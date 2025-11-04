Cornel Dinu a ajuns de nerecunoscut. Boala de care suferă marele fotbalist de la Dinamo: ”Ne respinge, nu vrea să îl vedem”

Cornel Dinu, unul dintre cele mai mari nume din istoria clubului Dinamo București, trece printr-o perioadă extrem de dificilă. La 77 de ani, „Mister”, așa cum este numit în continuare de suflarea dinamovistă, s-a autoizolat complet din cauza unei depresii severe, apărută pe fondul mai multor probleme de sănătate. Fostul mare jucător și antrenor trăiește de mai bine de un an departe de ochii publicului.

Cornel Dinu, din ce în ce mai retras

Foștii săi colegi și prieteni încearcă zadarnic să-l readucă la viața socială, dar Dinu refuză constant orice apropiere. Nu mai iese din vilă, aflată în apropierea Televiziunii Române, decât pentru vizitele medicale absolut necesare. În rest, își petrece timpul scriind și bucurându-se, pe cât poate, de nepoata sa, Natalia. A evitat chiar și invitațiile la evenimente speciale ale clubului Dinamo, inclusiv la celebra reuniune ce marca eliminarea echipei Hamburg, deținătoarea Cupei Campionilor Europeni din 1983 – un moment definitoriu în istoria clubului alb-roșu.

Printre puținii oameni care încă mai reușesc să comunice cu el se numără Ionel Augustin, fostul său coleg și unul dintre prietenii apropiați. Acesta îl vizitează din când în când, oprindu-se la poarta casei pentru a schimba câteva vorbe cu „Mister”.

„Am încercat să-l conving pe Cornel Dinu să vină, dar… Ne respinge, nu mai vrea nici să-l vedem. Păcat, s-au făcut eforturi mari. Mi-a mai răspuns la telefon, dar apoi ‘lasă-mă în pace!’, ne înjură (zâmbește)… În felul lui… A fost idolul vieții mele, ca fotbalist, din toate punctele de vedere. L-am luat ca exemplu”, a povestit Augustin pentru GSP.

„Și Cristi Borcea a încercat”

Fostul jucător a adăugat și o amintire emoționantă din perioada sa de început la Dinamo:

„Când am fost luat de la tineret să mă antrenez cu echipa mare, toată lumea se temea de Cornel Dinu. Că era agresiv. La primul antrenament, direct pe el! Cu atitudine, cu determinare, l-am lovit, bă, stai…. Ce să stau, mă, că vreau să ajung ca tine! I-a plăcut replica. Merg la el, stau la poartă, vorbim. Din păcate, nu putem să-l scoatem deloc. Și Cristi Borcea a încercat. În 2-3 luni, l-ar pune pe picioare, cu vitaminizare. Dar nu-l mișcă absolut nimic.”

Într-o intervenție recentă pentru Fanatik, Cornel Dinu a vorbit cu sinceritate despre starea sa actuală: