Cratere tot mai mari, la Praid, amenință să înghită zeci de case. Oamenii sunt nevoiți să își abandoneze agoniseala de-o viață: „Nu dormim noaptea”

Autoritățile au emis un ordin de evacuare pentru 45 de gospodării din localitatea Praid, județul Harghita, din cauza riscului prăbușirii planșeului fostei mine de sare din zonă. Decizia a fost luată după ce experții au constatat că inundațiile recente au afectat grav structura salinei, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a anunțat, duminică seară, că echipele de intervenție ale ISU Harghita, împreună cu polițiști, jandarmi, reprezentanți ai Sistemului de Gospodărire a Apelor și angajați ai Salinei Praid, desfășoară lucrări de consolidare în zona în care există un risc ridicat de prăbușire a planșeului fostei mine.

Pentru a reduce presiunea provocată de acumulările de apă subterane și pentru a limita impactul potențial asupra construcțiilor din apropiere, se montează panouri de protecție și se amplasează saci cu nisip. Până în prezent, au fost instalate 300 de metri de panouri, iar alți 1.500 de metri sunt în curs de transport către zona de intervenție, în vederea extinderii perimetrului de siguranță.

Ca măsură preventivă, autoritățile au decis evacuarea a 45 de locuințe și pensiuni aflate în apropierea salinei, din cauza infiltrațiilor masive care au compromis structura planșeului.

Pentru a asigura informarea rapidă a populației, a fost emis un mesaj RO-ALERT, iar la fața locului acționează echipe mixte formate din reprezentanți ai ISU, Poliției și Jandarmeriei. Acestea sprijină persoanele evacuate și le informează cu privire la măsurile de protecție instituite.

„A fost aici primarul și a zis că e pericol aici. Pentru noi, viața are prioritate. Am lucrat prea mult pentru casa asta, dar o lăsăm aici. Asta e. Am lucrat 20 de ani, eu și nevasta mea, în Germania.”

„Familia am dus-o la Ocna de Sus. Numai eu singur sunt acasă. E pericol. Nu avem ce să facem… Baiul vine repede. Noaptea nu prea dormim. Am 56 de ani, aici m-am născut. Și trebuie să o lăsăm… asta e mare problemă.” – spun localnici, potrivit Stirile Pro TV.