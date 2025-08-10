Coreea de Nord demontează boxele gigantice de la granița cu Sudul, folosite pentru propagandă. Gestul care a determinat această decizie

Armata sud-coreeană a anunțat sâmbătă că a detectat operațiuni prin care Coreea de Nord își îndepărtează o parte dintre difuzoarele gigantice de propagandă amplasate de-a lungul frontierei dintre cele două țări. Mișcarea vine la doar câteva zile după ce Seulul a început să demonteze propriile sisteme de difuzare folosite pentru mesaje anti-Pyongyang, într-un gest menit să reducă tensiunile din zonă.

O „guerilă sonoră” la granița inter-coreeană

În ultimele luni, locuitorii din zonele de frontieră din Coreea de Sud s-au plâns de sunetele iritante transmise de boxele nord-coreene, inclusiv urlete de animale și lovituri de gong, ca răspuns la campaniile audio desfășurate de Seul. Aceste difuzoare au fost instalate de ambele părți în contextul tensiunilor politice, ca instrumente de propagandă și război psihologic.

Coreea de Sud a suspendat propriile transmisii în iunie, imediat după instalarea noului președinte liberal Lee Jae Myung, care a făcut din relaxarea relațiilor cu Nordul o prioritate. Ca parte a acestei strategii, armata sud-coreeană a început luni să îndepărteze echipamentele de pe linia frontului, fără a preciza modul în care vor fi stocate sau dacă ar putea fi reinstalate rapid în caz de escaladare.

Un răspuns la schimbarea de ton a Seulului

Presa sud-coreeană consideră că gestul Phenianului este un răspuns direct la decizia recentă a Seulului, însă autoritățile de la Seul au precizat că nu este clar dacă Nordul intenționează să îndepărteze toate difuzoarele sau doar o parte dintre ele.

Difuzoarele Coreei de Sud au fost repornite în iunie 2024, sub administrația conservatoare a fostului președinte Yoon Suk Yeol, ca represalii pentru trimiterea de către Nord a unor baloane cu deșeuri peste frontieră. În acea perioadă, playlistul sud-coreean conținea atât mesaje critice la adresa regimului Kim Jong Un, cât și muzică K-pop, menită să irite conducerea de la Phenian, care desfășoară o campanie strictă de eradicare a influenței culturale sud-coreene.

Dialog blocat și tensiuni persistente

Deși președintele Lee Jae Myung și-a exprimat dorința de a relansa dialogul inter-coreean, Pyongyang a respins în iulie orice apropiere, criticând alianța militară strânsă dintre Seul și Washington. Kim Yo Jong, sora liderului Kim Jong Un, a transmis că actualul guvern sud-coreean nu este cu nimic diferit de cel anterior din cauza „încrederii oarbe” în Statele Unite.

Mai mult, Phenianul a respins și ideea reluării negocierilor cu administrația președintelui american Donald Trump privind denuclearizarea, preferând să își consolideze relațiile cu Rusia, în contextul războiului din Ucraina.

Tensiunile ar putea reapărea rapid, având în vedere că, pe 18 august, Coreea de Sud și Statele Unite vor începe exercițiile militare comune de amploare, pe care Nordul le consideră repetiții pentru o invazie și le folosește deseori ca pretext pentru teste de armament și demonstrații de forță.