoase. Documentele care atestă donarea trebuie să fie valabile între 1 aprilie și 12 septembrie 2025 pentru înscrierea în tranșele dedicate.

În plus, veniturile obținute din aceste titluri de stat sunt neimpozitate și nu sunt supuse contribuțiilor sociale, oferind o modalitate sigură și eficientă de economisire pentru donatorii de sânge.

Vezi și Românii care nu vor mai primi acești bani. Este vorba despre câteva sute de lei, de ce i-ar putea pierde!