Ultima ora
Prințul William, transformare spectaculoasă. Viitorul rege, filmat în timp ce juca fotbal cu mai mulți tineri
04 nov. 2025 | 19:59
de Daoud Andra

Cornel Dinu a ajuns de nerecunoscut. Boala de care suferă marele fotbalist de la Dinamo: ”Ne respinge, nu vrea să îl vedem”

Social
Cornel Dinu a ajuns de nerecunoscut. Boala de care suferă marele fotbalist de la Dinamo: ”Ne respinge, nu vrea să îl vedem”
FOTO: Arhivă

Cornel Dinu, unul dintre cele mai mari nume din istoria clubului Dinamo București, trece printr-o perioadă extrem de dificilă. La 77 de ani, „Mister”, așa cum este numit în continuare de suflarea dinamovistă, s-a autoizolat complet din cauza unei depresii severe, apărută pe fondul mai multor probleme de sănătate. Fostul mare jucător și antrenor trăiește de mai bine de un an departe de ochii publicului.

Cornel Dinu, din ce în ce mai retras

Foștii săi colegi și prieteni încearcă zadarnic să-l readucă la viața socială, dar Dinu refuză constant orice apropiere. Nu mai iese din vilă, aflată în apropierea Televiziunii Române, decât pentru vizitele medicale absolut necesare. În rest, își petrece timpul scriind și bucurându-se, pe cât poate, de nepoata sa, Natalia. A evitat chiar și invitațiile la evenimente speciale ale clubului Dinamo, inclusiv la celebra reuniune ce marca eliminarea echipei Hamburg, deținătoarea Cupei Campionilor Europeni din 1983 – un moment definitoriu în istoria clubului alb-roșu.

Printre puținii oameni care încă mai reușesc să comunice cu el se numără Ionel Augustin, fostul său coleg și unul dintre prietenii apropiați. Acesta îl vizitează din când în când, oprindu-se la poarta casei pentru a schimba câteva vorbe cu „Mister”.

„Am încercat să-l conving pe Cornel Dinu să vină, dar… Ne respinge, nu mai vrea nici să-l vedem. Păcat, s-au făcut eforturi mari. Mi-a mai răspuns la telefon, dar apoi ‘lasă-mă în pace!’, ne înjură (zâmbește)… În felul lui… A fost idolul vieții mele, ca fotbalist, din toate punctele de vedere. L-am luat ca exemplu”, a povestit Augustin pentru GSP.

„Și Cristi Borcea a încercat”

Fostul jucător a adăugat și o amintire emoționantă din perioada sa de început la Dinamo:

„Când am fost luat de la tineret să mă antrenez cu echipa mare, toată lumea se temea de Cornel Dinu. Că era agresiv. La primul antrenament, direct pe el! Cu atitudine, cu determinare, l-am lovit, bă, stai…. Ce să stau, mă, că vreau să ajung ca tine! I-a plăcut replica. Merg la el, stau la poartă, vorbim. Din păcate, nu putem să-l scoatem deloc. Și Cristi Borcea a încercat. În 2-3 luni, l-ar pune pe picioare, cu vitaminizare. Dar nu-l mișcă absolut nimic.”

Într-o intervenție recentă pentru Fanatik, Cornel Dinu a vorbit cu sinceritate despre starea sa actuală:

„Ce să fac, îmi aştept sfârşitul. Nu e rău, dar asta e viața. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. N-am ieșit decât la spital, 3 luni de zile cât am stat internat la spital cu operația și cu alte probleme care le am. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă. Și practic sunt dat peste cap cu o depresie foarte puternică și cu fusul orar. Eu dorm mai mult ziua.”

România, sub influența unui val de aer rece din Rusia. Temperaturile rămân scăzute până la sfârșitul săptămânii
Recomandări
Gelul care repară smalțul dinților ar putea ajunge în cabinete chiar de anul viitor și îi entuziasmează pe cercetători
Gelul care repară smalțul dinților ar putea ajunge în cabinete chiar de anul viitor și îi entuziasmează pe cercetători
REVIEW Alternativa la iPhone Air de la Motorola – cât de bine dă în teste Edge 70 și cum depășește ambițiile Apple la aproape jumătate de preț
RECENZIE
REVIEW Alternativa la iPhone Air de la Motorola – cât de bine dă în teste Edge 70 și cum depășește ambițiile Apple la aproape jumătate de preț
Câți oameni ar urma să fie daţi afară din primării și din ministere. Acord privind reforma administrației publice
Câți oameni ar urma să fie daţi afară din primării și din ministere. Acord privind reforma administrației publice
O nouă ieșire din București spre Pitești. Ciprian Ciucu, promite o variantă de trafic alternativă pentru Bd. Iuliu Maniu
O nouă ieșire din București spre Pitești. Ciprian Ciucu, promite o variantă de trafic alternativă pentru Bd. Iuliu Maniu
Primul caz de sarcină obținut cu ajutorul inteligenței artificiale. Cum funcționează „minunea” AI, ce înseamnă acest lucru pentru medicină?
Primul caz de sarcină obținut cu ajutorul inteligenței artificiale. Cum funcționează „minunea” AI, ce înseamnă acest lucru pentru medicină?
Românii se uită de două ori și la o Dacia nouă, de mărci străine nici nu mai vorbim. Cu cât au scăzut înmatriculările și ce spune asta despre piața auto în 2025
Românii se uită de două ori și la o Dacia nouă, de mărci străine nici nu mai vorbim. Cu cât au scăzut înmatriculările și ce spune asta despre piața auto în 2025
Polimeropolis, orașul futurist construit din plastic reciclat care ar putea pluti pe Marea Insulă de Gunoaie din Pacific
Polimeropolis, orașul futurist construit din plastic reciclat care ar putea pluti pe Marea Insulă de Gunoaie din Pacific
Cât costă să ridici un garaj din cărămidă sau BCA? Costurile complete
Cât costă să ridici un garaj din cărămidă sau BCA? Costurile complete
Revista presei
Adevarul
Călin Georgescu, noi declarații bizare: „Statele Unite ale Americii fac un tunel cu Rusia pe sub strâmtoarea Bering”
Playsport.ro
Românii se uită de două ori și la o Dacia nouă, de mărci străine nici nu mai vorbim. Cu cât au scăzut înmatriculările și...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul zilei de miercuri, 5 noiembrie 2025. Se iau decizii curajoase
Playtech Știri
Ramona Olaru, dezvăluiri dureroase din viaţa sentimentală. „Nu am simţit că m-a iubit vreodată un bărbat”
Playtech Știri
Zodiile chinezeşti care atrag norocul din 4 noiembrie. Li se schimbă destinul în bine
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...